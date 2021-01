Путин подарил церкви Николы на Липне икону Глава РПЦ предостерег человечество от цифрового рабства 7 января 2021, 14:18 Текст: Ксения Панькова

Использование цифровых технологий для обеспечения тотального контроля над человеческой личностью является рабством, и подобная практика будет широко применяться перед концом мира, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Цифровые технологии способны создать инструменты, обеспечивающие тотальный контроль за человеком. Ничего подобного в прошлом не могло быть... В книге «Апокалипсис» сказано, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком», – сказал патриарх в своем традиционном Рождественском интервью на телеканале «Россия 1», комментируя внедрение цифровых технологий, передает РИА «Новости». По его словам, в Священном Писании говорится о том, что «на чело человека будет наложена печать антихриста, и без этой печати нельзя будет ни купить, ни продать, ни участвовать ни в каких общественных отношениях, – человек будет обречен на гибель». При этом все подобные вещи, как считают в Церкви, будут прикрываться «благими намерениями». Патриарх также отметил, что вера в Бога не убережет верующих от заражения коронавирусом. «Никогда и никто из искренне верующих людей не может искушать Господа, утверждая: поскольку я верующий, поскольку я пошел в храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею», – сказал он, напомнив, что точно так же Господь ответил на искушение дьявола, когда тот предложил ему броситься вниз с крыши Иерусалимского храма, «чтобы, не разбившись, доказать свое Божество, свою Божественную силу». «Что Господь ответил? «Не искушай Господа Бога своего», – добавил глава РПЦ. Патриарх Кирилл считает, что пренебрежение здоровьем – это грех, а «забота о жизни – непременная обязанность каждого человека». «Вот почему самоубийство является непрощаемым грехом. Жизнь и здоровье – это дар Божий, и ответственность за этот дар несет сам человек. Поэтому всякое действие, которое может разрушить человеческую жизнь, подорвать здоровье, - если это действие является производным нашей доброй или, в данном случае, злой воли, - это, несомненно, грех», – подчеркнул он. По его словам, надо воспитывать людей, «прививать такой образ мысли и такой образ действий, которые минимизировали бы возможность заразиться». «Надеюсь, и сегодня народ с доверием относится ко всем тем указаниям, которые, в том числе, и мне пришлось сделать, и которые направлены на то, чтобы ограничить саму возможность заболевания, в том числе через участие в богослужениях», – обратился патриарх Кирилл. Он отметил, что меры, которые принимаются в Церкви не новы, и привел в пример чуму в Одессе 1837 года. «Представляю себе, каково было владыке Гавриилу (архиепископ Херсонский и Таврическому – прим. ВЗГЛЯД) – в то время, когда храмы играли центральную роль в жизни людей – издать распоряжение о том, что храмы закрываются. На два месяца храмы были закрыты, затем доступ в храмы был ограничен: у каждого храма стоял наряд полиции», – заключил патриарх. В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано «готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику». Ранее патриарх Кирилл заявил, что время распространения коронавируса – это, возможно, «последний звонок» для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни.

Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. «Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер. При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую. Во вторник президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Британия призвала не допустить победы России в пандемии 6 января 2021, 17:43

Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс. По ее словам, Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов – это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – сказала дипломат. Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах. Также Пирс подчеркнула, что США и Великобритании нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после пандемии, заключила она. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения. При взрыве в Луганске ранен глава народной милиции ЛНР 6 января 2021, 16:31

Глава управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко госпитализирован с ожогами после взрыва в жилом доме в Луганске. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске около 01.05 ночи 6 января. В результате в трех окнах квартиры выбило стекла, повреждены стены и подъезд, передает «Русская Весна». Официальной версии причины взрыва в многоэтажке от правоохранителей ЛНР пока не последовало. Напомним, представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил о готовящейся провокации со стороны Киева. Ранее министерство государственной безопасности Луганской народной республики заявило об участившихся жалобах людей, пересекающих линию соприкосновения в Донбассе, на действия сотрудников Службы безопасности Украины на пункте пропуска «Станица Луганская». Грузия вместо границы с Россией провела «красную линию» 6 января 2021, 16:56 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил об «абсолютной неприемлемости» работы с Россией по делимитации и демаркации государственной границы, пока не будет решен вопрос «деоккупации» – отзыва признания Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «И говорить об этом излишне, пока Россия не сделает шаги в отношении деоккупации. «Красная линия» в нормализации отношений с Россией проходит по признанию нашей территориальной целостности», – сказал он Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». Глава грузинского внешнеполитического ведомства пообещал, что его страна будет увеличивать «международное давление на Россию» по этому вопросу. Как сказал Давид Залкалиани, «Россия не выполняет свои обязательства также по отношению к Украине, Приднестровскому урегулированию». «Координируем наши усилия с европейскими и неевропейскими партнерами, чтобы усилить давление на Россию, чтобы ей было некомфортно», – заявил он. При этом он подчеркнул, что Грузия взяла на себя обязательства решать конфликты мирным путем и не применять силу. «Теперь мы требуем, чтобы Россия ответила на это подобным шагом – международным обязательством не применять силу», – заявил глава МИД Грузии. Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о том, что на Россию в будущем году будет оказываться «максимальное международное давление» для отзыва признания Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Москвой после войны 2008 года. Британцев восхитил задушивший волка фермер из России 7 января 2021, 09:52

Публикация британского таблоида The Daily Mail об «отважном» российском фермере из Еврейской автономной области, который сумел задушить напавшую на него волчицу голыми руками, вызвала восхищение читателей и активный отклик в комментариях. По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО. Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на мужчину, который задушил ее руками, передает РИА «Новости». Британских читателей впечатлил поступок россиянина. «Настоящий русский, не так ли?» – отметил пользователь Noseyrntu. «Вот парень, которого я не хотел бы рассердить», – написал Mabawsa Ritchie. «А тем временем наши молодые люди наносят искусственный загар, рисуют брови и поджимают накрашенные ботоксом губы», – заметила sleepyxxangel. «Приятно видеть, что настоящие мужчины все еще существуют», – добавил Kirby Lonsdale. При этом некоторые комментаторы пожалели животное. «Бедный волк. Наверное, он был голоден», – предположил hearmeout. «Мне жаль его собак, но также жаль и волка», – написал The Murphster1. В 2016 году сообщалось, что бешеный волк напал на двух человек в Ростовской области, однако мужчине удалось задушить его. Трампа потребовали отстранить от должности президента США 7 января 2021, 04:31

Экс-президенты США, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили главу американского государства Дональда Трампа в беспорядках в Вашингтоне. Экс-президент США Барак Обама заявил, что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей страны», передает РИА «Новости». Бывший президент США Билл Клинтон заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну», которое «разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к системе и настраивающей американцев друг против друга». Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что погромы «вызывают оторопь». По его словам, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической республике». Он возмутился «безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к институтам, традициям и правоохранительным органам», подогревали эмоции людей «неправдой и ложными надеждами». Буш отмечает, что «мятеж может нанести серьезный ущерб стране и репутации» США. MSNBC сообщает, что руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке «в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме». Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал штурм Капитолия сторонниками Трампа «осквернением храма демократии». Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков. Помощник спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк назвала Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности. Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Трамп должен уйти в отставку, либо его следует отстранить, поскольку Трамп «в ответе за это мероприятие». Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер также призвал отстранить Трампа: «На мой взгляд, нет сомнений, что его усилия по содействию перевороту представляют собой государственную измену нашей демократии, Конституции и всем американцам. Он представляет опасность для нашей страны. Он должен быть подвергнут импичменту и немедленно отстранен от должности». Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне «неудавшейся попыткой государственного переворота». Он заявил: «Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена». Сенаторы-демократы Патти Мюррей, Элизабет Уоррен, Эд Марки потребовали призвать Трампа к ответственности. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США «восстанием, которое подстрекал президент». Сенатор Берни Сандерс заявил, что «человек, непосредственно ответственный за сегодняшний хаос – это Дональд Трамп». Сандерс выразил мнение, что Трамп войдет в историю как худший и самый опасный президент в истории США, передает RT. Напомним, член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента. Сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе 7 января 2021, 01:52 Текст: Антон Антонов

Один из демонстрантов, ворвавшихся в Конгресс США, сфотографирован развалившимся в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. На ее рабочем столе он оставил листок с надписью: «Мы не отступим!». Судя по снимкам, опубликованным BuzzFeed, некоторые из протестующих изучают документы и информацию в компьютерах американских законодателей, передает ТАСС. Сама Пелоси была эвакуирована из Капитолия и находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Напомним, Пелоси просила направить подразделения Национальной гвардии в Вашингтон. Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице. Макрона в Грузии назвали «жертвой педофилии» 6 января 2021, 17:23

Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, чья партия сейчас объединила всю оппозицию, назвал «жертвой педофилии» президента Франции Эмануэля Макрона за то, что тот распорядился сделать экс-премьера Грузии, лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили кавалером ордена Почетного легиона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Эту награду присуждают Иванишвили, оказывается, за огромный вклад в дело борьбы с пандемией коронавируса. Нет, ну этот президент Франции правда жертва педофилии, и в этом виноваты его педагоги», – заявил Нателашвили в соцсетях. По его словам, «раньше французы так награждали президента ЦАР Бокассу, который потом, как оказалось, был людоедом». Эмануэль Макрон наградил Бидзину Иванишвили орденом Почетного легиона за создание международного благотворительного фонда и за вклад в борьбу с коронавирусом. Миллиардер и меценат, бывший премьер-министр Грузии пожертвовал десятки миллионов долларов на борьбу с пандемией. Ранее проигравшая выборы в парламент грузинская оппозиция обвинила Запад, признавший итоги голосования конкурентными и свободными, в «предательстве» и «продажности». Британия ослабила санкции против Крыма 6 января 2021, 21:06 Текст: Евгения Шестак

Великобритания сделала послабление в санкциях, введенных в отношении Крыма, сообщило правительство Соединенного Королевства. Согласно генеральной лицензии, теперь ГУП «Крымские морские порты» может передавать транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и стоянку – в случае, когда судно в экстренном порядке заходит в порт, оно должно заплатить за это. При этом, в соответствии с санкциями, введенными Евросоюзом, оператор не может производить платежи за услуги портов Севастополь или Керчь, передает РБК. Лицам, планирующим платеж ГУП «Крымские морские порты», необходимо сообщить об этом британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима – OFSI. ГУП «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении из-за режима западных санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты. В 2019 году чистый убыток «Крымских морских портов» составил 175 млн рублей, в 2018 году было 411,7 млн рублей убытка. Ранее член сената Италии, член парламентской ассамблеи Совета Европы Мануэль Вескови заявил, что санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, являются бессмысленным ходом и вредят простым людям. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции, введенные против крымчан, которых на западе считают «жертвами аннексии», являются бредом и чушью. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Ракету «Сармат» назвали посланием России США 6 января 2021, 15:08

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» является посланием России к избранному президенту США Джо Байдену, Москва надеется, что новая администрация США будет сговорчивее при подписании соглашений по вооружениям, сообщает иранское информационное агентство Akharin Khabar. «Сармат» – это своего рода «послание», весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего для США, их союзников в Европе, а также для других стран. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне», – говорится в статье, передает РИА «Новости». Основная цель нового ракетного комплекса – преодолевать все существующие на данный момент и перспективные системы противоракетной обороны и лишить противника возможности ядерного сдерживания. Автор статьи отмечает, что такое оружие нужно только для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение. При этом он уточняет, что Россия ведет работу над большим спектром других вооружений, в числе которых беспилотный подводный аппарат «Посейдон», баллистическая ракета «Кинжал» или, например, лазерное оружие скрытого действия «Пересвет». «Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне», – считает автор. Россия надеется, что Байден будет сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям, заключает журналист. Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. На Украине заявили о деморализации ВСУ 7 января 2021, 09:25

Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалена, а украинские военные деморализованы, заявил лидер националистической организации «Братство*» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский. «Мы видим в целом деморализацию войск», – заявил он в эфире украинского «4 канала», передает РИА «Новости». Корчинский добавил, что население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение, а также каналы самопровозглашенных республик. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. В Германии создан фонд для обхода санкций США против «Северного потока – 2» 6 января 2021, 19:59 Текст: Евгения Шестак

Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание специального фонда по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых США в отношении газопровода «Северный поток – 2». По информации Bloomberg, этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы, это должно защитить их от ограничительных мер США, поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, передает «Интерфакс». Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода. Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Сторонники Трампа ворвались в Конгресс США 6 января 2021, 22:50

Протестующим удалось прорваться в здание Конгресса США, где проходило утверждение итогов президентских выборов, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд. Он сообщил, что «протестующие находятся в здании». Лэнкфорд заявил: «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри». Конгресс США приостановил дебаты, Палата представителей и Сенат уходят на перерыв, передает РИА «Новости» и ТАСС. PBS News сообщает, что демонстранты ведут себя мирно, проходят через центральный зал Конгресса со статуями по огороженному канатами проходу – этим же путем до них шли и сами члены Конгресса. Охранники не вмешиваются. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками. При этом CBS сообщает, что стражи порядка применили газ для разгона демонстрантов в самом здании Конгресса. По данным канала, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание. Стражи порядка попросили законодателей использовать противогазы. Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно: «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!». Как передает NBC News, в Сенате сообщили, что вице-президент США Майк Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли были доставлены из Капитолия в безопасное место. Стражи порядка также приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий. Протестующие сторонники Трампа тем временем окружили здание Капитолия, вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что «в округе Колумбия с 18.00 среды (02.00 четверга мск), 6 января, до 6.00 четверга, 7 января, вводится комендантский час». На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб. Сенатор Эд Марки сообщил, что он со своими сотрудниками «в безопасности, укрываются и следуют указаниям и протоколам полиции Капитолия». Сенатор Том Коттон заявил: «Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно». Сенатор Рон Джонсон призвал тех, кто «вокруг Капитолия, уважать правоохранителей и мирно разойтись». Напомним, Конгресс США проводил процедуру формального утверждения итогов президентских выборов. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Палата представителей и Сенат начали обсуждение возражения. Тем временем сторонники действующего президента Дональда Трампа окружили Капитолий и вступили в столкновение с полицией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жертвой стрельбы в Капитолии стала ветеран ВВС США 7 января 2021, 06:31

В результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщили ее родственники. Ее свекровь, комментируя присутствие Бэббитт в Капитолии, заявила: «Я не знаю, зачем она решила это сделать». Бэббитт жила в Сан-Диего, была сторонницей президента США Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли служить за рубеж, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News. Напомним, сторонники Трампа ворвались в Капитолий США, где шло утверждение итогов выборов президента страны. В здании произошла стрельба. Неизвестно, кто стрелял в Бэббитт. Сообщалось, что полиция Капитолия с оружием в руках требовала от ворвавшихся в Конгресс протестующих покинуть здание. Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека 7 января 2021, 07:56

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия, сообщил глава столичной полиции Роберт Конти. Конти подтвердил, что «сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину». Ее доставили в больницу, но «после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась», передает РИА «Новости». «В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», – приводит слова Конти ТАСС. Все скончавшиеся были совершеннолетними. Глава столичной полиции сообщил, что задержаны более 52 человек, большинство – за нарушение комендантского часа, некоторые – за незаконное владение оружием. Напомним, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.