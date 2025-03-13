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Финский патронный завод получил контракт на 220 млн евро
Производящее боеприпасы предприятие в Финляндии заключило контракт на поставку патронов от финской армии на 220 млн евро, сообщили финские СМИ.
Завод Nammo Lapua получил заказ по производству патронов на 220 млн евро от сил обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.
Отмечается, что на исполнение контракта у предприятия есть четыре года, предусмотрено его продление. В ходе исполнения заказа заводу нужно будет произвести патроны разных калибров, для автоматов и пулеметов.
Директор завода Пекки Химанки отметил, что это «исторический» заказ, самый крупный за долгое время.
Ранее заявил финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит оказывать поддержку киевскому режиму, несмотря на приостановку военной помощи от США.