Премьер Словакии призвал бороться с COVID-19 «как с коммунистами»

С коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами», заявил премьер-министр Словакии Игор Матович.

По его словам, коммунисты «тоже были пришельцы, которые портили жизнь и не разрешали свободно дышать». Он добавил: «Сейчас у нас здесь пришелец коронавирус». Такое заявление Матович сделал накануне Дня борьбы за свободу и демократию – государственного праздника Словакии и Чехии. В Словакии выявлено свыше 87 тыс. случаев коронавируса, скончались 526 человек, передает ТАСС.

17 ноября 1989 года Силы безопасности Чехословацкой Социалистической Республики разогнали демонстрацию студентов в Праге, что привело к смене политического режима в декабре того же года. Напомним, в ноябре Словакия запретила коммунистические символы. Компартии Чехословакии и Словакии объявили преступными организациями.