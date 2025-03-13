Финский патронный завод получил контракт на 220 млн евро

Tекст: Алексей Дегтярев

Завод Nammo Lapua получил заказ по производству патронов на 220 млн евро от сил обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

Отмечается, что на исполнение контракта у предприятия есть четыре года, предусмотрено его продление. В ходе исполнения заказа заводу нужно будет произвести патроны разных калибров, для автоматов и пулеметов.

Директор завода Пекки Химанки отметил, что это «исторический» заказ, самый крупный за долгое время.

Ранее заявил финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит оказывать поддержку киевскому режиму, несмотря на приостановку военной помощи от США.