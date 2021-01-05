Курс доллара снизился до 74,11 рублей

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5 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:08  |  vz.ru
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2021-й станет годом роста доходов и экономики

Экономическая ситуация в РФ в 2021 году должна быть более оптимистичной Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
После шоков и испытаний 2020 года российская экономика должна окрепнуть и вырасти. По крайней мере, именно такие оценки сейчас высказываются большинством экономистов. На чем основаны такие прогнозы, в какой степени рост экономики будет зависеть от цен на нефть и когда реальный ВВП России вернется на уровень 2019 года? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
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Почему Лондон не выдал Америке Ассанжа

Судьба Ассанжа может стать предметом торга между Лондоном и Вашингтоном REUTERS/Simon Dawson
Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Кроме того, в ближайшее время суд может отпустить его на свободу под залог. И хотя представители США уже сообщили о планах обжаловать это решение, данная ситуация оказалась крайне необычной для истории взаимоотношений Британии и Америки. Почему лондонский суд пошел на такой шаг?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
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Русский народ – это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
Обсуждение: 95 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Курс доллара снизился до 74,11 рублей

    5 января 2021, 10:20

    Текст: Ксения Панькова

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,29%, до отметки в 74,11 рублей, курс евро – на 0,12%, до 90,85 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск.

    К 10.09 мск курс доллара уже рос до 74,58 рублей (+0,34%). Евро также перешел в «зеленую» зону и торговался на уровне 91,5 рублей (+0,6%), передает ТАСС.

    Во вторник на мировых биржах цены на нефть пошли вниз. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась до 50,97 долларов за баррель.

    Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что евро будет лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы.


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