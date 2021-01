«Спутник V» зарегистрировали в Парагвае В ВОЗ отреагировали на гибель 23 человек после вакцинации от Pfizer Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V» 15 января 2021, 15:47 Текст: Евгения Шестак

Украинский блогер, лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V». По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина». «Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он. Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего он в страну не возвращался. В 2013 власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».

На Украине набирает популярность новый флешмоб – украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык. «С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», – написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook. С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском! Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г. C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке. Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара). Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю. «Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Вести.ua Соболь. По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные. «У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина. В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников. «У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», – сказал он. В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter 14 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter. Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова. В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму 15 января 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. «Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета. Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое. «Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат. Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас. В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий. Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону». «Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство». Стала известна причина смерти Бориса Грачевского 15 января 2021, 09:25

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва». Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit. Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме. Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть». Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.

21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы. Близкие обвинили в смерти Грачевского онлайн-врача 15 января 2021, 13:10

Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн. Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса. По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу». Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких. Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие». В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer 14 января 2021, 20:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Норвегии скончались уже 23 человека, получивших прививку от коронавируса, специалисты устанавливают возможные причины смерти, сообщило норвежское агентство лекарственных средств. «Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что каждый случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями. 27 декабря в Норвегии началась вакцинация препаратом компании Pfizer, сейчас привито больше 25 тыс. человек. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье, сообщила телекомпания NRK «Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», – заявил представитель агентства Стейнар Мадсен. Ранее сообщалось, что несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка Pfizer. Twitter заблокировал страницу «Спутник V» 14 января 2021, 20:52

Американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорится на странице вакцины в Twitter. «Аккаунт «путник V» заблокирован. Мы выясняем причины этого», – заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ТАСС. В официальном Telegram-канале «Спутник V», сообщается, что через Twitter разработчики вакцины делились информацией о препарате, о том, как он работает. «Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований. Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи», ­– говорится в сообщении. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В Германии изучают обстоятельства смерти 10 привитых от COVID-19 человек 14 января 2021, 22:30 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech, сообщила руководитель отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски. «У нас до вчерашнего дня было девять случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии (о предположительно еще одном случае), тогда их будет 10. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи... На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», – заявила Келлер-Станиславски, передает РИА «Новости». Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Им сделали прививку, поскольку они принадлежали к группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Интервал между вакцинацией и смертью составлял от нескольких часов до четырех дней. Кроме того, в Институте есть сведения о шести случаях анафилактической реакции на вакцину. В целом есть данные о 325 случаях побочных эффектов, которые могут быть связаны с препаратом от коронавируса. Вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech в Германии стартовала 27 декабря. Ранее в Норвегии сообщили о смерти 23 граждан, получивших прививку от коронавируса. Их также прививали препаратом Pfizer/BioNTech. В Грузии объявили о «смерти туризма» 15 января 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Александров,

Учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В сфере туризма полная неопределенность. Сектор практически не существует. Он умер. Мы не смогли его спасти, теперь надо восстанавливать заново», – сказал он на пресс-конференции. Алавердашвили подверг критике правительство, которое регулярно меняет даты открытия того или иного направления экономики. По его словам, «думается, что данное прежде обещание открыть с 1 февраля небо, это обычная ложь». Учредитель федерации сказал, что необходимо открыть в феврале гостиницы на высокогорных курортах Грузии. «Это могло бы дать минимальные доходы внутреннему туризму», – считает он. По его подсчетам, за две недели можно заработать 10 млн долларов. Алавердашвили заявил, что работникам сферы надоело слушать фразы о том, что решения зависят от эпидемиологической ситуации. Он предложил принимать на первых порах в Грузии туристов, которые уже переболели коронавирусом. Шалва Алавердашвили сообщил, что в середине следующей недели работники этой и сопредельных сфер выступят с жесткими требованиями к правительству. Проблемы с туризмом в Грузии начались уже в 2019 году в связи с тем, что резко сократился поток туристов из России на фоне антироссийских митингов в Тбилиси. Несмотря на это, Грузия приняла свыше 9 млн визитеров и заработала в 2019 году 3,2 млрд долларов от туризма. Это больше, чем половина государственного бюджета этого года. В прошлом году доходы от туризма из-за пандемии были минимальными. До 31 января в Грузии действуют жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В стране с населением 3,7 млн человек заболело коронавирусом более 245 тысяч. Скончались 2893 человека. Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь 15 января 2021, 11:23

Цены на услуги мобильной связи в России могут вырасти в 2021 году на 15% на фоне пандемии коронавируса. По данным отчета агентства Content-Review, российские сотовые операторы могут повысить стоимость тарифов на свои услуги на 15-16%. Причиной этого является пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты, передает РИА «Новости». По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, рост цен будет неравномерным. «Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», – сказал он. Половников отметил, что операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты. Ранее данные российских операторов сотовой связи решили использовать при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году. Долг граждан Украины за коммунальные услуги достиг 2,4 млрд долларов 15 января 2021, 01:56

Задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов), заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук. «Неподъемные тарифы по-украински – это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд гривен (до 66,1 млрд гривен)», – приводит слова Медведчука ТАСС. Парламентарий выразил уверенность, что временные уступки со стороны правительства Украины по вопросу стоимости газа нельзя воспринимать серьезно. «Слуги» (представители правящей партии «Слуга народа») олигархов не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения», – пояснил Медведчук. Напомним, с 1 января правительство Украины по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Кроме того, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышение цен на услуги ЖКХ приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. Венесуэла захотела наладить производство «Спутник V» 15 января 2021, 02:59

Власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес. «Следуя указаниям президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро, мы провели рабочую встречу в формате видеоконференции с главой РФПИ и его заместителем для обсуждения производства и поставок вакцины «Спутник V» в первом триместре этого года», – приводит слова вице-президента Венесуэлы ТАСС. В среду Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Позже стали известны сроки поставок вакцины «Спутник V» в Венесуэлу. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября. Стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус 14 января 2021, 23:57

Результат теста на коронавирусную инфекцию футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы оказался сомнительным, сообщило издание «Спорт-Экспресс». По информации источника, из-за сомнительного результата форвард может пропустить первый сбор команды в ОАЭ, на который команда отправится 15 января. Отмечается, что у голкипера клуба Андрея Лунева аналогичная ситуация, передает ТАСС. Руководство «Зенита» решило не рисковать, так как в Дубае строгие правила безопасности. Подчеркивается, что Дзюба может присоединиться к «Зениту» позднее или начать подготовку ко второй части сезона со второго сбора. «Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Дзюба в чемпионате забил 11 голов и делит лидерство в списке бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном. Напомним, 28 ноября нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба получил травму в матче 16-го тура российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». Аксенов призвал ЕСПЧ рассмотреть нарушения Украиной прав крымчан 14 января 2021, 17:29 Текст: Евгения Шестак

Обвинения Украины против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) относительно референдума на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, в действительности суду стоит заняться нарушением прав крымчан со стороны Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «С одной стороны, это, конечно, «щелчок по носу» международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией. Ясно, что разбирательство будет продолжаться и дальше», – написал Аксенов во «ВКонтакте». По его мнению, при желании представители суда могли бы изучить реальное положение дел, посетив Крым и поработав на месте. В таком случае они давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются «варварские, с признаками геноцида блокады со стороны Украины», добавил глава Крыма. В свою очередь сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева также заявила, что организованные Украиной блокады Крыма должны стать предметом рассмотрения в ЕСПЧ. «Если уж заниматься подачей жалобы в ЕСПЧ, нужно было бы подать ее в отношении Украины. Ведь были (со стороны властей Украины в отношении Крыма – ред.) транспортная блокада, блокада воды, потом не было света, можно сказать, что прервались гуманитарные, человеческие контакты. Вот об этом нужно говорить», – сказала РИА «Новости» Алтабаева. Сенатор напомнила, что демократический выбор крымчан и севастопольцев был сделан законным образом, они использовали свое право. В четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. Постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский заявил, что Россия разочарована отсутствием реакции Евросоюза на бесчеловечное нарушение Киевом основных прав человека. Летом прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева. Дзюба заразился коронавирусом 15 января 2021, 10:24

Нападающий Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не вошли в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае из-за положительных тестов на коронавирус и присоединятся к команде позднее, сообщили в клуба. Всего на первом зимнем сборе будут работать 27 игроков «Зенита», передает РИА «Новости». В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча – против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и солигорского «Шахтера» (обе игры – 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января). Напомним, в четверг стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус.