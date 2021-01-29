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США проведут переоценку политики в отношении Кубы
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Новая американская администрация решила придерживаться своего курса и пересмотреть политику в отношении Кубы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы пересмотрим политику администрации (предыдущего президента Дональда) Трампа (в отношении Кубы), как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов. Мы пойдем по собственному пути. Сейчас я не могу что-либо предсказать», – сообщила Псаки, передает ТАСС.
В начале января теперь уже бывший глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что Кубу включили в список государств, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм.
Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Действия предшественника на посту главы государства в отношении Кубы он назвал «ужасными и ошибочными», пояснив, что Обама посеял в регионе «нестабильность и насилие».
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Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.
В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости».
Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Политолог: Германия не дает Польше занять место Британии в ЕС
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В Варшаве хотят занять место Лондона в Евросоюзе, но уверены, что этим планам мешает Берлин, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он расценил слова одного из польских экспертов о том, что новым главным другом США в Европе, вместо Польши, опять становится Германия.
«Между Германией и Польшей идет негласная конкуренция внутри Европы. В Варшаве не хотят, чтобы в Евросоюзе парадом командовали немцы и французы. Она заинтересована в том, чтобы голос восточноевропейских стран был услышан», – считает германский политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, после выхода Великобритании из ЕС Польша хочет занять ее место в тройке лидирующих стран Европы, но «Германия не дает ей это сделать». «Польша надеялась на победу Дональда Трампа. Ей казалось, что этот американский президент будет и дальше пренебрегать Германией и Францией, потому что его интересовало больше восточное, а не западное крыло Евросоюза. На этом фоне поляки надеялись разговаривать с Германий и Россией языком силы», – пояснил Рар.
С приходом на пост президента Джо Байдена «поляки кусают локти». «Теперь их амбициозные планы рухнули – и поляки ищут виновника. Байдена винить нельзя, а вот в Ангелу Меркель шишки бросать можно. К тому же Германия раздражает поляков в вопросах либеральных ценностей, когда учит их демократии. Ситуация между странами непростая», – объяснил эксперт.
Рар ожидает, что при Байдене российско-американские отношения улучшатся, потому что их совместная повестка не связана только с Европой. «Меркель сделает все, чтобы США и Россия теперь сближались, потому что это выгодно самой Германии. Вопрос лишь в приоритетах. Разумеется, для нынешней элиты Германии Америка гораздо ближе и важнее России. В конечном итоге Берлин будет делать то, что ему продиктует Вашингтон, а не то, что предлагает Москва», – убежден Рар.
Ранее ректор Ягеллонского колледжа, профессор, американист Гжегож Бурский рассказал о беспокойстве поляков по поводу возвращения Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также на «проявления шизофрении» в действиях Джо Байдена. «С одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он приглашает Германию к сотрудничеству», – сказал польский эксперт.
Бурский опасается, что в результате сближения Вашингтона и Берлина «Северный поток – 2» будет достроен, а отношения Вашингтона с Москвой тоже смягчатся. В Белом доме уже сообщили, что Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».
Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров.
Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена
Польша обеспокоена возвращением США к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладанием пропаганды и идеологии во внешней политике, в этом угадываются «проявления шизофрении», заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радио Radio Szczecin.
Он добавил, что подобный курс может привести к завершению строительство «Северного потока – 2».
«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Бурский отметил, что более крепкие отношения США и ФРГ приведут к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.
Между тем ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».
США ввели
санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил
приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить
газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался
германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
24 января трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2».
Путин поговорил по телефону с Байденом
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оказался родственником русских князей Рюриковичей, сообщили украинские СМИ.
Специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV–XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367–1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370–1413) – дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336–1410), князя Тешинского и Гологовского, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ сообщили, что Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).
Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I – Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса – дочь старшего сына Владимира Мономаха, великого князя киевского Мстислава Владимировича.
Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.
В сентябре 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
Историк Федор Гайда в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси», и о том, как украинское руководство спекулирует на этой теме.
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Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы
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Президент США Джозеф Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
«Президент по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении газопровода <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», - сказала Псаки. По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерам.
Ранее стало известно, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента России Владимира Путина.
«Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками».
США приостановили продажу американского оружия Саудовской Аравии и ОАЭ
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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена на время прекратила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), сообщила The Wall Street Journal.
По словам источников издания, помощники Байдена «проводят оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов», которые были одобрены при 45-м президенте США Дональде Трампе. Рассматриваются, в частности, сделки по продаже Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов и истребителей пятого поколения F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. Как отмечает издание, Вашингтон согласился поставить указанные вооружения Абу-Даби в связи с достижением соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ, передает ТАСС.
Источники издания отмечают, что практика проведения новой администрацией оценок заключенных ранее сделок по продаже вооружений «не является необычной». По сведениям издания, «многие транзакции, вероятно, будут завершены, несмотря на задержку». Как говорится в материале, Вашингтон, в частности, хочет быть уверен в том, что вооружения, о которых идет речь, не будут применены в Йемене.
Напомним, в ноябре минувшего года госдепартамент США уведомил Конгресс о решении продать ОАЭ истребители F-35, беспилотники MQ-9B и другое вооружение на сумму более 23 млрд долларов. В мае стало известно о решении администрации Дональда Трампа продать Саудовской Аравии партию высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ). В июне 2019 года в Пентагоне объяснили намерение продавать оружие ОАЭ и Саудовской Аравии тем, что в противном случае эти страны будут покупать вооружения у России и Китая.
Байден усомнился в утверждении импичмента Трампу Сенатом США
Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
«Я считаю, что это должно произойти», – приводит слова Байдена ТАСС. При этом глава действующей американской администрации в интервью телекомпании CNN выразил сомнение относительно того, что по итогам слушаний в Сенате США резолюция об импичменте экс-президента наберет достаточное число голосов (67) для признания 45-го президента США виновным по единственной статье обвинения – подстрекательство к мятежу. Для этого необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов- республиканцев. «Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», – заявил Байден. Глава Белого дома выразил мнение, что процедура импичмента Трампа негативно скажется на реализации повестки действующей администрации. Однако, по его мнению, «последствия будут еще хуже, если этого не произойдет».
Ранее резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Накануне стало известно, что председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии США Патрик Лихи. Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Путин и Байден обсудили продление ДСНВ
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сказано на сайте Кремля.
Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Эксперт: За ДСНВ никакого сближения между Россией и США не последует
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«Стало понятно, что за оживлением темы СНВ-3 не последует никакого сближения. Этот вопрос остается формальностью, хоть и явно положительной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.
«По версии американской стороны, звонок президенту США запрашивали из Москвы. Джо Байден согласился на него, но выдержал небольшую паузу для консультаций с советниками, после чего, как вежливый человек, перезвонил. Но на самом деле совсем не важно, кто кому позвонил первый. Реальное значение имеет только содержательная сторона разговора. Она исчерпала себя вопросом запуска форсированной процедуры продления СНВ-3 на пятилетний срок без дополнительных условий», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Байденом. Как сообщается на сайте Кремля, стороны рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Два президента выразили удовлетворение в связи с тем, что Москва и Вашингтон во вторник обменялись дипломатическими нотами – в них говорилось о достижении договоренностей по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).
В сообщении на сайте Белого дома подтверждается, что президенты России и США обсудили готовность обеих стран продлить ДСНВ на пять лет, договорившись о том, чтобы их рабочие группы срочно работали над завершением продления договора к 5 февраля.
Кроме того, пресс-служба Байдена утверждает, что темами разговора также были: действия «русских хакеров», сообщения о том, что Россия якобы платила талибам за ликвидацию военных США в Афганистане, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы 2020 года и «отравление» Навального. «Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.
По мнению Лукьянова, все перечисленные Вашингтоном темы «представляют собой традиционный набор вопросов, которые американская демократическая администрация обязательно должна поднять для поддержания образа страны, находящейся на страже прав человека и демократических ценностей». «Сейчас Байдену необходимо показать, что он – Трамп наоборот, который все делал не так, как нужно», – подчеркнул Лукьянов.
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
Отметим, международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3. Президент Путин поручил
МИДу провести с США переговоры о продлении договора. Россия и США приняли решение продлить СНВ-3 на условиях Москвы, заявил
замглавы МИД Сергей Рябков.
По оценке Лукьянова, ведение переговоров по продлению ДСНВ поручили именно Рябкову как профильному заместителю министра иностранных дел России, который всегда занимался именно этой темой. «Но нужно понимать, что как таковых переговоров вестись не будет, ведь речь идет о продлении договора в таком виде, как он есть, – объяснил эксперт. – Остаются исключительно процедурные вопросы, например необходимость ратификации договора Госдумой с российской стороны. Однако думаю, что любые процедурные ограничения будут легко преодолены политической волей президента. Уверен, что никакие другие причины не помешают продлению договора, ведь если бы такие шансы были, президенты публично бы об этой теме не заявляли и подобных поручений не давали», – отметил эксперт-международник.
«При этом понятно, что за оживлением темы СНВ-3, по которой уже давно не было никаких позитивных новостей, больше никакого сближения не последует – это чистая формальность, хоть и положительная», – резюмировал Лукьянов.
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Песков назвал беседу Путина и Байдена рабочей и откровенной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовали беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.
«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой была беседа лидеров РФ И США и сколько она продлилась.
Он уточнил, что разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе российской стороны. «Мы предложили провести этот разговоров, в целом, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых – это ратификация соглашения о продлении ДСНВ, и вообще – решение о продлении ДСНВ на пять лет. Эксперты свою работу финализировали и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности», – добавил представитель Кремля.
Он добавил, что тема личной встречи президентов России и США не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог.
Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В среду Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ.
В то же время замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине
Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по украинской тематике говорит о разногласиях между Москвой и Вашингтоном, однако у сторон есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется – готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», – приводит его слова РИА «Новости». Так Песков ответил на вопрос об использованной во время переговоров терминологии: Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом – «о российской агрессии».
Представитель Кремля охарактеризовали беседу президентов как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Кроме того, по информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.