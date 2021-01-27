Напавший на машину ФСБ тиктокер извинился

Видеоблогер Константин Лакеев извинился перед госслужащими и полицейскими за то, что напал на автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января.

«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится», – сказал Лакеев (второй) на видео, опубликованном на YouTube-канале СКР.

Блогер признался, что закидывал автомобиль спецслужб снегом. Он заявил, что раскаивается и сожалеет о своем поступке.

В СК добавили, что расследование возбужденных после незаконной акции дел о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве продолжается. Вскоре будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, подбегавшие люди ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали.

Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.

В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.