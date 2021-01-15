Стало известно о возможном срыве инаугурации Байдена

Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщила The Washington Post.

По словам представителей федеральных властей США и независимых экспертов, правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов или даже втором штурме столичного Капитолия. Отмечается, что экстремисты могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие, передает РИА «Новости».

Церемония инаугурации Байдена запланирована на 20 января.

В четверг изданиие Politico сообщило, что Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.