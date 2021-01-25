Названы сроки запуска промышленной эксплуатации БелАЭС

«Как может немец у кого-то что-то требовать в России? Пусть он лучше объяснит, как Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал требование представителя правительства ФРГ Йоханна Затхоффа разъяснить обвинения в адрес президента России Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца».

«Этот человек – представитель немецкого правительства. Так какое дело немцу до того, что и кому принадлежит в России? Как он может у кого-то что-то требовать?» – задался вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся «дворца», якобы имеющегося у российского президента. Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), передает Deutsche Welle.

Соловьев напомнил – издание «РБК» еще 10 лет назад писало, что хозяином «дворца» является российский предприниматель Александр Пономаренко. «Александр Ткачев в 2011 году, еще будучи губернатором Краснодарского края, также рассказывал, кому принадлежит этот объект. Если бы Затхофф умел читать и хоть чуть-чуть изучил материалы, то знал бы обо всем этом», – отметил Соловьев.

«А он не хочет объяснить, каким образом личный гость Германии, фюрер оппозиции Навальный снимал это все, находясь за пределами России? Он не хочет попросить у своих спецслужб, защищавших Навального, отчитаться за деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на его нахождение в Германии? Почему получилось так, что Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку? Судя по словам Затхоффа, получается, что лучшая защита – это нападение», – заключил телеведущий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование блогера Алексея Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой».

Добавим, что Затхофф выступил против введения новых санкций в отношении России. Кроме того, немецкий чиновник отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом».