Аэропорт Домодедово потерял почти половину пассажиропотока в 2020 году

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19 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:41  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
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Власть Трампа держалась на «консервативном пугале»

Дональд Трамп и Майк Пенс хотя и соратники, но антиподы REUTERS/Mike Segar
От четырехлетнего правления Дональда Трампа остались всего одни сутки: уже завтра полномочия перейдут к Джо Байдену, и Америка начнет двигаться в принципиально ином направлении. Сам Трамп церемонию проигнорирует – в отличие от Майкла Пенса, уже объявленного предателем. Но именно этому человеку уходящий президент обязан властью, а может быть – даже жизнью.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Локдаун в Европе хотят ввести навсегда

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Теперь все население Германии может быть допущено в торговые точки и общественный транспорт только в респираторах типа FFP-2, которые оно – население – обязано сейчас срочно купить. Не маски, а уже респираторы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Арест Навального не взволновал никого, кроме Запада

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Возможность применения формулы «Все прогрессивное человечество» наверняка взбодрит российских Гозманов. Будем считать, что западные политики, использующие Навального просто как инструмент, считают своей очень важной задачей сделать приятное Гозманам. Подробности...
Обсуждение: 192 комментария

Как предать мать и стать героем

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Поощрение доносов на родителей – признак острой фазы тоталитаризма, когда правящее движение ставит вопрос ребром: или семья, или партия. Партия требует абсолютной, безоговорочной преданности, которую дети и могут продемонстрировать, сдав своих родителей. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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Ноутбук для российских спецслужб

Пора раздать ковид-паспорта

Обсуждение: 7 комментариев

Сталин или шаурма?

Обсуждение: 13 комментариев
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Дипломаты назвали беспрецедентным отключение связи консульству в Нью-Йорке Трамп нашел способ передать «ядерный чемоданчик» Байдену заочно США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна» В ОП объяснили успех турецкого способа регулирования американских соцсетей
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    Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США

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    США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»

    миграционная политика


    Америку превратят в проходной двор

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    Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка

    начало войны


    Дмитрий Дробницкий: Байден принес в мир четыре новых войны

    сценарий развития


    Сергей Миркин: Судьбу Зеленского решит Байден

    Крещение Господне


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    Аэропорт Домодедово потерял почти половину пассажиропотока в 2020 году

    19 января 2021, 20:37

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пассажиропоток московского аэропорта Домодедово снизился в сравнении с 2019 годом на 42% до 16,4 млн человек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Отмечается, что в 2019 году пассажиропоток Домодедово составил 28,3 миллиона человек, в 2020 году этот показатель упал до 16,4 млн человек, что на 42% ниже, передает РИА «Новости».

    Пассажиропоток на внутренних авиаперевозках составил 13,5 миллиона пассажиров. На 23,4% до 2,6 млн человек трафик вырос на следующих направлениях: Сочи, Геленджик, Калининград, Ростов-на-Дону и Белгород.

     Пассажиропоток на международных воздушных линиях составил 2,9 миллиона авиапутешественников.

    В декабре прошлого года на внутренних рейсах аэропорт обслужил 1,21 миллиона человек. В пятерку лидеров по приросту трафика вошли: Сочи, Геленджик, Ульяновск, Астрахань и Новокузнецк. Прирост составил 67,7% в сравнении 2019 годом, что равняется 139 тысяч человек.

    В этот же месяц на международном направлении аэропорт обслужил 148 тысяч человек.

    Напомним, пассажиропоток столичного аэропорта Шереметьево снизился по сравнению с 2019 годом на 60,2%, до 19,8 млн человек. Интенсивность полетов в воздушном пространстве России в 2020 году снизилась на 29%, сообщили в Росавиации. В прошлом году российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 1,3 миллиона полетов, что на 29% ниже, чем данные за тот же период 2019 года


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    Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию

    19 января 2021, 09:55

    Текст: Евгения Шестак

    Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило министерство энергетики Белоруссии.

    «По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram

    Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт.

    «Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении.

    Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений. 

    Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. 

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    Украинцев разозлила фраза о «второстепенной» русской культуре

    19 января 2021, 08:59

    Текст: Евгения Шестак

    Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Дмитрий Гурин назвал русскую литературу «второстепенной региональной культурой с манией величия», за что украинцы раскритиковали парламентария.

    Гурин считает, что интенсивная украинизация якобы даст украинским детям шанс на образование в Польше и Германии.

    «Нет никакой проблемы, что дети будут знать мировую культуру вместо «великой русской», которая за всю историю имела лишь пару коротких интересных вспышек (во второй половине XIX века и во время Серебряного века), а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия», – написал он в Facebook.

    При этом украинские пользователи раскритиковали парламентария и принялись отстаивать свою точку зрения в комментариях к посту.

    «Может, хватит этих «вместо»? Может, пора использовать слово «также» и познавать разную классическую литературу, вне зависимости от страны происхождения? И также узнавать свою культуру, которую многие не знают и на Украине. Но чего греха таить, эти, которые не знают своей культуры, обычно и фамилию Пушкин пишут с ошибками», – отметил Сергей Быков.

    «Жалкий тип, убогое мышление. А еще – народный депутат», – посетовала Люся Храмова.

    «Конечно, региональная. «Войну и мир» перевели на многие языки мира, фильмы ставят, «Доктор Живаго» то же самое. Украинский язык в мире нигде не котируется, а русский везде! Зачем такую чушь писать? Вы даже украинцев отворачиваете от украинского языка», – заявила Татьяна Аринкина.

    «Уже жалею, что отдала свой голос за Вас», – призналась Оксана Лукшина.

    «В нашей стране две проблемы по классике – дураки и дороги, вот типичный случай», – высказался Александр Лосев.

    Немає жодної проблеми в тому, що російськомовні діти будуть вчитися українською в школі і будуть вільно володіти ще...

    Опубликовано Дмитро Гуріном Воскресенье, 17 января 2021 г.

    С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180-242 доллара).

    Ранее украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.

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    Эксперт объяснил заявление Газпрома о полной остановке «Северного потока – 2»

       19 января 2021, 14:34
    Фото: Bernd Wüstneck/
    Global Look Press
    Текст: Ирина Яровая

    «Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Константин Симонов, комментируя допущение Газпромом приостановки или полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» в случае резкого изменения политической ситуации.

    «Газпром издал проспект эмиссии своих евробондов (облигаций, выпущенных в валюте – прим. ВЗГЛЯД), где должен быть обязательный пункт, связанный с рисками компании. Это вовсе не означает, что Газпром заявил об остановке проекта – он лишь прописал все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

    При этом собеседник отметил, что определенные реальные риски, безусловно, существуют. «Речь идет в первую очередь об ужесточении санкционного режима со стороны США, который может распугать абсолютно всех коммерческих партнеров компании Nord Stream 2 AG. Если дойдет до того, что авиакомпании откажутся продавать билеты на самолет сотрудникам проекта, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется», – добавил собеседник.

    «Но такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только Газпрому, а всей России, и поражение от его остановки может быть общенациональным», – заключил Симонов.

    Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.

    «При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме, передает ТАСС.

    В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».

    Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.

    15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.

    В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».

    Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.  

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    В Газпроме допустили полную отмену проекта «Северный поток – 2»

       19 января 2021, 13:05
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.

    «При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга, передает ТАСС.

    В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».

    Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.

    15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.

    В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».

    Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.  

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    В Европе начали переходить на обязательное ношение респираторов FFP2

       19 января 2021, 01:30
    Фото: Thomas Trutschel/
    Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с ситуацией с коронавирусом жителей Германии могут обязать носить не просто защитные маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, требование уже вступило в силу в Баварии. С 25 января ношение респираторов, а не масок также станет обязательным в Австрии.

    В Австрии о такой мере объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля, передает «Интерфакс».

    В Баварии – крупнейшей федеральной земле Германии – ношение респираторов обязательно в общественном транспорте и при посещении магазинов. До 24 января за соблюдением нового требования следить не станут. Оно также не распространяется на детей младше 15 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Guardian и Local.

    19 января канцлер Германии Ангела Меркель встретится с руководителями 16 федеральных земель. Планируется обсудить возможность обязательного перехода с масок на респираторы по всей стране. Подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро.

    Напомним, Австрия решила продлить жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР.

    Как поясняли в МЧС России, одноразовые медицинские маски «не имеют специального фильтра, неплотно прилегают к лицу», ее следует носить не больше трех часов. Респиратор можно носить до шести часов, он «более плотно прилегает к лицу», «зачастую имеется клапан выдоха», он «наиболее эффективен против вирусов». Существуют респираторы трех основных классов FFP1, FFP2 и FFP3. Они соответственно обеспечивают фильтрацию твердых и жидких частиц в 80% (при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 ПДК – предельно допустимые концентрации), 94% (при 12-и ПДК) и 99% (при 50-и ПДК).

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    Украина захотела наказать «Яндекс» за работу в Крыму

       19 января 2021, 03:57
    Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС, заявил МИД Украины.

    МИД признал, что деятельность компании в Крыму «пока не подпадает под действие санкций», но заверил, что работает «в сотрудничестве с европейскими партнерами» над возможными способами наказать «Яндекс». В частности, Киев привлекает Еврокомиссию – «гаранта соблюдения законодательства ЕС». ЕК «тщательно проверяет каждый случай возможного нарушения» санкций, заявили в украинском МИДе. Кроме того, поиск способов наказания «Яндекса» ведется и внутри Украины, осуществляется правовой анализ работы компании, передает ТАСС.

    В мае 2017 года Украина ввела санкции в отношении компании «Яндекс». В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций. Заблокирован не только сайт «Яндекса», но и сервисы, предоставляемые компанией. На Украине не работает «Яндекс. Такси».

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    Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга

       19 января 2021, 02:19
    Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений.

    Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником.

    Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

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    Глава МИД Польши заявил о победе сторонников «Северного потока – 2» в Германии

    19 января 2021, 12:49

    Текст: Елизавета Булкина

    Сторонники продолжения строительства проекта «Северный поток – 2» в Германии одержали победу, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.

    По словам министра, он уже «не является таким оптимистом» в вопросе о том, повлияет ли инцидент с блогером Алексеем Навальным на реализацию проекта.

    «Отравление» Навального, которое было шоком для западного общественного мнения и политических элит Запада, спровоцировало дискуссию в Германии о том, можно ли доверять россиянам. Однако мы видим, что сторонники продолжения этой инвестиции, очевидно, победили. Видно желание продолжать проект в экономических интересах Германии, без учета интересов других стран, не только в ЕС, но и, например, Украины», – передает слова Реу ТАСС.

    Отвечая на вопрос о позиции избранного президента США Джозефа Байдена по вопросу «Северного потока – 2», глава МИД Польши предположил, что новая администрация продолжит линию Дональда Трампа, который ввел санкции в отношении участвующих в реализации проекта компаний.

    «Уходящая администрация считала предосудительным позволять России зарабатывать деньги на «Северном потоке – 2», которые впоследствии будут потрачены на вооружение, а это приведет к усилению угрозы для НАТО. Этот аргумент никуда не делся. Следует предположить, что эта политика будет продолжена в новой политической констелляции Вашингтона», – сказал Рау.

    Напомним, в Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2». США 1 января ввели новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США.

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    Планы США по санкциям против «Фортуны» вызвали сожаление у властей Германии

    19 января 2021, 06:57

    Текст: Антон Антонов

    Власти Германии «с сожалением приняли к сведению» сообщение США о планах ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока – 2», заявили в Минэкономики ФРГ.

    Как передает DPA, в понедельник посольство США в Берлине сообщило немецким властям, что собирается ввести санкции против «Фортуны». Handelsblatt пишет, что санкции введут также против компании «КВТ-Рус», которой принадлежит судно, передает РИА «Новости».

    В декабре 2020 года строительство «Северного потока – 2» возобновилось силами укладчика «Фортуна». Оператор проекта уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.

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    Установлены личности убийц Япончика

       19 января 2021, 12:10
    Фото: Россия 24/YouTube
    Текст: Евгения Шестак

    Суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, сообщили в Следственном комитете.

    «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК при содействии управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова, более известного как вор в законе Япончик. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», – сообщается на сайте ведомства.

    По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года, находясь в кузове грузовика, выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. 

    Отмечается, что сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине – «он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова».

    «Остальные, ранее установленные и арестованные соучастники занимались организацией убийства, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за потерпевшим», – говорится в сообщении.

    После совершения убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию. Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, они объявлены в международный розыск. На основании ходатайства следователя Бутба и Папава заочно арестованы судом. 

    «В настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об их экстрадиции на территорию России», – сообщили в СК.

    Ранее зампредседателя Следственного комитета Ростислав Рассохов сообщил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо).

    В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству.

    Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.

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    Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища

       19 января 2021, 13:57
    Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Профессор Генри Бауэр считает, что в шотландском озере обитает древний вид морской черепахи, которая оказалась там «в ловушке» во время последнего ледникового периода.

    По мнению ученого, указанный вид пока не известен науке, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Daily Record.

    Американский профессор химии и естественных наук на протяжении многих лет бьется над разгадкой тайны лох-несского чудовища. Бывший сотрудник Политехнического института Вирджинии не поддерживает другую популярную теорию о том, что монстр, обитающий в знаменитом шотландском озере, имеет отношение к вымершим плезиозаврам.

    По мнению 89-летнего ученого, такое крупное животное явно наблюдали бы чаще, чем это происходит сейчас.

    «Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны многим другим видам живых и вымерших черепах», – указывает Бауэр.

    В частности, речь идет о дыхании кислородом, сопровождающемся способностью проводить очень долгие периоды на глубине. Кроме того, профессор считает, что черепахам, как и лох-несскому чудовищу свойственны периодические выходы на сушу, быстрота в воде, способность быть активными в очень холодной воде и относительно длинная шея.

    По мнению Бауэра, черепахи, населяющие озеро Лох-Несс, до сих пор обитают и в океанах, однако пока не встречались человеку.

    В феврале на северо-восточное побережье Шотландии ураганом «Сиара» вынесло скелет неизвестного морского существа. Британские таблоиды не преминули вспомнить о лох-несском чудовище.

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    Опубликовано видео ныряния Путина в крещенскую прорубь

       19 января 2021, 14:54
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Телеканал «Россия 24» показал кадры с участием президента России Владимира Путина в крещенских купаниях.

    На видео глава государства, крестясь, трижды окунается в прорубь.

    Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а также окунается в нее.

    Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и в этом году традиционно участвовал в крещенских купаниях. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – сказал он.

    Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.

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    В России отреагировали на лишение Минска матчей ЧМ-2021 по хоккею

    18 января 2021, 21:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Лишение белорусской столицы матчей Чемпионата мира по хоккею 2021 года – чисто политическое решение, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

    «Решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику», – заявил Рязанский РИА «Новости».

    Отказ спонсоров вкладывать средства в ЧМ в Белоруссии также был важным фактором для принятия решения, добавил сенатор. «Нужно смотреть условия контракта, но если Белоруссия уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию», – предположил политик.

    Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков также усмотрел в решении не проводить в Минске матчи ЧМ политический подтекст.

    «Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения. Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому», – сказал Быков ТАСС.

    По его мнению, полная отмена ЧМ-2021 стала бы тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это было бы неправильным шагом.

    «Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше – совместно в России и в Белоруссии. Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира – это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию», – заключил спортивный специалист.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?



    Обсуждение:  17 комментариев

    В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата.

    Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск.

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    В Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2»

       18 января 2021, 21:14
    Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    В Бундестаге назвали «неуместным» предложение советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса о приостановке строительства «Северного потока – 2».

    «Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение», – заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст («Левые»), отметив, что строительство «Северного потока – 2» – дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено», передает РИА «Новости».

    Ранее советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» при условии, что Европа приостановит строительство газопровода.

    Напомним, США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.

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    Танкер «Новатэка» получил поломку при проходе Севморпути

    19 января 2021, 10:18

    Текст: Алина Назарова

    Проект «Новатэка» «Ямал СПГ» может временно лишиться одного из ледовых танкеров, который сейчас завершает проход по Северному морскому пути без сопровождения ледокола. По словам источников, на судне вышла из строя одна из двигательных установок, но танкер продолжает движение самостоятельно.

    СПГ-танкер «Николай Евгенов», осуществляющий сверхранний рейс с грузом «Новатэка» в Азию через восточный сектор Севморпути, столкнулся с проблемами. Начиная с 16 января судно заметно снизило скорость движения, которая порой падала до трех узлов. Как утверждают источники «Коммерсанта», это связано с отказом одного из трех азиподов (двигательных установок). Тем не менее, согласно данным marinetraffic, судно продолжило движение во льдах самостоятельно и уже практически завершило проход СМП – по состоянию на вечер 18 января танкер входил в Берингов пролив. Срок прибытия в конечную точку маршрута – китайский порт Цзинтан (Таншань) – 28 января. Снижение скорости, скорее всего, приведет к задержке с отгрузкой и штрафам.

    Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что сейчас танкер уже завершает выход из Севморпути со скоростью семь узлов. У судна возникли проблемы с центральным азиподом, скорее всего, по программной части. Он сомневается, что танкер придется ставить в док – наиболее вероятно, для устранения проблемы потребуется сервисный инженер. Еще один источник утверждает, что вопрос о необходимости докования еще не решен – если все-таки потребуется замена азипода, обычно она занимает около месяца.

    Навигация в восточном секторе СМП обычно длится с июля по декабрь, но «Новатэк» пытается расширить ее сроки. Так, в прошлом году компания впервые начала отправлять танкеры на восток в сопровождении ледоколов со второй половины мая. Теперь «Новатэк» решил отправить два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а вслед за ним 6-го числа – «Николай Евгенов». При этом «Новатэк» запланировал еще несколько рейсов на восток этой зимой, но уже в сопровождении ледоколов. Поставки в Азию сейчас очень выгодны, поскольку холодная зима подняла спотовые цены на СПГ в этом регионе выше 1 тыс. долларов за тыс. кубометров, что втрое выше, чем в Европе.

    «Кристоф де Маржери» (принадлежит «Совкомфлоту») преодолел Севморпуть без происшествий за 11 суток при средней скорости 9,6 узла. Как сообщила компания 18 января, с разницей в сутки аналогичный переход по СМП выполнил еще один газовоз этой серии (речь идет о «Николае Евгенове»), который использовал данные «Кристофа де Маржери» и канал, проложенный им в ледовых полях, что дало возможность отработать тактику взаимодействия двух газовозов арктического ледового класса при самостоятельном плавании в ледовых условиях. В релизе «Новатэка», выпущенном 18 января, лишь отмечается, что «Николай Евгенов» завершает самостоятельный переход по СМП.

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