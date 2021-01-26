В РФПИ заявили о планах зарегистрировать «Спутник V» более чем в 25 странах

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшие пару недель будет зарегистрирована более чем в 25 государствах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Вы знаете, наша вакцина «Спутник V» сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее Дмитриев заявил, что задержки в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» возможны из-за наращивания мощностей.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.