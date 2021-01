Психолог рассказала, как оградить детей от участия в протестных акциях Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус» Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить распространение данных россиян 30 января 2021, 17:32 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных россиян, сообщила пресс-службы ведомства. «На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», – говорится в сообщении. По данным ведомства, в письме отмечается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит закону России «О персональных данных» и политике конфиденциальности компании Telegram Group Inc. «Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», – добавляется в сообщении. Ранее в разных СМИ писали о том, что в Telegram появился открытый канал, в котором публикуют информацию о полицейских и росгвардейцах, участвующих в задержаниях на несанкционированных акциях. Накануне представители соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» были вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах.

Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением 29 января 2021, 21:01

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в России по указке Кремля. Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков. Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в России в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков». Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения. Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него. Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент России приходится «очень туго». Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Эксперт: Фильм Навального про «дворец» рассмешит любого делавшего ремонт человека 29 января 2021, 22:00 Текст: Андрей Резчиков,

Артур Приймак

«В так называемом дворце Путина даже пол не выровнен. То, что показал Навальный, – просто издевательство над здравым смыслом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал видео журналистов канала Mash, побывавших в здании, которое якобы 15 лет строят для президента. Но вместо описанных в фильме Навального аквадискотек и шикарных интерьеров они там увидели голый бетон. «Очевидно, что Путин к этой постройке не имеет никакого отношения. Константиновский дворец в 2004 году воссоздали из руин за кратчайшие сроки. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за 15 лет. Это смешно», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. «Навальный заявлял, что это, мол, был готовый объект, с которого якобы после того, как там появилась плесень, все ободрали. Что это за «дворец президента», который покрывается плесенью? Обдирают не электрику, а только внешнюю отделку. В этом здании, судя по видео, ничего нет вообще. Все находится на начальном этапе строительства. Нет даже электричества», – заметил Данилин. Нет и ворот, которые, как утверждал Навальный в своем «расследовании», скопированы с ворот Зимнего дворца в Петербурге, подчеркнул эксперт. Что касается нашумевшего «склада грязи», то Данилин напомнил, что на самом деле в переводе с английского это обычная гардеробная-раздевалка. «В реальности журналисты Mash, которые побывали там, показали нам, что это душевая. Но теоретически это может быть раздевалка перед душевой. Жалкий фонтан представили нам как аквадискотеку», – пояснил Данилин. «Где мебель, которая перечислена в видео Навального? Там даже стены еще не побелены, пол не выровнен. Для любого человека, который делал ремонт, то, что показал Навальный, – не просто смешно, а издевательство над здравым смыслом, над логикой и над совестью», – отметил Данилин. Одним из самых слабых мест в фильме Навального эксперт называет информацию, что дворец строится уже 15 лет. «Очевидно, что Путин ко всему этому не имеет никакого отношения. Крымский мост построили за три года. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за полтора десятилетия», – подчеркнул политолог. Очевидно, что блогер использовал свое псевдорасследование как инструмент удара по президенту, уверен Данилин. «А западные спецслужбы, агентом которых является Навальный, используют блогера, чтобы он нам все это лил в уши. Но что это за расследование, которое можно с легкостью опровергнуть?» – добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Против спонсора Навального возбуждено уголовное дело 30 января 2021, 08:25 Текст: Абдулла Шакиров

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей, сказано на сайте СК. Как отмечается в сообщении, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), фактическим руководителем которого был блогер Алексей Навальный. Сейчас спонсор ФБК объявлен в розыск, по имеющимся данным, он скрывается на Украине. Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений, говорится в сообщении. В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК. Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике 30 января 2021, 15:26

Фото: кадр из видео/Mash

Текст: Ксения Панькова

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему. «Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром (выгодоприобретатель – лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного в доверительное управление другому лицу – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал Ротенберг Telegram-каналу Mash. По его словам, в Геленджике достаточно сложный был объект и было много кредиторов. «И мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», – добавил он. Бизнесмен также рассказал, что хочет с соинвесторами создать в этом месте апарт-отель. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес и он имеет несколько объектов в разных российских регионах. На вопрос, почему бизнесмен решил рассказать, что является владельцем «дворца», он ответил, что его к этому побудил скандал. При этом Ротенберг подчеркнул, что в строительстве этих объектов «нет ничего незаконного». В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США 30 января 2021, 03:22 Текст: Алина Назарова

Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом. «Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС. По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы. Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике. Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям». Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных». Новейшая САУ «Коалиция-СВ» испытана в режиме «шквал огня» 30 января 2021, 06:47

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник рассказал, что «на одном из военных полигонов в рамках войсковых испытаний была проведена стрельба из САУ «Коалиция-СВ» по площадной цели в режиме «шквал огня», было достигнуто «одновременное попадание в цель шести боеприпасов, выпущенных из одной артустановки», передает РИА «Новости». Он пояснил, что в режиме «шквал огня» «Коалиция-СВ» ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени. «Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее», – сказал он, добавив, что метательные заряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее. Подчеркивается также, что система управления огнем «Коалиции-СВ» обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима «шквал огня» в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и т.д. «Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена», – отметил источник. Кроме того, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией «Коалиции». Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Ряд иностранных гаубиц способны вести огонь в этом режиме, в частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра – до восьми. САУ 2С35 «Коалиция-СВ» калибром 152 миллиметра была разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. «Коалиция-СВ» интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, которая позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. Для водителей решили ввести новые ограничения на использование автомобилей 30 января 2021, 09:03

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

С 1 июня МВД России планирует ввести новый перечень ограничений на использование автомобилей. Так, нельзя будет пользоваться машиной, если зимние шины установлены не на всех колесах, и использовать летнюю резину зимой, а зимнюю – летом. Ведомство хочет обязать водителей ставить колеса именно того размера, который предусмотрен заводом-производителем автомобиля. Кроме того, автомобилисты не смогут сесть за руль, если замок ремня безопасности не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку, пишет ТАСС. Также с 1 июня владельцы автомобилей с битопливными двигателями обязаны будут иметь паспорт на каждый газовый баллон, при этом документ должен быть оформлен его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть четко вытеснены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом должны оформляться уполномоченными организациями. Среди прочего в перечне ограничений также прописано, что при неисправности аппаратуры спутниковой навигации, устройств или систем вызова экстренных оперативных служб, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации, пользоваться транспортным средством также будет запрещено. В прошлом году МВД предложило запретить передвижение на автомобиле с летней резиной с декабря по февраль. Представители TikTok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор 29 января 2021, 23:50 Текст: Алина Назарова

Представители соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах. «Представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор. Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. «Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаление. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – подчеркнули в Роскомнадзоре. Ранее Роскомнадзор сообщал, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января. Тем временем Комиссия ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента. В свою рчередь Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером во Внуково 30 января 2021, 11:36

Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву, при посадке в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиационных службах. Источник сообщил, что накануне около 23.00 мск «при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», передает ТАСС. На полете и посадке самолета инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы. Ранее пилота ослепили лазером при посадке в Пулково. Напомним, в 2011 году правоохранители задержали молодого человека 1987 года рождения за ослепление пилотов самолетов лазерной указкой в аэропорту Внуково. Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией 30 января 2021, 11:39

Фото: Kyle Mazza/Zuma/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

В настоящее время необходимости в перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном нет, Соединенные Штаты всегда выступали за диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь». «У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше – с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», – передает слова посла РИА «Новости». Как отметил Салливан, между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные «расхождения», но отношения между странами «гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами». По мнению посла, ситуация в двусторонних отношениях отличается от той, что была в года холодной войны. Он также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, между Россией и США наметился прогресс по вопросу продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3). Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. Накануне президент России подписал закон о продлении ДСНВ. В Госдепе заявили, что оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора на пятилетний срок. На перепродаже театральных билетов преступная группировка заработала миллиард рублей 29 января 2021, 19:22 Текст: Алексей Дегтярев

Арестован обвиняемый в незаконной перепродаже билетов в самые крупные театры страны Алексей Куринов, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Куринову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – цитирует сообщение Софинской РИА «Новости». Куринову инкриминируют статью «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В сентябре Следственный комитет России сообщал, что в стране два года действовала преступная группировка, которая продавала билеты в театры и на спортивные мероприятия. В результате было продано билетов на 1 млрд рублей. Например, билет на балет «Щелкунчик» в Большой театр при официальной максимальной стоимости 20 тысяч рублей на сайте-двойнике продавался за 600 тысяч. Злоумышленники продавали билеты через интернет, с 2018 по 2020 год они создали свыше 300 сайтов-двойников учреждений культуры России и спортивных организаций. Были созданы поддельные сайты Большого и Мариинского театров, МХТ имени Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и других. Под Самарой в аварии с микроавтобусом и грузовиком погибли 10 человек 29 января 2021, 20:21

Фото: МЧС России/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Самарской области столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль, погибли десять человек, сообщили в следственном управлении СК по региону. «10 погибших, 14 пострадавших», – цитирует сообщение пресс-службы следственного управления СКР ТАСС. Устанавливается количество человек в автобусе, ведутся работы по освобождению пассажиров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Также на месте работает бригада скорой помощи. В районе аварии ввели реверсивное движение. Авария произошла в 19.20 в районе поселка Заборовка. На месте столкнулись грузовик DAF, джип Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Минздрав региона позже уточнил, что после аварии госпитализированы 10 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. «Им оказывается необходимая медицинская помощь», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Региональный СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В начале января на Новорижском шоссе в колонну военных автобусов въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные. Экипаж российской яхты задержали в Вануату 30 января 2021, 09:56

Фото: police.gov.vu

Текст: Наталья Ануфриева

Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены на карантин в столице островного государства Порт-Вила, сообщили в посольстве России в Австралии (по совместительству в Вануату). В дипмиссии сообщили, что «три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие». Однако они «никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату, а поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются», передает РИА «Новости». «Россияне находятся на карантине, посольство в настоящее время оказывает им консульскую помощь и решает вопрос с властями, как сделать так, чтобы их отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут», – добавили в посольстве. Ранее AFP со ссылкой на полицию сообщило, что власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах. ПНС Ливии заявило о необходимости помощи России в выводе иностранных войск из страны 29 января 2021, 18:55 Все иностранные войска должны быть выведены из Ливии, для этого стране нужно содействие, в том числе и России, заявил заместитель правительства национального согласия (ПНС) Ахмад Майтиг, находящийся с рабочим визитом в Москве. «Без сомнения, нам нужна поддержка США и также поддержка России для того, чтобы положить конец интервенции. Нам нужно увидеть, что все иностранные войска выведены из Ливии», – передает слова вице-премьер ПНС РИА «Новости». Майтиг подчеркнул, что это требование касается все без исключения стран, в том числе и Турции. Накануне временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс призвал Россию и Турцию немедленно вывести войска из Ливии, при этом Москва неоднократно отвергала российское присутствие в арабской республике. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Режим прекращения огня действует в Ливии с 23 октября прошлого года. Он не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические. Создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности. В настоящее время в республике продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, ЛНА – Египет и ОАЭ. Москва решила ответить на высылку из Албании российского дипломата 30 января 2021, 06:32

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

МИД России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата за якобы несоблюдение мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Грушко заявил в беседе с российскими журналистами в Афинах, отвечая на вопрос о том, приняла ли Москва ответное решение, что «об этом будет объявлено», передает РИА «Новости». Напомним, албанские власти объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата якобы из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. При этом Албания не предоставила соответствующих доказательств. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как албанский чиновник потешил амбиции за счет российского дипломата.