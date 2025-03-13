Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.4 комментария
Арестован рассылавший парфюмерию с бомбами военным
Рассылавший бомбы под видом парфюмерных наборов военнослужащим подозреваемый отправлен под стражу, сообщил источник в правоохранительных органах.
Центральный райсуд Челябинска избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, сказал собеседник ТАСС.
Напомним, ФСБ предотвратила серию покушений, в ходе которых украинские спецслужбы планировали отправить участникам спецоперации бомбы, замаскированные под парфюмерные наборы.
В аэропорту Челябинска нашли пять посылок с самодельными бомбами, замаскированными под парфюмерные наборы. Устройства были готовы к срабатыванию при открытии.
В Первоуральске задержали россиянина, завербованного украинскими спецслужбами, он отправил эти посылки военнослужащим и госслужащим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.