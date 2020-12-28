Пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 46,2% с начала 2020 года

В январе-ноябре 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 64,1 млн человек, сообщили в Росавиации.

Перевозки на международных линиях снизились на 75,6% – до 12,6 млн, на внутренних – на 23,8%, до 51,6 млн человек, передает РИА «Новости».



В ноябре пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 47,9% – до 4,7 млн человек. Пассажиропоток у международных авиаперевозчиков снизился на 85,5%, до 525,7 тыс., на внутренних – на 22,6%, до 4,1 млн.



Наибольший пассажиропоток в ноябре показала авиакомпания S7 – 904,7 тыс. человек (снижение к прошлому году 23,2%). «Победа» увеличила перевозки на 0,2% – до 873,5 тыс. человек. Пассажиропоток «Аэрофлота» упал на 70,4% – до 833,3 тыс., «ЮТэйр» – на 24,1%, до 415,3 тыс., «России» – на 47,8%, до 319,5 тыс., «Уральских авиалиний» – на 60,1%, до 276,5 тыс. человек.



За период с января по ноябрь больше всех пассажиров обслужил «Аэрофлот» при сокращении перевозок к прошлому году на 60,7%, до 13,5 млн человек. На втором месте S7, чей пассажиропоток снизился на 11,9% – до 11,2 млн человек. «Победа» снизила перевозки на 12,4% – до 8,2 млн, «Россия» – на 51%, до 5,39 млн, «Уральские авиалинии» – на 40,4%, до 5,34 млн, «ЮТэйр» – на 39,7%, до 4,3 млн человек.

Россия из-за пандемии коронавируса весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Напомним, с 1 августа Россия постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. Кроме того, с 5 ноября Россия возобновила авиасообщение с Японией и с рядом других стран и городов.