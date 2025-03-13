Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.4 комментария
Захарова сообщила об анализе заявлений после переговоров США и Украины в Джидде
Захарова заявила, что Россия не ориентируется на публичные заявления после встречи в Джидде
Россия анализировала заявления после переговоров США и Украины в Джидде, но не принимала их в расчет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не ориентируется на публичные заявления, сделанные после переговоров США и Украины, которые прошли в Джидде, передает ТАСС. Захарова отметила, что эти заявления анализируются, но рассматриваются как публичная риторика, не имеющая решающего значения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле допустили возможность проведения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Британия стала инициатором переговоров между США и Украиной по заключению соглашения. США и Украина во время встречи в Саудовской Аравии не обсуждали вопрос отставки президента Украины Владимира Зеленского.