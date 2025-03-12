В Кремле допустили телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: Кремль не исключает возможность телефонных переговоров Путина и Трампа

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что если по итогам переговоров США и Украины в Джидде возникнет необходимость в такой беседе, она будет организована оперативно, передает ТАСС.

«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне», – отметил Песков.

По его словам, каналы связи между Москвой и Вашингтоном функционируют что позволяет организовать необходимый контакт в кратчайшие сроки. При этом конкретные детали или дата возможного разговора не уточняются.

Ранее президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Сообщалось, что США передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине.

Американский лидер также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

