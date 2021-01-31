В России выявили 19 тыс. новых случаев коронавируса Озвучена неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ 31 января 2021, 01:54 Текст: Алина Назарова

Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией, вероятно, произошел во время Первой мировой войны во время охоты на обезьян, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука. Пепин выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, и произошло это во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что «нулевым» пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии, пишет Daily Mail. «Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. И главной проблемой там для них были не вражеские пули, а голод», – рассказал Пепин, передает РИА «Новости». Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие, и чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных. «Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению», – заявил ученый. Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин. Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем. Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин. «В течение нескольких лет он (вирус) был ре-экспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу», – заключил профессор.

Против спонсора Навального возбуждено уголовное дело 30 января 2021, 08:25 Текст: Абдулла Шакиров

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей, сказано на сайте СК. Как отмечается в сообщении, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), фактическим руководителем которого был блогер Алексей Навальный. Сейчас спонсор ФБК объявлен в розыск, по имеющимся данным, он скрывается на Украине. Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений, говорится в сообщении. В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК. Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике 30 января 2021, 15:26

Фото: кадр из видео/Mash

Текст: Ксения Панькова

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему. «Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром (выгодоприобретатель – лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного в доверительное управление другому лицу – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал Ротенберг Telegram-каналу Mash. По его словам, в Геленджике достаточно сложный был объект и было много кредиторов. «И мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», – добавил он. Бизнесмен также рассказал, что хочет с соинвесторами создать в этом месте апарт-отель. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес и он имеет несколько объектов в разных российских регионах. На вопрос, почему бизнесмен решил рассказать, что является владельцем «дворца», он ответил, что его к этому побудил скандал. При этом Ротенберг подчеркнул, что в строительстве этих объектов «нет ничего незаконного». В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Новейшая САУ «Коалиция-СВ» испытана в режиме «шквал огня» 30 января 2021, 06:47

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник рассказал, что «на одном из военных полигонов в рамках войсковых испытаний была проведена стрельба из САУ «Коалиция-СВ» по площадной цели в режиме «шквал огня», было достигнуто «одновременное попадание в цель шести боеприпасов, выпущенных из одной артустановки», передает РИА «Новости». Он пояснил, что в режиме «шквал огня» «Коалиция-СВ» ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени. «Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее», – сказал он, добавив, что метательные заряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее. Подчеркивается также, что система управления огнем «Коалиции-СВ» обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима «шквал огня» в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и т.д. «Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена», – отметил источник. Кроме того, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией «Коалиции». Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Ряд иностранных гаубиц способны вести огонь в этом режиме, в частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра – до восьми. САУ 2С35 «Коалиция-СВ» калибром 152 миллиметра была разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. «Коалиция-СВ» интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, которая позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США 30 января 2021, 03:22 Текст: Алина Назарова

Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом. «Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС. По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы. Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике. Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям». Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных». Для водителей решили ввести новые ограничения на использование автомобилей 30 января 2021, 09:03

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

С 1 июня МВД России планирует ввести новый перечень ограничений на использование автомобилей. Так, нельзя будет пользоваться машиной, если зимние шины установлены не на всех колесах, и использовать летнюю резину зимой, а зимнюю – летом. Ведомство хочет обязать водителей ставить колеса именно того размера, который предусмотрен заводом-производителем автомобиля. Кроме того, автомобилисты не смогут сесть за руль, если замок ремня безопасности не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку, пишет ТАСС. Также с 1 июня владельцы автомобилей с битопливными двигателями обязаны будут иметь паспорт на каждый газовый баллон, при этом документ должен быть оформлен его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть четко вытеснены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом должны оформляться уполномоченными организациями. Среди прочего в перечне ограничений также прописано, что при неисправности аппаратуры спутниковой навигации, устройств или систем вызова экстренных оперативных служб, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации, пользоваться транспортным средством также будет запрещено. В прошлом году МВД предложило запретить передвижение на автомобиле с летней резиной с декабря по февраль. Названы «плохой» и «очень плохой» для Украины сценарии событий в Донбассе 30 января 2021, 18:36

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой». «Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред». «Очень плохой сценарий», по его мнению, – это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он. Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна. «Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает. Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно. Жданов считает, что в 20201 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным». Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей. Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером во Внуково 30 января 2021, 11:36

Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву, при посадке в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиационных службах. Источник сообщил, что накануне около 23.00 мск «при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», передает ТАСС. На полете и посадке самолета инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы. Ранее пилота ослепили лазером при посадке в Пулково. Напомним, в 2011 году правоохранители задержали молодого человека 1987 года рождения за ослепление пилотов самолетов лазерной указкой в аэропорту Внуково. Эксперт указал, как YouTube мешает разоблачать «расследование про дворец Путина» 30 января 2021, 14:41 Текст: Андрей Резчиков

Ролик журналистов канала Mash о так называемом дворце Путина специально подвергается цензуре, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он отреагировал на то, что собравший за сутки почти 2 млн просмотров ролик не отображается в трендах сайта YouTube. «Честный материал российских журналистов искусственно понижается в трендах и в поисковой выдаче сайта YouTube для того, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь. Тем более что ролик журналистов телеграм-канала Mash, который вышел за пару дней до очередной намеченной акции, выступает в данном случае как мощное противоядие. По задумке всех этих кукловодов, ролик не должен быть допущен в широкий прокат, потому что это сорвет их планы по дестабилизации обстановки в нашей стране», – считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Из опубликованного накануне ролика стало известно, что внутри «дворца» Путина под Геленджиком находятся голые стены и полы. За сутки видео собрало почти 2 млн просмотров, однако оно не попадает в тренды YouTube. Данный факт, уверен Малькевич, является проявлением цензуры. «Мы в который раз уже видим, как, во-первых, работает цензура на западных площадках новых медиа, и во-вторых, связь рекомендательных сервисов этих площадок с политическими предпочтениями их администраторов, модераторов, владельцев», – подчеркнул собеседник. Малькевич указал на то, что в тренды попадают «отдельные и плохо сделанные провокационные ролики экстремистского характера, призывающие к участию в незаконных акциях на территории России». «Также было выявлено огромное количество видеоматериалов, которые были созданы на Украине и оттуда распространялись в российских соцсетях с призывами восстать, свергать, поджигать, взрывать и т.д. Эти ролики продвигались в тренды, в рекомендации и имели режим максимального благоприятствования со стороны прежде всего YouTube и Instagram», – подчеркнул Малькевич. В пятницу журналисты телеграм-канала Mash В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Слепаков подвергся нападкам и травле за стихи об акциях протеста 30 января 2021, 15:54

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Юморист Семен Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье. Певец опубликовал скриншоты сообщений в своем Instagram. В них люди угрожали напасть на Слепакова и его семью, а детей юмориста облить зеленкой. Другие обещали повесить юмориста на площади, когда «Россия поменяется». «Вот и ты ссучился. Гори на земле, а не в аду. Говна тебе побольше и жизни покороче. Писака антинародный. Фу, позорище лесное», – сказано в одном из посланий. «Тупица. Пел про продажных, сам стал продажным», – написал еще один пользователь. «Я надеюсь, вся твоя семья сдохнет, мразь ушастая», – говорится в другом сообщении. «Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок. Радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, все, как и положено в цивилизованном мире. Надеюсь, в прекрасной России будущего эти достойные люди займут руководящие должности, возглавят непредвзятые демократические СМИ, проникнут во все сферы, переживающие кризис и уверенно поведут нас в еще более прекрасную Россию будущего», – прокомментировал Слепаков угрозы в свой адрес. Юморист признался, что не сожалеет о своих стихотворениях. По его словам, отзывы помогли ему лучше понять, что происходит сейчас в стране и ощутить на себе «все преимущества либеральных ценностей». «Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт», – заключил артист. Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением. Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией 30 января 2021, 11:39

Фото: Kyle Mazza/Zuma/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

В настоящее время необходимости в перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном нет, Соединенные Штаты всегда выступали за диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь». «У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше – с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», – передает слова посла РИА «Новости». Как отметил Салливан, между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные «расхождения», но отношения между странами «гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами». По мнению посла, ситуация в двусторонних отношениях отличается от той, что была в года холодной войны. Он также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, между Россией и США наметился прогресс по вопросу продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3). Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. Накануне президент России подписал закон о продлении ДСНВ. В Госдепе заявили, что оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора на пятилетний срок. Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце Путина» 30 января 2021, 19:26 Текст: Андрей Резчиков

Если допустить, что YouTube сознательно и массово, совершенно беспрецедентным образом продвигал ролик Навального, то с чего считать его просмотры реальными? Эксперт в области IT Игорь Ашманов рассказал газете ВЗГЛЯД, каким образом «расследование» Навального могло собрать больше 100 млн просмотров согласно статистике сервиса YouTube. «Люди Навального пару раз уже показывали статистику просмотров «расследования» и в основном просмотры из России. Но в России просто нет столько пользователей, которые могли бы или захотели бы посмотреть этот фильм», – говорит член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов. Согласно исследованию компании «Медиаскоп» (есть в распоряжении редакции), за первые девять дней показа, то есть с 19 по 27 января, аудитория фильма «Дворец для Путина» составила 11,6 млн жителей России или «около 10% населения смотрели фильм хотя бы 2 минуты». «21 миллион жителей России – максимальная оценка количества зрителей фильма в России за первые 9 дней показа (17% населения). Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например, прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на Youtube», – говорится в исследовании. При этом фильм от начала и до конца посмотрели только 3,4 млн человек (3% населения России), более 30 секунд посмотрели 15 млн. Большая часть аудитории пришлась на крупные города (больше 100 тыс.) – более 60% всей аудитории, из них почти 20% – в Москве. «Это выше, чем вклад этих регионов по населению, то есть в крупных городах контент смотрели активнее. Оставшиеся 35-40% приходятся на небольшие города и села», – отмечают в «Медиаскопе». Эта оценка сделана в количестве человек, контактировавших с событием. «Это отличается от статистики просмотров, выдаваемой самим Youtube. Отличия связаны с тем, в интернет-статистике предметом подсчета выступают технические данные о взаимодействии серверов, и на одного человека часто приходится несколько событий, каждое из которых будет считаться отдельным контактом», – подчеркивают авторы исследования. Сами авторы «расследования о дворце» ссылаются на статистику YouTube, которая показывает около 100 млн просмотров. Игорь Ашманов добавляет, что в связи с таким большим количеством просмотров возникает несколько вопросов. Были ли это естественные просмотры, можно ли говорить о накрутке с помощью ботов и покупке фальшивых просмотров или это результат благодаря благоприятствованию самим YouTube, то есть внутренняя и бесплатная накрутка просмотров? «Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквальные в любые рекомендации. В мире западных интернет-платформ это называется «фичеринг». На этот раз этот «фичеринг» был беспрецедентным, абсолютно разнузданным и скандальным. Знакомые приводят пример, когда с умного телевизора четырехлетний ребенок запросил мультики, и ему среди шести предложенных роликов показывают по центру тот самый дворец. Мне прислали скриншот с этого экрана», – поделился собеседник. Другие очевидцы сообщали о том, что даже в случае отказа от показа в рекомендациях фильма Навального YouTube продолжал рекомендовать этот ролик, который воспроизводился в автоматическом режиме и просмотры можно было засчитывать при начале проигрывания на несколько секунд при случайном пролистывании. «То, что платформа изо всех сил продвигала это видео – очевидный факт», – подчеркивает член СПЧ. Что касается предположений о накрутках просмотров с помощью ботов и платных просмотров, то Ашманов исключает такой вариант. По его словам, невозможно представить себе нанятую Навальным команду спамеров, которая пробивает фильтры YouTube и одновременно сам YouTube, отбивая атаки спамеров, продвигает по своей воле тот самый спамерский контент, с которым он другой рукой борется. «Поэтому всерьез обсуждать количество просмотров бессмысленно. Если YouTube сознательно продвигает ролик Навального, то кто мешал ему написать в интерфейсе количество просмотров с помощью скрипта?» – задается вопросом эксперт. «За последние два-три года я лично видел несколько случаев, когда счетчик у «неправильных» роликов либо крутился назад, либо замирал на несколько дней. Я могу объяснить это только ручной манипуляцией», – рассуждает Ашманов. Также нельзя исключать, что благодаря такому количеству просмотров и монетизации появилась возможность заплатить Навальному совершенно официально деньги, «за которые ему не придется отдуваться». «Очевидцы, которые смотрели ролик, говорили, что видели в нем рекламу», – отметил Ашманов. О том, что уже за первые сутки после публикации фильма созданный Навальным фонд ФБК получил почти 4,7 млн. рублей, сообщал в Twitter директор ФБК Иван Жданов. Благодаря возможностям монетизации 1 тыс. просмотров приносит доход в размере от 25 центов до четырех долларов США. Если эти деньги стали платой от YouTube, то с учетом 20 млн просмотров получается, что монетизация оказалась близка к трем долларам за каждую тысячу просмотров. С учетом более 100 млн просмотров эта сумма может составить больше 23 млн рублей. «Это не сумками черный нал из Латвии возить и не биткоинами какие-то сомнительные транзакции совершать, а можно сказать, что вот человек сделал контент и официально заработал деньги, все честно», – пояснил Ашманов. Экипаж российской яхты задержали в Вануату 30 января 2021, 09:56

Фото: police.gov.vu

Текст: Наталья Ануфриева

Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены на карантин в столице островного государства Порт-Вила, сообщили в посольстве России в Австралии (по совместительству в Вануату). В дипмиссии сообщили, что «три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие». Однако они «никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату, а поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются», передает РИА «Новости». «Россияне находятся на карантине, посольство в настоящее время оказывает им консульскую помощь и решает вопрос с властями, как сделать так, чтобы их отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут», – добавили в посольстве. Ранее AFP со ссылкой на полицию сообщило, что власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах. Москва решила ответить на высылку из Албании российского дипломата 30 января 2021, 06:32

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

МИД России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата за якобы несоблюдение мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Грушко заявил в беседе с российскими журналистами в Афинах, отвечая на вопрос о том, приняла ли Москва ответное решение, что «об этом будет объявлено», передает РИА «Новости». Напомним, албанские власти объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата якобы из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. При этом Албания не предоставила соответствующих доказательств. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как албанский чиновник потешил амбиции за счет российского дипломата. Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V» 30 января 2021, 10:09

Фото: JUAN CARLOS TORREJON/EPA/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране, сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали. «После регистрации вакцины «Спутник V» в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве», – передает слова посла РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. По словам Джалали, первая партия вакцины будет отправлена Тегерану до 4 февраля. В течение десяти дней делегация министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана посетит Москву, чтобы обсудить вопрос производства препарата, добавил посол. Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы. В Иране не исключили, что вакцинация в стране начнется с российского препарата. В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 30 января 2021, 05:26

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Депутат норвежского парламента выдвинул протестное движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира, сообщают СМИ. Газета The Guardian сообщает, что инициатива номинировать Black Lives Matter принадлежит парламентарию от Социалистической левой партии Норвегии Петтеру Эйде, по мнению которого движение стало важной частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь повышенное внимание к этой теме во всем мире, передает ТАСС. Несмотря на то, что ряд выступлений сторонников Black Lives Matter в США и других странах сопровождался беспорядками и погромами, Эйде ссылается на данные исследований, авторы которых подсчитали, что большая часть акций якобы все же носила мирный характер. «Инциденты, безусловно, имели место, однако большинство из них были спровоцированы действиями полиции или идейных противников митингующих», – отметил политик. Норвежские парламентарии также выдвинули на премию мира организацию «Репортеры без границ», новостной сайт Hongkong Free Press, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, а также Хоккейную лигу Баренцева региона, которая, по словам лидера норвежской партии «Красные» Бьернара Мокснеса, является отражением идеалов народной дипломатии и сотрудничества Норвегии, России, Финляндии и Швеции в высоких широтах. Крайним сроком выдвижения кандидатов на получение премии является 31 января. Имена обладателей Нобелевских премий за 2021 год станут известны в октябре. Напомним, Black Lives Matter появилось в 2013 году. Движение выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. Движение принимает активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.