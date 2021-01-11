Аэропорт Шереметьево потерял больше половины пассажиропотока в 2020 году

Пассажиропоток столичного аэропорта Шереметьево снизился по сравнению с 2019 годом на 60,2%, до 19,8 млн человек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за 2020 год. Количество обслуженных пассажиров составило 19 млн 784 тыс. человек. Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) составило 186 383», – передает сообщение РИА «Новости». Пассажиропоток Шереметьево в 2019 году составил 49,7 млн человек.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2020 году составил 6,4 млн пассажиров, на внутренних авиалиниях – 13,4 млн. Наиболее популярные международные направления по итогам года – Анталья, Стамбул, Ереван, Пхукет и Бангкок, федеральные – Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.

При этом в декабре 2020 года пассажиропоток Шереметьево вырос на 13,3% по сравнению с ноябрем 2020 года и достиг 1,3 млн человек. Количество обслуженных пассажиров на международных воздушных линиях в декабре составило 260 тыс. человек, на внутренних воздушных линиях – 1 млн человек.

За период новогодних каникул с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Шереметьево обслужил 876 тыс. пассажиров. Наиболее популярными международными направлениями в праздничные дни стали Анталья, Стамбул, Дубай, Мале и Ереван, внутрироссийскими – Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Калининград.

«В праздничные дни аэропорт Шереметьево обеспечил высокую пунктуальность выполнения рейсов, несмотря на сложные метеорологические условия в пиковые дни – подавляющее большинство рейсов было выполнено по расписанию. Помимо этого, Шереметьево в качестве запасного аэродрома принял четыре рейса из других аэропортов МАУ. Несмотря неблагоприятные погодные условия, производственные службы аэропорта, компания «Шереметьево Хэндлинг» и другие дочерние общества работали в штатном режиме с целью обеспечения высокого качества пассажирских перевозок и бесперебойного выполнения взлетно-посадочных операций», –говорится в сообщении.

Россия из-за пандемии коронавируса весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

В январе-ноябре 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 64,1 млн человек.