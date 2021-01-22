В России за сутки зарегистрировали 21,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3104, Москве – 3037, Московской области – 1142. Всего в стране выявлено 3 677 352 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 081 536 человек, из них 27 318 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 580 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 68 412 человек.

Накануне, 21 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 887. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 374.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.