Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.4 комментария
В ДНР обсудили реализацию пилотного проекта Росатома «Эффективный регион»
В ДНР обсудили внедрение проекта «Эффективный регион», направленного на улучшение качества жизни в ДНР через цифровые технологии и управленческие решения, сообщил глава региона Денис Пушилин. В совещании также принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Проект стартовал в прошлом году с целью улучшения качества жизни в ДНР посредством внедрения цифровых технологий и передовых управленческих решений, говорится в Telegram-канале Пушилина.
В рамках проекта в здравоохранении удалось сократить время ожидания записи и приема к специалистам в 2-3 раза благодаря внедрению новых решений в ряде поликлиник. В результате теперь медицинская помощь стала более доступной и оперативной для жителей.
В Калининском районе Донецка значительные изменения произошли в процессе сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Оптимизация графиков работы позволила службам увеличить объем вывоза на 20%, полностью покрывая потребности района.
Общественный транспорт также претерпел положительные изменения: корректировка графиков на некоторых маршрутах сократила интервал между автобусами и время ожидания.
Фонд «Защитники Отечества» внедрил новые подходы к адаптации жилья для инвалидов боевых действий, что улучшает условия обитания для ветеранов. Пушилин отметил: «Мы будем и дальше активно внедрять инновации, опираясь на мнение жителей и тщательно контролируя качество изменений в поликлиниках, на транспорте и в МФЦ».