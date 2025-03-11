Трамп сообщил о новых встречах России и США по Украине

Трамп сообщил о новых переговорах России и США по Украине 11 или 12 марта

Tекст: Антон Антонов

Президент США сказал, что встречи состоятся «сегодня или завтра», передает РБК.

Он выразил надежду на то, что «удастся выработать соглашение». По его словам, «это прекращение огня очень важно». «Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него», – приводит его слова ТАСС.

При этом американский лидер отметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся, передает РИА «Новости».

Также президент США заявил, что повторно пригласит украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата заявило, что президент США не требует демилитаризации Украины в рамках урегулирования конфликта. При этом источник добавил, что Трамп отвергает идею о членстве Украины в НАТО.

Напомним, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. США заявили, что передадут России предложения о прекращении огня.