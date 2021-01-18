Власти Словакии запретили выходить на прогулки без справки об отсутствии COVID

Начинающееся в понедельник массовое тестирование населения Словакии на коронавирус будет тесно связано с выходом на работу или на прогулку в парке: без документа об отрицательном тесте выход из дома запрещен, сообщил премьер Игорь Матович.

«Новое вынужденное ужесточение противоэпидемических мер должно значительно уменьшить количество смертей от коронавируса и заполненность больниц. Кроме того, эти меры должны помочь ускорению возвращения детей в школы. Запрет на выход из дома кабмином продлен до 7 февраля. Не только для поездки на работу, но и для прогулки в парке всем гражданам в возрасте от 15 до 65 лет необходимо будет иметь с собой документ о получении негативного результата теста», – передает РИА «Новости» слова Матовича.

По словам премьера, последние данные о заболевших коронавирусом свидетельствуют о том, что у 85% новых заразившихся обнаружена так называемая «британская мутация» коронавируса, более агрессивная по сравнению с обычной.

«Начинающееся в понедельник массовое тестирование населения нашей республики будет бесплатным и добровольным. Но я прошу от имени правительства всех граждан, чтобы они приняли активное участие в этой акции», – сказал Матович.

Глава минздрава Марек Крайчи сообщил, что в последние дни ситуация с развитием заболеваний коронавирусом в республике начала улучшаться, пик по суточному числу новых больных остался позади, но ни власти, ни медики, ни сами граждане не имеют права расслабляться.

По данным минздрава, в субботу в республике было выявлено 573 новых больных коронавирусом, но в выходные дни обычно делается значительно меньше тестов. Всего в настоящее время в стране больны 50936 человек, из которых 3067 госпитализированы, в том числе 287 в тяжелом состоянии. В целом за период пандемии в стране заразились 223325 человек, из них 168 915 выздоровели, а 3474 скончались.



В Словакии с 1 октября 2020 года действует режим чрезвычайной ситуации, максимально ограничена общественная жизнь. С 26 декабря началась вакцинация, по данным на воскресенье, прививки получили почти 60 тыс. человек. Напомним, в ноябре Матович призвал бороться с COVID-19 «как с коммунистами».