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В Кремле объяснили нехватку вакцин в некоторых регионах
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Нехватка вакцин от коронавируса, которая может временно возникать в отдельных регионах, связана с обширной географией России, высоким спросом на нее и производством, пока набирающим обороты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, в связи с чем связана нехватка вакцины в некоторых регионах страны.
«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины, – добавил он. – Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения».
По словам представителя Кремля, российские власти оперативно реагируют на временные затруднения, возникающие при массовой вакцинации от COVID-19. «Конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев», – заверил он.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
В Минздраве разъяснили отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны»
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Препарат «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса, а вакцина «ЭпиВакКорона» полностью синтетическая, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» по результатам первой и второй фаз клинических исследований имеет стопроцентную иммунологическую эффективность. Привиться данным препаратом россияне смогут уже с марта этого года.
«Принципиальное отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны» заключается в том, что это два совершенно разных подхода. «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса. Векторовская вакцина же полностью синтетическая, то есть там нет никаких кусочков», – объясняет Козлов.
Врач обращает внимание на то, что обе вакцины, согласно опубликованным данным, обладают высокой эффективностью и безопасностью, поэтому одинаково хороши в использовании.
«Кому какую вакцину применить – должны будут определять врачи, анализируя индивидуальные показатели каждого пациента. Дело в том, что есть определенная категория людей, которым подходит и одна, и другая вакцина, но решение, каким препаратом ему лучше воспользоваться, должен принять специалист. Я не вижу каких-то принципиальных различий между двумя вакцинами с точки зрения определения контингента», – говорит собеседник.
Также он отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, все равно следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и оперативным штабом.
«Переболевшим пока вакцинироваться не нужно. У них уже, собственно говоря, выработалось определенное количество антител, поэтому введение вакцины может привести к неприятным последствиям. Сначала вакцинируются те контингенты, которые не болели. Переболевшим пока следует немножко подождать. Но, опять же, эти показания определяет врач индивидуально», – резюмировал Козлов.
Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты.
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Вирусолог объяснил отличие респираторов FFP2 от обычных масок
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Респираторы наиболее эффективны против коронавируса и других вирусов, нежели медицинские маски, поэтому в России было бы правильнее их тоже ввести, как это начали делать в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов.
В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в Германии решили обязать всех граждан носить не медицинские маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Данное требование уже действует в Баварии, а 19 января канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить данное нововведение с руководителями 16 федеральных земель. Также с 25 января ношение респираторов станет обязательным в Австрии.
«Эти респираторы однозначно эффективнее защищают человека от коронавируса. Те марлевые маски, которые сейчас все используют, это, конечно, фиговые листочки – они не особо защищают от вирусов. Тем более, что многие граждане их применяют несколько раз, хотя разрешено носить не более трех часов, хранят просто в кармане, что не гигиенично, и так далее», – говорит Ершов.
По мнению вирусолога, марлевая маска скорее играет психологическую роль, нежели защитную. То есть, действительно, если в маске находится болеющий человек, то она какие-то частицы вируса задерживает, но здорового человека она должным образом не защищает. Он объясняет, что пропускную способность хирургической (медицинской) маски можно сравнить с волейбольной сеткой, через которую летит горошина (она в данном сравнении выступает в роли вируса). Респиратор же более плотно прилегает к лицу, а также способен задерживать более мелкие частицы, что обеспечивает лучшую степень защиты.
«Конечно, было бы правильнее и у нас ввести эти респираторы, по крайней мере в местах особого риска (больницах, транспорте и т. д.). Но тогда поднимается ряд других вопросов: в каких количествах придется их производить, будут ли гражданам доступны цены и другие», – рассуждает академик.
При этом вирусолог не исключает, что здесь присутствуют и интересы бизнеса, как и везде. Но поскольку в данном случае респираторы действительно более эффективны, нежели медицинские маски, такой ход вполне оправдан.
Ранее в МЧС рассказали, что от вирусов хорошо защищают многослойные маски, а также специальные респираторы с хорошими фильтрами. При этом респираторы «более плотно прилегают к лицу», а также зачастую имеют специальный фильтр, что обеспечивает наибольшую эффективность против вирусов.
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Израильский телеведущий привился «Спутником V»
Известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила израильская общественная радиовещательная корпорация Kan.
«Гиль-Хар (…) стал первым израильтянином, получившим российскую вакцину», – говорится в сообщение корпорации, опубликованном в Twitter.
По словам телеведущего, вакцинироваться российской вакциной его убедил примеру двух коллег-журналистов, а также полутора миллиона привившихся россиян. А также высочайшая эффективность вакцины.
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Ранее СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв.
В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».
Кустурица назвал «Спутник V» самой лучшей вакциной
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».
«Я хочу [привиться вакциной] «Спутник V», потому что это – классическая вакцина. Думаю, что [эта] русская вакцина – самая лучшая», – приводит слова Кустурицы ТАСС.
Режиссер отметил, что пока живет вдали от города и без коммуникации с обществом. «У меня такая безопасность, нет еще опасности [заражения коронавирусом]», – сказал Кустурица в интервью телеканалу «Россия-24», добавив, что в случае необходимости сделает прививку.
Кустурица родился в 1954 года в Югославии. Как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы.
В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. За первый квартал в России планируется произвести 33 млн доз вакцины «Спутник V».
Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду
Американская компания Pfizer с 25 января приостанавливает поставки своей вакцины на территорию Канады из-за проблем на одном из европейских заводов компании.
Поставки будут приостановлены минимум на неделю, об этом заявил канадский генерал Дэни Фортина, который отвечает за сортировку и распространение препарата в Канаде, сообщает ТАСС.
По словам генерала, приостановка поставок существенно отразится на процессе вакцинации населения.
При этом премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что «Канада рассчитывает получить все [закупленные] дозы препарата от Pfizer до конца первого квартала с тем, чтобы завершить вакцинацию канадцев до начала сентября».
Ранее стало известно, что при поставке вакцины Pfizer в Эстонию произошел сбой. В результате сбоя очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech оказалась меньше, чем планировалось.
Напомним, в конце декабря в Канаде были обнаружены первые два случая заражения «британским» штаммом коронавируса.
В Минздраве объяснили, почему Петербург обогнал Москву по количеству заболевших COVID-19
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Коронавирусная инфекция имеет определенные периоды подъема и спада заболеваемости, к тому же в Москве раньше началась вакцинация, поэтому по количеству зафиксированных случаев Санкт-Петербург обогнал столицу, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Северная столица России обошла Москву по суточному числу новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 19 января в Санкт-Петербурге выявлено 3 281 случай, в то время как в Москве – 3 115.
«На мой взгляд, здесь ничего катастрофического нет. Мы должны четко понимать, что это вирусная инфекция, которая имеет определенные периоды подъема и спада заболеваемости. Поэтому в настоящий момент времени действительно идет естественный биологический процесс изменений заболеваемости: в некоторые периоды времени в некоторых городах могут наблюдаться определенные повышения заболеваемости», – говорит Козлов.
Врач подчеркивает, что всем гражданам России, вне зависимости от количества заболевших в их городе, следует соблюдать все рекомендации оперативного штаба и Роспотребнадзора, чтобы не допустить резкого роста заражений.
«И также нужно понимать, что фактически единственный путь реально взять инфекцию под контроль – провести вакцинацию. Поэтому, конечно, на снижение количества заболевших в столице могла повлиять вакцинация, которая там началась раньше», – подытожил микробиолог.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве замечено снижение заболеваемости коронавирусом и назвал ситуацию «позитивной».
Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана
Роухани считает санкции Трампа в отношении Тегерана главной причиной, по которой в Иране до сих пор не началась вакцинация от коронавируса.
«Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечения источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президента Ирана Хасана Роухани, размещенное на его официальном сайте.
Роухани подчеркнул, что вакцинация населения начнется, как только у Тегерана появится вакцина от коронавируса.
Напомним, Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта. В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции.
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Большинство россиян выступили против ковид-паспортов
Почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших COVID-19 или сделавших прививку, свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.
Идею введения специального документа поддержали 12% опрошенных, еще 29% респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой «паспорт», передает РИА «Новости».
Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55% и 18% соответственно).
Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.
Во вторник Кремль опроверг увязку права выезда за границу с ковид-паспортом.
Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности «ЭпиВакКороны»
Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам первой и второй фаз клинических исследований составляет 100%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой и второй фаз КИ иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее специалисты в эфире YouTube-проекта «Факт Up» Экспертного института социальных исследований рассказали об особенностях трех российских вакцин от COVID-19. Среди них: две зарегистрированные вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также вакцина Центра Чумакова, которая проходит вторую фазу клинических исследований.
Малафеева госпитализировали с поражением легких
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением легких, сообщил помощник экс-голкипера.
«Да, Вячеслава действительно госпитализировали. У него всю неделю держалась температура 38 градусов, но состояние ухудшилось, поэтому решили увезти в больницу. Говорят, легкие поражены на 40 и 70%. Пока это все, что могу сказать», – сказал помощник интернет-порталу Sports.ru.
«Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ у Славы показало большое поражение. Одно легкое [поражено] на 40%, другое – на 65-70%. Мы решили не медлить и обратились на госпитализацию», – сообщила жена Малафеева в Instagram.
Напомним, в сентябре минувшего года нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) бразилец Неймар сообщил, что переболел коронавирусом. Кроме того, в мае коронавирусом заразились сразу несколько футболистов «Локомотива». В том же месяце коронавирус выявили у нескольких игроков «Спартака».
Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19
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В Минздрав поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. «Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», – отметил министр.
Мурашко добавил, что более 375 тыс. доз вакцины «Спутник V» введено в гражданский оборот на этой неделе, наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.
Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКороны» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты.
Еврокомиссия призвала отказаться от необязательных поездок внутри Евросоюза
Границы внутри Евросоюза останутся открытыми, однако Еврокомиссия решительно призывает отказаться от необязательных поездок, говорится в опубликованной ЕК стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе с пандемией.
«Усиливая меры по противодействию пандемии, необходимо сохранить свободу перемещения [внутри ЕС] и единый рынок. Все необязательные [трансграничные] поездки должны решительно не поддерживаться, пока эпидемиологическая ситуация кардинально не улучшится. Пропорциональные ограничения поездок, включая тестирование пассажиров, должны сохраняться для зон повышенного риска», – цитирует документ ТАСС.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19. Представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе.
В Госдуме предложили вакцинировать жителей ДНР и ЛНР от коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил надежду, что российское правительство поддержит предложение нижней палаты парламента о вакцинации жителей ЛНР и ДНР российскими препаратами от коронавируса.
Затулин предложил подготовить заявление палаты о возможности вакцинации от коронавируса жителей ЛНР и ДНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин идею поддержал, передает РИА «Новости».
«Мне кажется, что в штабе по борьбе с завозом и распространением коронавирусной инфекции, который возглавляет вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова, должны пойти навстречу этим нашим обращениям, ведь не первое уже обращение. Мне кажется, что надо все сделать для того, чтобы те, кто сегодня надеются на нас, а сегодня им надеяться некогда, чтобы они получили такую помощь», – сказал Затулин.
По его словам, два комитета – по охране здоровья и делам СНГ – максимально оперативно подготовят поручение. «Речь идет о том, чтобы правительство сообщило нам, в какие сроки, каких объемах может быть оказана помощь по выделению вакцины российского производства для населения этих территорий», – добавил депутат.
Вакцина «Спутник V» также уже зарегистрирована в Аргентине, Белоруссии, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
ЕС решил не устраивать Венгрии «трибунал» из-за российской вакцины
Лидеры Европейского союза в ходе видеконференции в четверг не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита, который состоится 21 января.
«У нас не трибунал. Это ответственность властей Венгрии, решение правительства. Связанные с ним риски и обстоятельства увидим в будущем. Но не нам судить – хорошее это решение или нет», – сказал он, отвечая на вопрос о том, потребует ли саммит пояснений от премьер-министра Венгрии, передает ТАСС.
Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Германии сообщали, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). При этом в ЕК сообщали, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с ЕМА.
Британия установила новый антирекорд по смертям от COVID за сутки
Число летальных случаев в Великобритании за последние сутки от последствий коронавируса, составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.
Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум – 1 тыс. 564 смерти – был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 тыс. 470, что является крупнейшим показателем в Европе, передает ТАСС.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.