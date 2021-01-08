Врач в США умер после прививки вакциной Pfizer

В США 56-летний врач Грегори Майкл скончался после прививки вакциной американской компании Pfizer и германской BioNTech, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на его жену.

По словам супруги покойного Хайди Некельманн, мужчина привился 18 декабря, а спустя 16 дней умер. «По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет», – передает слова Некельманн РИА «Новости».

Жена рассказала, что Майкл вел активный образ жизни, не курил и изредка пил алкоголь. Он также проходил медицинское обследование, в ходе которого не было выявлено никаких заболеваний.

Спустя три дня после вакцинации на руках и ногах Майкла появились красные пятна, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. Врачи обнаружили у него острую нехватку тромбоцитов. Мужчине диагностировали идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру – заболевание, при котором организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Попытки медиков спасти мужчину были безуспешны, 3 января он скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.

В пресс-службе Pfizer заявили, что проводят расследование по факту гибели Майкла. В компании добавили, что не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины.

Ранее сообщалось, что после прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек.

Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.

Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.