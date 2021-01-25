Путин назвал дистанционное обучение в вузах исключительно временной мерой

Дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Путин в Татьянин день проводит встречу со студентами по видеосвязи из резиденции Завидово в Тверской области, где находится одна из его официальных резиденций. Во встрече принимают участие представители университетов и других высших учебных заведений Казани, Уфы, Смоленска, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Крыма и Мордовии.

«Вновь повторю, что переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой – там, где он был введен – связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса», – сказал он.

По словам Путина, он понимает, что в прошедшие непростые месяцы студентам недоставало увлекательной и неповторимой студенческой, университетской атмосферы. «Уверен, что если не все, то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями, с наставниками. Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши преподаватели действительно как одна команда делали все, чтобы лекции, семинары, экзамены, словом, весь учебный процесс продолжались», – сказал он, передает РИА «Новости».

Президент также отметил, что ему известно о том, что не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических возможностей, нужного оборудования и скорости связи. «Все это хорошо в интернете видели, как люди по деревьям лазили там, для того чтобы связь наладить. Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний», – отметил Путин.

В то же время президент отметил, что благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в российских вузах смогут 60% выпускников школ. «В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест, и отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации. В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ», – сказал Путин.

Он добавил, что число выпускников школ будет расти, благодаря программам поддержки семьи, рождаемости, демографического развития.

Кроме того, Путин попросил парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов, чтобы это произошло не позднее лета. «В конце прошлого года в Государственную Думу внесен проект федерального закона, который значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ. Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы. Уверен, вы ждете таких решений. Эти положения должны вступить в силу не позднее лета. Прошу Федеральное Собрание ускорить работу над этим законопроектом», – сказал Путин.

Президент регулярно в неформальной обстановке встречается со студентами в Татьянин день. В прошлые годы по случаю этого праздника он неоднократно посещал различные вузы страны.