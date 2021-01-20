В Кремле объяснили нехватку вакцин в некоторых регионах

Нехватка вакцин от коронавируса, которая может временно возникать в отдельных регионах, связана с обширной географией России, высоким спросом на нее и производством, пока набирающим обороты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, в связи с чем связана нехватка вакцины в некоторых регионах страны.

«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины, – добавил он. – Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения».

По словам представителя Кремля, российские власти оперативно реагируют на временные затруднения, возникающие при массовой вакцинации от COVID-19. «Конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев», – заверил он.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.