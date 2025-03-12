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В России начались продажи автомобилей корейской марки KGM
Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) предложил на рынке России четыре модели автомобилей, включая кроссоверы и внедорожник, сообщил официальный дистрибьютор KGM в России АО «РЭКС Моторс».
Сейчас на российском рынке представлены четыре модели: кроссоверы KGM Tivoli, Korando, Torres и рамный внедорожник Rexton. В «РЭКС Моторс» уточнили РИА «Новости», что дилерская сеть насчитывает 23 партнера в крупных городах страны.
Цены на модель Tivoli начинаются от 3,59 млн рублей, а на самый дорогой внедорожник Rexton – от 6,79 млн рублей. Цены на Korando и Torres начинаются от 4 и 4,8 млн рублей соответственно. Дилерские центры открыты в Москве, Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте, Новосибирске и других городах.
Официальные поставки автомобилей SsangYong в Россию были прекращены в 2022 году. В 2023 году бренд изменил название на KGM.
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