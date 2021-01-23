Боня дала совет Бузовой после расставания с Манукяном Сын Алибасова объяснил госпитализацию продюсера 23 января 2021, 09:49 Текст: Абдулла Шакиров

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов был госпитализирован в связи с осложнениями, вызванными совершенными на него ранее покушениями, рассказал сын продюсера. «Ситуация простая: у папы небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо. А то Горжанкин (бывший PR-директор Алибасова) пишет, что он алкоголик, что у него от Альцгеймера до алкоголизма. А у него просто последствия покушений, которые были на него», – цитирует Алибасова-младшего «Пятый канал». Уточняется, что в пятницу сын продюсера привез его в отделение наркологии. Осмотрев Алибасова, врачи решили госпитализировать продюсера в реанимацию. В понедельник сообщалось, что Алибасова заперли в квартире по просьбе сына. В конце декабря сообщалось, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник после падения с лестницы. За день до этого Горжанкин заявил, что накануне Алибасов вызвал скорую помощь в связи с проблемами, возникшими в результате ожога чистящим средством «Крот», который Алибасов получил в июне прошлого года. СМИ сообщали, что приехавшие к Алибасову по вызову его родственников сотрудники полиции вскрыли дверь и якобы обнаружили продюсера в алкогольном опьянении.

«Балтийский исследователь» отправился в немецкий порт за трубами для «Северного потока – 2» 22 января 2021, 13:16

Фото: morspas.com

Текст: Ольга Никитина

Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое наряду с трубоукладочной баржей «Фортуна» должно укладывать «Северный поток – 2» в датских водах, взяло курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. 13 января судно «Балтийский исследователь» покинуло порт Мукран и направилось к предполагаемой точке продолжения строительства «Северного потока – 2», девять дней судно находилось в Балтийском море, южнее острова Борнхольм, передает ТАСС. Географические координаты нахождения трубоукладчика «Академик Черский», направляющегося в германский порт Висмар, в настоящее время практически полностью совпадают с местом нахождения судна «Балтийский исследователь». Также в Балтийском море, недалеко от «Академика Черского» и «Балтийского исследователя», находится трубоукладочная баржа «Фортуна», которая вечером 21 января вышла из германского порта Росток к месту проведения работ по укладке «Северного потока – 2». Расчетное время прибытия – 17.00 местного времени 23 января. Накануне вечером попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , покинул немецкий порт Росток. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Эксперт: Google начал шантажировать целые страны 22 января 2021, 14:04

Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Наднациональные IT-корпорации пытаются поставить на колени целые страны», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя угрозу со стороны Google отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. «Ситуация, при которой наднациональные IT-корпорации впрямую, открыто шантажируют целое государство, причем немаленькое, и выдвигают условия, просто дикая. Это страшный сон и самая невозможная антиутопия», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич. Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. Как пишет газета Sydney Morning Herald, в Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр. «После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», – заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google – крупнейшего в мире интернет-поисковика. «Это не угроза, это реальность», – добавила она. «Эти корпорации поставили себя выше любых законов и любых государств. Они пытаются диктовать свою волю не только пользователям, которым они навязывают ненужные услуги и таргетированную рекламу, но и диктуют свою волю суверенным странам. Таким образом они пытаются поставить их на колени», – отметил собеседник. Австралийский премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы. Малькевич убежден, что премьер-министр Австралии, занимающий жесткую позицию по этому поводу, реагирует правильно. «Шантажистов надо бить по рукам и, конечно, по кошельку», – призывает эксперт. «Я еще раз предлагаю России выступить инициатором большего межгосударственного форума, чтобы не просто обсудить существующие проблемы, но и унифицировать законодательные решения во всех крупнейших странах, чтобы сделать подобный шантаж невозможным», – заключил глава профильной комиссии ОП. Ранее представитель Facebook заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети. На МКС нашли трещину 22 января 2021, 11:48

Фото: nasa.gov

Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты обнаружили одну трещину на Международной космической станции (МКС) и подозревают наличие еще одной, сообщил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев. «Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», – передает ТАСС слова Соловьева в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны. «Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. Я думаю, в быту и сверл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки», – сказал руководитель полета РС МКС. Соловьев пояснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту. «Мы, конечно, занимаемся этим вопросом, четко понимаем, что эти у нас места под вопросом. Они негерметичны, действительно, понимаем, что могут быть какие-то другие места, но никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно, как руководитель полета», – заверил он. Он рассказал также, что многофункциональный модуль «Наука» для МКС будет запущен летом 2021 года. Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса 22 января 2021, 21:00

Фото: imago-images.de/Reuters

Текст: Вера Басилая

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic. Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Это вакцина компании Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией. «Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», – передает РИА «Новости» заявление регулятора. В сообщении также подчеркивается, что пятеро пациентов в возрасте от 84 до 92 лет умерли от сопутствующих болезней, но нет никаких конкретных доказательств того, что причиной смерти была вакцинация. Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тысяч человек. Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек. Также сообщалось, что в Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. В минздраве заявили, что после вакцинации в стране скончались два человека, однако их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса используются два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Ранее в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой» 22 января 2021, 13:02

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС. Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров». Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье». Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков. В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков. В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков. Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике 22 января 2021, 15:37

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинские предприятия обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами, где заявили о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов, сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом». Авторы обращения попросили правительство Украины посодействовать выполнению постановления Национальной комиссии, в соответствии с которым ГП «Гарантированный покупатель» должен направлять на погашение долгов перед ГП «НАЭК «Энергоатом» не менее половины средств, которые он получает от НЭК «Укрэнерго» в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, передает РИА «Новости». Речь идет о сумме не менее 180,5 млн долларов (из общего долга 849 млн долларов), благодаря чему «Энергоатом» сможет частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации. Компании смогут своевременно выплатить заработную плату своим работникам, оплатить налоги и не останавливать деятельность. «Руководители всех предприятий отмечают: в атомно-промышленном комплексе сложилась критическая ситуация», – подчеркивается в сообщении. Ранее Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы. Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны. «Фортуна» приблизилась к точке продолжения укладки «Северного потока – 2» 22 января 2021, 16:28

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая должна укладывать датский участок газопровода «Северный поток – 2», в настоящее время маневрирует в предполагаемой зоне строительных работ, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. Во второй половине дня 14 января «Фортуна» вышла из германского порта Висмар, взяв курс на восток, но так и не дошла до зоны продолжения укладки газопровода «Северный поток – 2», встав через несколько часов на якорь у германского порта Росток. Путь баржа продолжила во второй половине дня 21 января. По данным MarineTraffic, судно идет к месту проведения работ по укладке «Северного потока – 2», ориентировочное его прибытие на место – 23 января в 17.00 по местному времени, передает ТАСС. Согласно данным MarineTraffic, недалеко от «Фортуны» находится также судно снабжения «Балтийский исследователь», которое 22 января взяло курс на германский порт Мукран, и судно-трубоукладчик «Академик Черский», выдвинувшееся 21 января в германский порт Висмар. Также в укладке работ будут принимать участие судно снабжения «Балтийский исследователь» и судно «Мурман». «Балтийский исследователь» в пятницу взял курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Радикалы напали на обвиняемого в госизмене украинского журналиста 22 января 2021, 18:32

Фото: Ruslan Kotsaba/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Радикалы из запрещенной в России организации «Правый сектор*» напали на журналиста украинского канала NewsOne Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян. Инцидент произошел возле здания Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области, где слушается дело по обвинению его в госизмене, передает издание «Страна.ua». «Сегодня в Коломые состоялось очередное заседание по сфабрикованному делу шестилетней давности, когда меня обвинили в государственной измене, на основании чего я просидел в СИЗО 524 дня. Под зданием суда большая группа агрессивных молодчиков из неонацистских группировок напали на меня и моего адвоката Татьяну Монтян. Они забрызгали нас огнетушителем и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца», – рассказал журналист. По его словам, сотрудники полиции не пресекли действия радикалов. После судебного заседания журналиста снова забросали яйцами, пытались спустить колеса в его автомобиле, а также напасть на 76-летнюю мать Коцабы. Коцаба был арестован в феврале 2015 года за призывы к бойкоту мобилизации на Украине, летом 2016 года он по решению суда был признан невиновным и отпущен на свободу. В июне 2017 года Высший специализированный суд Украины возобновил следствие в отношении журналиста. Ранее мужчина совершил нападение на журналистку украинского телеканала Kyiv Live во время прямого эфира в Киеве. МИД предупредил США о последствиях вмешательства в дела России из-за рекламы митингов 22 января 2021, 23:21

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны, заявили в МИД России. «Посольство США вновь подробно «информирует» на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.



В министерстве подчеркнули, что все это «совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».



«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», – предупредили в МИДе. Ранее посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. Гражданам США рекомендовано избегать этих мероприятий в целях безопасности. Уже в течение нескольких дней организаторы незаконных акций активно вербуют несовершеннолетних через социальные сети. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала возмущение по этому поводу и призвала родителей школьников не допустить, чтобы их дети стали разменной монетой провокаторов. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Путин внес в Госдуму поправки в Жилищный и Земельный кодексы 22 января 2021, 14:51

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект с поправками в Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции на территории России. Изменения предлагаются в ст. 4 Земельного кодекса РФ и ст. 9 Жилищного кодекса РФ. «В соответствии с указанными Конституционными нормами законопроект уточняет положения, определяющие соотношение правил Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и норм международного права», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу. Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором России установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. «Законопроект дополняет указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации», – уточняется в документе. В прошлом году были приняты и подписаны президентом четыре из пяти проектов из пакета инициатив о приоритете действия Конституции России на территории страны. Кроме того, на рассмотрении палаты имеются поправки в Семейный кодекс о приоритете в семейном законодательстве Конституции, основ правопорядка и нравственности над международными актами. В первом пакете проектов о приоритете Конституции предлагались поправки в 110 законодательных актов, в том числе в пять кодексов, помимо Семейного: Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. В декабре президент Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России. Эксперт рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию 22 января 2021, 20:31

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен. Но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы», – передает РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире телеканала «Доктор». По словам эксперта, в настоящий момент, согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нежелательно беременеть и нельзя быть донором спермы. Ранее дерматолог Алексей Шапошников предупредил о неспецифических последствиях COVID-19. По его словам, люди, перенесшие коронавирус, часто жалуются на лишай и сыпь, зачастую это может быть следствием снижения иммунитета. Юристы объяснили появление термина «жилье второго класса» 22 января 2021, 16:52 Текст: Ольга Никитина

Появление термина «жилье второго класса» в законопроекте о легализации статуса апартаментов связано с тем, что уже построенные такие объекты недвижимости слишком сложно перевести в жилой фонд, а в будущих проектах сделать их полноценным жильем также будет невозможно, объясняют юристы. «Второй класс, полагаю, будет своего рода юридическим термином, объединяющим под собой все те объекты недвижимости, которые не во всем соответствуют жилью, но во многом на него похожи, то есть те же апартаменты», – передает РИА «Новости» слова адвоката Вячеслава Голенева. «Суть в том, что жилье имеет кучу требований по инсоляции, по санитарным нормам, которые в нежилых помещениях соблюдать нет необходимости (либо они иные). Разнится налогообложение, отсутствуют для нежилых помещений налоговые льготы, которые можно применить в отношении жилых помещений. Все это и есть причины для разработки отдельного регулирования апартаментов», – добавил Голенев. В свою очередь юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова полагает, что разделение жилья на классы потребовалось в связи с тем, что перевести апартаменты в жилой фонд слишком сложно. Управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov&Partners Андрей Большаков напомнил, что застройщики строили апартаменты на земельных участках, где город не предполагал строительство жилья. «Поэтому то, что уже построено и будет строиться в таких местах, оно не будет отвечать всем требованиям для жилья. Для этого законодатель и предлагает назвать апартаменты «жильем второго класса», при этом планируя дать их владельцам возможность постоянной регистрации в них. Но все равно это будут «недоквартиры», – подытожил он. В пятницу стало известно, что в законопроекте о легализации статуса апартаментов, разработанном в Совете Федерации, предлагается называть их жилыми помещениями «второго класса» с отдельным правовым регулированием. При этом в Совфеде заверили, что строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов. Экспорт газа по «Северному потоку» в 2020 году вырос до максимума 22 января 2021, 17:08 Текст: Ольга Никитина

Экспорт газа по «Северному потоку» по итогам прошлого года достиг 59,2 млрд кубометров – максимального уровня с начала эксплуатации, сообщил оператор трубопровода Nord Stream AG. «В 2020 году по газопроводу «Северный поток» европейским потребителям поставлено 59,2 млрд кубометров природного газа. Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объем транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Всего же на конец прошлого года общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 году составил около 382 млрд кубометров. В декабре сообщалось, что доходы Газпрома от экспорта газа в период с января по октябрь 2020 года снизились на 44,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года – до 19,038 млрд долларов. Физический экспорт газа за отчетный период упал на 11,4% – до 159 млрд куб. м. При этом Газпром увеличил долю на европейском газовом рынке. Китай сформулировал позицию по нападению на другие страны с ядерным оружием 22 января 2021, 11:31 Текст: Ольга Никитина

Китай придерживается оборонительной стратегии и планирует сохранить «минимально возможный» арсенал ядерных вооружений, которые никогда не применит первым, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Китай ни при каких условиях не применит первым ядерное оружие. Мы никогда не будем его использовать для угрозы или с целью нападения на страны, которые не располагают ядерным арсеналом», – приводит ее слова ТАСС. По словам дипломата, Пекин не планирует наращивать запасы оружия массового уничтожения и «сохранит их на минимальном уровне для защиты национальной безопасности». «Это наша принципиальная позиция. <…> Мы прилагаем активные усилия для обеспечения глобальной стратегической стабильности», – добавила Хуа Чуньин. В то же время она уточнила, что Китай не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). «Китай не одобряет это соглашение и не считает выгодным для себя его подписание. Мы подчеркиваем, что оно не отражает привычные нам нормы международного права», – заявила официальный представитель МИД. В пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), принятый в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств – членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ключевые державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В Крыму заявили о готовности принять Кравчука на официальном уровне 22 января 2021, 16:17 Текст: Евгения Шестак

Крым открыт для всех желающих объективно оценить обстановку, поэтому полуостров готов принять бывшего президента Украины, представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину – в Россию», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля. По его словам, в случае визита Кравчука на полуостров крымские власти готовы принять его, для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД России. «Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», – сказал Гемпель. Тем временем первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс заявил, что власти Крыма заинтересованы в визите Кравчука, чтобы показать Киеву развитие полуострова после воссоединения с Россией, передает ТАСС. «Пусть приезжает, конечно, отдохнет на Южном берегу Крыма, поездит и посмотрит. Мы заинтересованы, чтобы они своими глазами увидели и сказали там, на Украине: «Ребята, давайте останавливаться, <...> люди развиваются, и пусть живут так, как они сделали выбор в 2014 году», – сказал Фикс. Также первый вице-спикер регионального парламента отметил, что в республике готовы показать Кравчуку не только Крымский мост и трассу «Таврида», но и изменения в селах. В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что из-за пандемии коронавируса при въезде в Россию для иностранцев действуют ограничения. При этом добавила, что «приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, произошедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные». «Это может быть частный визит либо в качестве участника официальной делегации. Решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в субъекте Российской Федерации – Республике Крым осуществляется в установленном законом порядке посредством Министерства иностранных дел Российской Федерации», – отметила Ковитиди. При этом председатель украинской общины Крыма, член общественной палаты республики Анастасия Гридчина отметила, что Кравчук всегда был и остается идеологическим противником русского Крыма, однако крымчане открыты для посещения любых зарубежных политиков. «Я уверена, что Леонид Кравчук, если бы все-таки приехал в Крым, был приятно удивлен, ведь за те годы, которые Крым находится в составе России, полуостров изменился кардинально в лучшую сторону», – добавила Гридчина. Ранее Кравчук заявил о желании посетить Крым. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал он. До этого Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что никакого «компромисса» по Крыму быть не может. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.