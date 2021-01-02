В Дагестане задержали применившего оружие полицейского

Сотрудник полиции, применивший оружие в ходе драки в Каспийске, в результате чего один человек погиб, задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Дагестану. Возбуждено уголовное дело об убийстве и превышении полномочий.

По данным следствия, ночью 2 января в дежурную часть отдела МВД по Каспийску поступило сообщение о нападении на женщину. Один из прибывших на место сотрудников патрульно-постовой службы потребовал прекратить противоправные действия, однако нападавший повел себя агрессивно, передает ТАСС.

«Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, применил табельное огнестрельное оружие. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», – уточнили в следственном управлении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО, начавшего проверку по факту инцидента в Каспийске, жизни и здоровью потерпевшей женщины ничто не угрожает. «По распоряжению начальника ГУ МВД России по СКФО генерал-полковника полиции Сергея Бачурина создана группа из сотрудников главного управления, которая выехала в Каспийск для проведения проверки и установления обстоятельств происшествия. Сергей Бачурин взял под личный контроль объективность расследования», – добавили в ведомстве.