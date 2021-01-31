Госдеп решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине

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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 09:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден собрался представить новую концепцию внешней политики США
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги?
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Госдеп решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине
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Госдепартамент США выделит до 350 тыс. долларов на поддержку независимых медиаорганизаций для содействия развитию малых и региональных СМИ на Украине, следует из описания гранта.
«Отдел по связям с общественностью посольства США на Украине открывает прием заявок от украинских медиаорганизаций на реализацию программы повышения журналистских стандартов, этики, а также развития потенциала небольших, особенно региональных, средств массовой информации посредством профессионального обучения», – цитирует документ RT.
Отмечается, что принятые в эту программу «независимые украинские медиаорганизации» должны будут отобрать малые и региональные СМИ для работы с ними в форме мастер-классов и тренингов.
Также в описании гранта говорится, что в подрядчики в рамках подобных образовательных мероприятий будут заниматься развитием «высококачественной и заслуживающей доверия журналистики», содействием созданию «инновационного контента» местными СМИ и повышением уровня медиаграмотности украинских журналистов.
Каждый из участников проекта сможет получить от 40 до 70 тыс. долларов. При этом общий бюджет, который Госдеп намерен выделить на реализацию программы, не должен превышать 350 тыс. долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Большая часть из них была потрачена безопасность и стабилизацию экономики.
Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве
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Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров.
В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны.
Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного Солдата.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
В России заявили о последствиях санкций Киева для украинских граждан
Украинские санкции в отношении России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и граждан, заявил российский информированный источник.
«Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, решение СНБО носит закрытый характер, о каких физических и юридических лицах идет речь, неизвестно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено.
В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским.
В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной
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«Намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной», – заявил газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс», открывшегося в Донецке.
«На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.
Вторым важным моментом, озвученным на форуме, собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины. «На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», – напомнил Ходаковский.
«Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы наконец обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский предположил, что вероятный отказ от дальнейшего исполнения Минских договоренностей будет использован «противниками для выдвижения новых обвинений против России». «Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», – констатировал он.
Однако, по мнению Ходаковского, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой, как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – заключил собеседник.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян.
Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней.
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Названы «плохой» и «очень плохой» для Украины сценарии событий в Донбассе
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».
«Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».
«Очень плохой сценарий», по его мнению, – это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.
Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна.
«Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.
Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно.
Жданов считает, что в 20201 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».
Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оказался родственником русских князей Рюриковичей, сообщили украинские СМИ.
Специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV–XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367–1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370–1413) – дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336–1410), князя Тешинского и Гологовского, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ сообщили, что Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).
Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I – Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса – дочь старшего сына Владимира Мономаха, великого князя киевского Мстислава Владимировича.
Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.
В сентябре 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
Историк Федор Гайда в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси», и о том, как украинское руководство спекулирует на этой теме.
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Минздрав Украины исключил регистрацию российской вакцины
Никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, украинские политики, которые говорят о регистрации «Спутника V», стремятся «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации», передает РИА «Новости».
«У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», – добавил Степанов.
Он добавил, что со второй стороны происходит запугивание украинских граждан тем, что вакцинация населения страны не начнется в обещанные сроки.
Глава ведомства подчеркнул, что население сможет сделать прививку от коронавируса с февраля 2021 года, как «говорилось еще с сентября».
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Киеве призвали к «нежной украинизации» Донбасса
Реинтеграция Донбасса должна идти параллельно с «дерусификацией», Киеву следует создать условия для «нежной украинизации» региона, считает уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
«Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население – исключительно украиноязычное. Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал».
По словам Креминя, «абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные». «И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса – это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», – добавил он.
Он полагает, для этого «нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая». По его утверждению, даже на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса общаются на украинском, «но пока на кухне».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
Кабмину Украины запретили заниматься правописанием
Окружной административный суд Киева отменил постановление правительства Украины о новом правописании. Кабинет министров не имел право менять правила орфографии, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко.
«Только что Окружной административный суд Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление кабинета министров Украины о так называемой «новой орфографии»… Причиной иска стало то, что правительство не имеет права менять правописание, потому что это просто не в его компетенции. Также в ходе обзора было установлено, что «языковая комиссия» имела значительные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой она была одобрена правительством. То есть в наше правописание изменения вносились, по сути, на коленях», – написал адвокат в Facebook.
Ильченко сообщил, что решение вступает в силу после обжалования, если кабмин решит подать апелляцию. Иск был направлен «на защиту украинского языка от искажения в пользу региональных диалектов», подчеркнул он.
Правительство Украины 22 мая 2019 года утвердило новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня 2019 года. Ее неоднократно оспаривали в судах, передает РИА «Новости».
В мае 2019 года на Украине ввели новые окончания к русским фамилиям.
В Крыму потребовали от Зеленского прекратить обман насчет «возвращения» полуострова
Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал президента Украины прекратить обманывать свой народ насчет якобы возможного возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию.
«Во-первых, относительно ошибки, господин Зеленский, она как раз в 2014 году была исправлена. Причем исправлена окончательно – Крым вернулся обратно на свою историческую родину, ибо по досадной ошибке находился долгие годы на чужбине в составе украинского государства. Во-вторых, Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства», – передает РИА «Новости» слова Гемпеля.
По его словам, созываемый Киевом саммит «крымской платформы» – не более чем политический мираж.
«Им пора понять, что единственный партнер, на кого может рассчитывать Украина – это Россия. Пора уже перестать обманывать себя и многонациональный народ Украины и начать курс на сближение с братской Россией», – сказал Гемпель.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не сдаст своих территорий, назвав уход Крыма из состава Украины страшной ошибкой, которую нужно исправить, и для этого последуют четкие действия.
По его словам, инициируемый украинской стороной международный саммит по «возвращению контроля над Крымом «крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины».
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что международный саммит «крымской платформы», связанный с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, рискует превратиться в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. Он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит «крымской платформы» состоится 23 августа.
В ДНР и ЛНР запросили программу помощи для всех русскоязычных на Украине
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что необходимо расширить программу гуманитарной помощи на всех русскоговорящих жителей Украины.
«У нас уже есть четырехлетний опыт реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Мы считаем нужным данную программу расширить таким образом, чтобы помогать не только нашим землякам на временно подконтрольных Украине территориях республик, но и всем русским и русскоязычным, нуждающимся в поддержке и проживающим на территории всей Украины», – цитирует Пушилина РИА «Новости».
Пушков добавил, что в ДНР и в ЛНР ждут предложений по этому поводу от координаторов гуманитарных программ для их рассмотрения и утверждения.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
На Украине предложили сажать за неуведомление о российском гражданстве
В Верховную раду внесли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неуведомление гражданином Украины о наличии российского гражданства. Авторы документа предложили наказывать за соответствующее нарушение реальным сроком.
Уголовный кодекс республики предлагается дополнить новой статьей «Несообщение гражданином Украины о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора», – передает РИА «Новости».
Депутаты рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша предлагают установить за нарушение статьи наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет. Они же зарегистрировали в парламенте другой законопроект, по которому предполагается административная ответственность за нарушение сроков подачи декларации о получении, наличии или прекращении иностранного гражданства или подданства или подачу заведомо ложной декларации. Депутаты предложили штрафовать за это правонарушение на сумму от 340 до 510 тыс. гривен (12 – 18,1 тыс. долларов). Отмечается, что сейчас конституция страны запрещает украинцам иметь гражданство другой страны.
Ранее в республике предложили разрешить иметь украинцам двойное гражданство с Россией, однако при этом они должны быть ограничены в избирательных правах.
В ноябре парламент Украины зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период», который действует на Украине с марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе. Под интернированными лицами в проекте понимаются граждане России, проживающие на Украине, которые якобы могут угрожать национальной безопасности страны. Они, по замыслу разработчиков законопроекта, должны принудительно выселяться в определенные государством места. Эксперты в юридических кругах Украины полагают, что этот закон может коснуться жителей Донбасса и Крыма, получивших российские паспорта.
В ЛНР объяснили цель проведения форума «Русский Донбасс»
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«Сейчас наступил тот момент, когда найдена идеологическая основа для декларации нашей позиции. До 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс».
«Идея проведения форума созрела в условиях, когда Украина продолжает совершать неадекватные действия и демонстрирует полное нежелание следовать Минским соглашениям. Что касается проекта доктрины «Русский Донбасс» – она обсуждалась полгода с огромным количеством людей, которые разработали идеологические и научные основы для существования республик Донбасса», – рассказал советник главы ЛНР и представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Сейчас наступил тот момент, когда найдена историческая и научная основа для декларации нашей позиции, которая соответствует основным убеждениям жителей Донбасса. Согласно социологии, до 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией», – отметил собеседник.
Что касается вопроса присоединения Донбасса к России, то «здесь все зависит от позиции Москвы», считает представитель ЛНР. «На данный момент Россия официально придерживается выполнения Минских соглашений. Но многие прекрасно понимают, что они невыполнимы из-за поведения Украины», – продолжил Мирошник.
«Потому России нужно учесть все за и против такого решения. Также большую роль в этом вопросе играет Запад, потому что Россия не существует в вакууме, проблема санкций никуда не делась. Тем не менее республики Донбасса уже сейчас декларируют свою позицию абсолютно однозначно», – заключил Мирошник.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян.
Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней.
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США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России
Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать», – передает слова дипломата РИА «Новости».
По словам Саллливана, и Франция, и Германия «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа». Он заявил, что США продолжит вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. «Мы не достигли большого успеха за последние шесть – семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению», – отметил Салливан.
Ранее кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
В декабре прошлого года саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Летом 2020 года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский рассказал о злости на Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что злится на бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Axios. Анонс беседы опубликован в Twitter портала.
«Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?» – спросил у Зеленского журналист.
«Немного», – ответил президент Украины, подтвердив, что действительно зол на своего бывшего коллегу. В то же время Зеленский не назвал причину, по которой испытывает такие чувства к бывшему американскому лидеру.
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Ранее Трампа заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА «Новости».
В то же время в декабре Зеленский выразил надежду, что новый президент США Джо Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп.
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Зеленский счел поставки вакцины от коронавируса вопросом геополитики
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики.
Зеленский поблагодарил Европейский союз за инициативу по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. «Поставка вакцины – это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», – сказал президент Украины, передает РИА «Новости».
Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения. В связи с этим Зеленский призвал Европейскую комиссию к более активному участию в переговорном процессе между Украиной и производителями вакцин для ускорения поставок препарата в страну.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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