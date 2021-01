Байден предложил Салливану временно остаться послом США в России Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга 19 января 2021, 02:19

На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений. Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС. Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником. Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России 16 января 2021, 14:44

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров. «Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор. Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом. МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России 17 января 2021, 18:08

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить. «Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС. Захарова считает, что глубинный кризис на сегодняшний день «затронул каждого американца». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она. По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков 17 января 2021, 04:24

Самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях, сообщили военно-дипломатические источники. Один из источников РИА «Новости» сообщил, что после выхода России из ДОН «оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач». Как заявил источник, «речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов». Кроме того, Ту-214ОН могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. При этом другой источник указал, что Ту-214ОН «потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Как подчеркнул источник, возможность широкой модернизации Ту-214ОН была заложена при проектировании. Он отметил, что «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет». Пока Россия не вышла из ДОН, оба самолета, выпущенные в 2011 и 2013 годах, будут оставаться в резерве. Сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они прошли в 2018 году. Самолеты построены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование разработали предприятия Ростеха. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ назвали назначение Нуланд курсом на ухудшение отношений с Россией 17 января 2021, 16:35

Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой, пишет The National Interest. По мнению издания, назначение Нуланд на должность замгоссекретаря США являются для России знаком, что шансы на сближение Вашингтона и Москвы при администрации Байдена сокращаются. Об этом сообщает РИА «Новости». The National Interest отмечает, что Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России. Авторы статьи считают, что назначение Нуланд на должность понравилось Киеву, ведь она поддерживала протесты на Майдане в 2014 году: раздавала еду митингующим, встречалась с новым правительством Украины. Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы 17 января 2021, 10:27 Текст: Алексей Дегтярев

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу сообщила, что консульство в городе продолжит свою работу, но с ограничениями по пандемии COVID-19. «Я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда. Наша деятельность ограничена в связи с пандемией, но я приглашаю вас посмотреть наши онлайн-программы, и мы будем держать вас в курсе новостей», – цитирует Сторроу РИА «Новости». Ранее в Госдепе подтверждали, что госсекретарь Майкл Помпео «в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге». Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся. Посольство США заявило, что ограничения в работе американских дипмиссий были введены из-за коронавируса еще в марте. Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе 16 января 2021, 20:03 Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае назначения бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России. Сенатор назвал выдвижение этой кандидатуры на пост замгоссекретаря США ожидаемым отметив, что Нуланд – знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за «смену режимов» и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов. «С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», – написал Пушков в своем Telegram. Кроме того, Пушков напомнил, что ее муж – неоконсерватор Роберт Каган активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за неизменное сдерживание России. Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. Десять стран лишили права голоса в ГА ООН за долги 18 января 2021, 21:38

Генеральная Ассамблея ООН лишила права голоса Иран, Ливию и еще восемь стран из-за накопившихся долгов перед организацией. Из письма генсека ООН Антониу Гутерриша следует, что на данный момент у десяти стран-членов есть задолженности в соответствии со статьей 19 Устава ООН, сообщает РИА «Новости». Согласно статье 19 устава ООН, страна – член ООН, имеющая задолженность, которая равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с государства за два полных предыдущих года, лишается права голоса. При этом Генеральная Ассамблея ООН может разрешить государству-должнику голосовать, если просрочка платежа произошла по независящим от страны причинам. Гуттериш указал, что Иран должен заплатить больше 16 млн долларов, Ливия – более 705 тыс. долларов, Сомали – свыше 1,4 млн долларов. В список стран, лишившихся голоса, также вошли ЦАР, Конго, Нигер, Южный Судан и Зимбабве. В России оценили вероятность возвращения Москвы и Вашингтона в ДОН 16 января 2021, 15:29 Текст: Абдулла Шакиров

Вероятность возвращения России и США к Договору по открытому небу (ДОН) крайне мала, считает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев. «Я думаю, что возврат России в договор крайне маловероятен. Если вдруг США вернутся в договор, то Россия, может быть, и подумает. Но не факт, что США вернутся. Скорее всего, этого не произойдет. Поэтому, мне кажется, не стоит ожидать возобновления этого договора», – передает слова Тимофеева ТАСС. Как отметил эксперт, выход Москвы из ДОН оправдан, поскольку складывается ассиметричная ситуация: Россия не может наблюдать за территорией США, а Вашингтон имеет возможность получать информацию от своих союзников по НАТО. По мнению Тимофеева, в случае продолжения участия в договоре Россия сохранила бы возможность инспектировать территорию Европы, но при этом потеряла бы те привилегии, которые у нее были ранее. «Договор по открытому небу был результатом растущего доверия между сторонами. Сейчас его прекращение показывает, что уровень доверия падает», – подчеркнул он, добавив, что, вероятнее всего, договор прекратит существование. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США. Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Лавров назвал плюс назначения дипломатов эпохи Обамы в Госдеп 18 января 2021, 12:20 Текст: Елизавета Булкина

Выдвижение дипломатов эпохи президентства Барака Обамы в Госдеп США позволяет начать переговоры Москвы и Вашингтона «без раскачки», а также даст России понять линию американской стороны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. «Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и «без раскачки», а с другой стороны – это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры», – передает слова главы российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости». Между тем, отметил Лавров, суть политики США в отношении России с приходом к администрации избранного президента Джозефа Байдена вряд ли сильно поменяется. «Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают – «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», – сказал глава МИДа, добавив, что все это давным-давно присутствовало в политике Вашингтона. «На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится», – пояснил Лавров. При этом министр призвал не сбрасывать со счетов и самого Байдена. «Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская», – добавил он. Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России. The National Interest отмечает, что назначение Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой. Захарова опровергла мнение о показательном выходе России из ДОН 17 января 2021, 17:03 Текст: Елена Мирошниченко

Москва ничего не пыталась показать администрации избранного президента США Джозефа Байдена своим выходом из Договора по открытому небу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу – это некая демонстрация для будущей администрации [США]. Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный», – отметила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. Эксперт считает, что приход Байдена не облегчит положение российских СМИ в США 16 января 2021, 15:24 Текст: Ксения Панькова

Российские СМИ не почувствуют себя свободнее в США при новой администрации избранного президента Джозефа Байдена, заявил в интервью ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов. «Нет, я думаю, что нам не надо здесь никаких надежд питать, испытывать и внушать другим. Я думаю, что ситуация будет достаточно турбулентная и в будущем», – сказал Торкунов, отвечая на вопрос о возможности прекращения притеснений российских СМИ в США при новом президенте, передает ТАСС. По его словам, отношения России и США сейчас находятся «в самой крайней точке с момента распада Советского Союза». «Потребуется немалое время для их, даже не восстановления, а, во всяком случае, выведения на какой- то нормальный уровень. Поэтому я не думаю, что средствам массовой информации следует ожидать, что их жизнь будет более вольготной и им дадут возможность свободно выходить на рынок информации в зарубежных странах», – он заключил. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику. Медведев оценил перспективы развития отношений России и США 16 января 2021, 08:34 Текст: Наталья Ануфриева

Отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев в статье, опубликованной в субботу на сайте ТАСС, выразил мнение, что «в ближайшие годы отношения (России и США), по всей видимости, останутся крайне холодными». «И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики», – отметил зампред Совбеза, говоря о предстоящем начале работы избранного президента США Джозефа Байдена. При этом Россия «готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях», хотя «вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации». По оценке Медведева, «с куда большей вероятностью можно прогнозировать последовательное проведение США антироссийской политики». «Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома», – констатировал замглавы Совбеза. Он напомнил, что «с президентством Дональда Трампа действительно были связаны определенные надежды на изменение негативной динамики, ведь тогда, в 2016 году, казалось, что отношения двух стран хуже, чем при Бараке Обаме, быть не могут», однако «последующие годы развеяли эту иллюзию». «Администрация Трампа планомерно усиливала системное противостояние Вашингтона и Москвы, продолжала проводить политику санкций в отношении нашей страны, желая в том числе вытеснить ее с энергетических рынков, сводила к минимуму наше дипломатическое взаимодействие», – отметил зампред Совбеза . При этом Трамп постоянно заявлял о желании «поладить с Россией». «Впрочем, его слова не имели особого значения, так как многочисленные ограничительные меры в Конгрессе поддерживали и демократы, и республиканцы», – считает Медведев. Ранее в МИД России допустили дальнейшую деградацию отношений с США. МИД заявил о готовности России к нормальному диалогу с США при Байдене 17 января 2021, 17:37 Текст: Ксения Панькова

Москва открыта к нормальному диалогу с Вашингтоном при новой администрации избранного президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель России Мария Захарова. «Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения (отношений с США при Байдене – ред.), в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли» – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». При этом она отметила, что Россия открыта «к нормальному, взаимоуважительному диалогу». Инаугурация избранного американского президента Байдена должна состояться 20 января. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику. Китай назвал причину выхода России из ДОН 18 января 2021, 11:35 Текст: Евгения Шестак

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) был неизбежным из-за нежелания США сотрудничать, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами», – цитирует ТАСС Чуньин. Дипломат подчеркнула, что Россия пыталась сохранить договор, однако не получила какой-либо позитивной реакции со стороны США и других его участников. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. В Чечне раскритиковали блокировку YouTube-каналов «Ахмата» и АСА 16 января 2021, 20:49 Текст: Ксения Панькова

Министр печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев назвал ударом по свободе слова блокировку YouTube-каналов футбольного клуба «Ахмат» и российской лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA). «Штаты нанесли очередной удар по свободе слова (...) Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип «спорт вне политики» уже давно не принимается в расчет, попраны все морально-этические нормы», – написал Дудаев в своем Instagram. По его словам, эти действия демонстрируют явное нарушение прав всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств. «Это сотни тысяч людей – только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек», – уточнил он. По его мнению, «развернута гибридно-информационная война против региона, против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова», а соцсети превратились в инструменты политических войн. «Уже не первый год мы видим, что со стороны самой «демократической» страны, именующей себя «колыбелью демократии», жестко и грубо нарушаются права получателей информации. США в современном мире являются главным нарушителем прав и свобод, ни о какой демократии речь не идет», – подчеркнул министр. Накануне сообщалось, что канал российского футбольного клуба «Ахмат» в YouTube был заблокирован. При попытке зайти на канал клуба появляется надпись «Эта страница недоступна». Заблокированным оказался и YouTube-канал лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA) Чеченской республики. В декабре 2020 года Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Комментируя ситуацию, Кадыров отметил, что «ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», так как «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».