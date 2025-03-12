Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.13 комментариев
В Кремле допустили телефонный разговор Путина и Трампа
Песков: Кремль не исключает возможность телефонных переговоров Путина и Трампа
Кремль допускает возможность быстрой организации телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом при возникновении такой необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что если по итогам переговоров США и Украины в Джидде возникнет необходимость в такой беседе, она будет организована оперативно, передает ТАСС.
«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне», – отметил Песков.
По его словам, каналы связи между Москвой и Вашингтоном функционируют что позволяет организовать необходимый контакт в кратчайшие сроки. При этом конкретные детали или дата возможного разговора не уточняются.
Ранее президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.
Сообщалось, что США передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине.
Американский лидер также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.