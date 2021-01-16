Спецслужбы США допустили появление экстремистов на инаугурации Байдена

Спецслужбы США при обеспечении безопасности на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена готовы к появлению в Вашингтоне ультраправых сил и экстремистов, заявил глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер.

«Если вы о чем-то не знаете, это не означает, что мы к этому не готовимся, – привел Миллер слова директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея, отвечая на вопрос, могут ли экстремисты и представители ультраправых движений, включая Proud Boys («Гордые парни»), появиться в Вашингтоне 20 января. – Я не слышал о том, чтобы кто-то [из представителей радикальных групп] поднимал руки и заявлял: «Мы будем здесь». Но мы готовы к тому, что они будут», – приводит слова Миллера ТАСС.

Он сообщил, что ФБР активно проверяет информацию, отслеживает интернет и социальные сети. «Они [ФБР] очень осторожно подходят к достоверности конкретной развединформации», – сказал представитель Секретной службы, занимающейся охраной американского руководства. «Нельзя допустить повторения того хаоса и нарушения закона, которые США и весь мир наблюдали на прошлой неделе», – заявил Миллер.

Накануне The Washington Post сообщило, что ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену. Днем ранее издание Politico сообщило, что Нацгвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению взрывных устройств в связи с приближением инаугурации Байдена.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.