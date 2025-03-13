Захарова сообщила об анализе заявлений после переговоров США и Украины в Джидде

Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине

Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения

Tекст: Александра Юдина

Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.

Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.