В ДНР обсудили реализацию пилотного проекта Росатома «Эффективный регион»

Tекст: Дарья Григоренко

Проект стартовал в прошлом году с целью улучшения качества жизни в ДНР посредством внедрения цифровых технологий и передовых управленческих решений, говорится в Telegram-канале Пушилина.

В рамках проекта в здравоохранении удалось сократить время ожидания записи и приема к специалистам в 2-3 раза благодаря внедрению новых решений в ряде поликлиник. В результате теперь медицинская помощь стала более доступной и оперативной для жителей.

В Калининском районе Донецка значительные изменения произошли в процессе сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Оптимизация графиков работы позволила службам увеличить объем вывоза на 20%, полностью покрывая потребности района.

Общественный транспорт также претерпел положительные изменения: корректировка графиков на некоторых маршрутах сократила интервал между автобусами и время ожидания.

Фонд «Защитники Отечества» внедрил новые подходы к адаптации жилья для инвалидов боевых действий, что улучшает условия обитания для ветеранов. Пушилин отметил: «Мы будем и дальше активно внедрять инновации, опираясь на мнение жителей и тщательно контролируя качество изменений в поликлиниках, на транспорте и в МФЦ».