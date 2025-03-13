Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.4 комментария
Лукашенко заявил об отсутствии поставок ракет «Орешник» из России
Лукашенко заявил, что Белоруссия не получила ракеты «Орешник» от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск пока не получил ракеты «Орешник» из России.
Лукашенко заявил, что республика пока не получила ракеты «Орешник» от России. Об этом сообщает ТАСС. «Еще нет «Орешника». Работаем», – сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.