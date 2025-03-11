  • Новость часаЗахарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
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    Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ
    Украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35
    Российская ПВО сбила два дрона над Брянской областью
    В Польше задержали незаконно продавшую почки десятков людей украинку
    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня
    США решили возобновить военную и разведывательную помощь Украине
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    Генсек НАТО: Обеспечить безопасность Украины можно без отправки войск
    Франция выступила против любой формы демилитаризации Украины
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    43 комментария
    11 марта 2025, 22:44 • Новости дня

    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    «Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

    Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

    «Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

    11 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    В результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения группировки войск «Север» провели успешные наступательные действия, в ходе которых освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Освобожденные территории включают в себя более 100 квадратных километров.

    В числе освобожденных населенных пунктов числятся: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

    Командование продолжает координировать действия для полного восстановления контроля над территорией Курской области.

    Российская армия нанесла значительное поражение ВСУ, уничтожив тяжелую механизированную, пять механизированных и другие бригады противника в районах Гоголевки, Гончаровки и Суджи. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили живую силу и технику в нескольких населенных пунктах, включая Горналь и Замостье.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих. Уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты и две американские самоходные артиллерийские установки Paladin. Захвачены 12 пленных, а также уничтожены пункты управления БПЛА и склады боеприпасов.

    Общие потери ВСУ на Курском направлении с начала боевых действий составляют более 66 550 военнослужащих, значительное количество бронетехники и артиллерии, включая 13 установок HIMARS и другие виды вооружений.

    Накануне появились сообщения о начале штурма Суджи. Российские военные проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород.

    Также российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. До этого подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

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    11 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Сийярто: Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции.

    Об инциденте заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком, передает ТАСС.

    По словам Сийярто, «транспортировку нефти пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода». Он отметил, что ремонтные работы уже начались, и если не случится ничего экстраординарного, транзит может возобновиться до конца сегодняшнего дня.

    Министр также выразил обеспокоенность по поводу атак украинских Вооруженных сил на инфраструктуру, использующуюся для поставок энергоносителей из России в Европу. По его мнению, такие действия являются неприемлемыми. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», - подчеркнул он.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

    Сообщалось, что украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 19:18 • Новости дня
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России при необходимости

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Зеленский занял публичную позицию, при которой никакое перемирие не будет возможно без таких гарантий от американцев, передает РИА «Новости».

    «Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», – отметил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

    Ранее Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза, а Литва поддержала эту идею.

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    11 марта 2025, 18:14 • Новости дня
    Украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35
    Украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35
    @ Fu Tian/China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о беспомощности украинских ВВС перед российскими истребителями Су-35.

    «Если бы у нас были самолеты, способные противодействовать Су-35 <…>. Потому что сегодня даже F-16, которые у нас есть от партнеров, они не являются достаточно новыми, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном бою», – сказал Игнат, передает ТАСС.

    Он добавил, что для эффективного противостояния Су-35 необходим комплексный подход, который включает наземные системы противовоздушной обороны и средства РЭБ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинская армия испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО.

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    11 марта 2025, 15:08 • Новости дня
    Кремль сообщил о заблаговременной подготовке России к атаке беспилотников

    Песков заявил о заблаговременной подготовке России к отражению атак дронов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заранее предприняла все необходимые меры для отражения атак беспилотников со стороны Украины, что позволяет защищать Москву, Московскую область и другие регионы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что все необходимые меры по подготовке к возможным атакам беспилотников со стороны Украины были предприняты заранее. Он подчеркнул, что такие меры помогают обеспечить защиту Москвы, Московской области и других регионов страны, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение. Следственный комитет возбудил дело о теракте после этой атаки.

    Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 21:27 • Новости дня
    Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
    Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине.

    США намерены направить России предложения о прекращении огня на Украине по нескольким каналам. Как пишет ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Он также отметил, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня, на что готова пойти и Украина. Вашингтон ждет ответа Москвы.

    Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.

    Добавим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

    Коментарии (27)
    11 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, сообщает ТАСС. Песков отметил, что верховному главнокомандующему всегда докладывают о подобных происшествиях.

    Песков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны эффективно справились с отражением атаки. «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», – отметил представитель Кремля.

    Песков также заявил, что киевский режим наносит удары по социальным объектам и жилым домам, в то время как Вооруженные силы России целенаправленно поражают военные цели. «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на место падения украинского дрона. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

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    11 марта 2025, 12:56 • Новости дня
    Маск назвал сенатора Келли предателем за визит на Украину

    Маск обвинил сенатора Марка Келли в предательстве из-за поездки в Киев

    Маск назвал сенатора Келли предателем за визит на Украину
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сенатор США Марк Келли подвергся критике со стороны американского бизнесмена Илона Маска за поездку на Украину, где он встретился с ранеными военными и украинскими чиновниками.

    Келли, представляющий Демократическую партию и бывший пилот ВМС США, посетил Киев в марте, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и украинскими чиновниками, передает Sky News.

    После своего визита на Украину Келли опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором отметил: «То, что я увидел, убедило меня, что мы не можем отказаться от украинского народа». Он также подчеркнул, что любое соглашение должно защищать безопасность Украины.

    Маск, глава Tesla и советник администрации Трампа, ответил на это заявление, назвав Келли предателем. Маск, который руководит Департаментом правительственной эффективности, написал: «Вы предатель».

    Келли не оставил это заявление без внимания и прокомментировал: «Предатель? Илон, если вы не понимаете, что защита свободы – это основа того, что делает Америку великой и безопасной, возможно, вам следует оставить это тем, кто понимает».

    Он также заявил журналистам, что Маск «очевидно не серьезный человек», и предложил ему «вернуться к строительству ракет».

    Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.

    Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    11 марта 2025, 10:38 • Новости дня
    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотники ВСУ, атаковавшие Москву и Московскую область утром 11 марта, были оснащены поражающими элементами диаметром 7 мм.

    Атаковавшие Москву и Московскую область дроны оснащены поражающими элементами - металлическими шариками диаметром 7 мм, передает «Газета.Ru».

    Публикация канала сопровождается кадрами с пострадавшим, который рассказал, что дроны нанесли ему травмы.

    При уничтожении дрона силами ПВО взрывная волна выбила окна в квартире жителя подмосковного Сапроново, в результате чего мужчина получил ранения.

    У пострадавшего были посечены руки, а после происшествия он обнаружил поражающие элементы в своем жилище.

    Медики, прибывшие на место происшествия, обработали раны мужчины и извлекли кусок стекла из его кожи. Жизнь пострадавшего находится вне опасности.

    Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей. В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

    Коментарии (6)
    11 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Возросло число жертв атаки украинских дронов в Подмосковье

    В больнице подмосковного города Видное умер пострадавший от атаки БПЛА мужчина

    Возросло число жертв атаки украинских дронов в Подмосковье
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в подмосковном городе Видное 50-летний мужчина скончался в больнице после атаки беспилотного летательного аппарата.

    По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить сердце пострадавшего, однако спасти его не удалось. Губернатор подчеркнул, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего момента.

    Второй погибший также был сотрудником «Мираторга».

    Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отбили рекордную атаку беспилотников на Москву

    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.

    В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы отметил, что были сбиты сотни боевых беспилотников на различных рубежах.

    Собянин поблагодарил силы ПВО Воздушно-космических сил Министерства обороны за отличную работу, подчеркнув их профессионализм в защите столицы.

    Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля. Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

    Коментарии (6)
    11 марта 2025, 12:10 • Новости дня
    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву

    Дипломат Долгов: Украина атакой дронов на Россию пытается сорвать переговоры о мире

    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Налетом украинских БПЛА на Россию противник преследовал несколько целей. Во-первых, офис Владимира Зеленского хотел перед переговорами в Саудовской Аравией продемонстрировать свою значимость, а во-вторых, спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможным диалог о мире, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО.

    «Атака украинских беспилотников на Россию – это акт терроризма. Налет БПЛА, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Собеседник отметил, что к преступлению Украины причастны не только Владимир Зеленский или ВСУ, но и поддерживающие киевские власти западные страны. «Гибель людей на совести Эммануэля Макрона, Кира Стармера, руководства Германии, стран Прибалтики и Польши, поскольку противник использует западные данные разведки и действует с позволения своих кураторов», – пояснил дипломат.

    На этом фоне он указал, что Зеленский недавно совершил визит в Лондон. По оценкам Долгова, тот мог получить от британцев некую инструкцию к действию. Нынешней атакой противник преследовал несколько целей, считает спикер.

    «Во-первых, офис Зеленского таким образом хотел перед переговорами в Саудовской Аравии продемонстрировать свою значимость. На Курском направлении украинская армия терпит поражение, похвастаться на других участках фронта тоже нечем. Поэтому в их «арсенале» остаются теракты с использованием БПЛА», – уточнил дипломат.

    Во-вторых, украинское руководство подобным преступлением хочет спровоцировать Москву на ответ, который, как они считают, сделал бы невозможными переговоры о мире. «Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений», – считает Долгов. Однако он считает, что сделать этого не удастся.

    Наконец, Киев пытается склонить Москву пойти на перемирие. Собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, который появился накануне переговоров делегаций США и Украины. В публикации говорилось, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, которое касалось бы ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

    «Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать», – детализировал дипломат.

    «Лучшим же ответом на преступление ВСУ, действующих при поддержке Запада, станут успехи наших военных на поле боя. Мы даем этот ответ нашим противникам каждый день и будем продолжать это делать до достижения заявленных целей», – заключил Долгов.

    Ранее Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО.

    В Подмосковье максимальное число пострадавших и самый большой ущерб понесли три муниципалитета – Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское, сообщил в Telegram-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

    В городе Видное от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, также беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект». В Домодедово удар пришелся по производственному комплексу и дистрибьютерскому центру компании «Мираторг» в селе Ям. В результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека: это 38-летний и 50-летний мужчины. Оба работали на предприятии «Мираторга».

    В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино. «Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников», – добавил Воробьев.

    На станции Домодедово обломки повредили железнодорожную инфраструктуру, что привело к увеличению интервалов движения поездов в обоих направлениях – в Москву и область. На месте работают ремонтные бригады, сообщает Московская железная дорога.

    Также были атакованы Брянская (38), Белгородская (25), Рязанская (22), Калужская (10), Липецкая (8), Орловская (8), Воронежская (6) и Нижегородская области (3). В Татарстане МЧС объявляло введение режима «Беспилотная опасность».

    В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавшего доставили вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уведомил о нескольких сбитых беспилотниках в Киржачском, Александровском и Петушинском районах, а также в районе станции Юрьевец.

    Дроны запускались из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

    Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по статье «теракт». «К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра», – указало ведомство.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что атака ВСУ была проведена накануне визита в Россию генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

    Захарова указала в Telegram-канале, что спонсоры Владимира Зеленского «низвели ОБСЕ до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе».

    Атаки вызваны крайним раздражением Киева и Лондона из-за прибытия в Москву генсека ОБСЕ и в целом налаживающихся контактов России с Западом, заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

    Стоит отметить, что сегодня же в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами украинских МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Коментарии (10)
    11 марта 2025, 21:19 • Новости дня
    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня

    Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня

    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.

    Это заявление прозвучало в ходе переговоров в Джидде и было опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    В совместном заявлении Украины и США подчеркивается, что введение перемирия зависит от выполнения условий со стороны Российской Федерации. «Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», – сказано в документе.

    Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались довести до сведения России, что взаимность со стороны российского руководства будет определяющим фактором для достижения мира. В заявлении отмечается, что предложенный временный режим прекращения огня может стать основой для дальнейших мирных договоренностей между сторонами.

    Ранее Украина и США начали второй раунд переговоров. Во втором раунде переговоров между Украиной и США в Джидде основное внимание уделялось гарантиям безопасности для Киева.

    Добавим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    11 марта 2025, 18:30 • Новости дня
    Генсек НАТО: Обеспечить безопасность Украины можно без отправки войск
    Генсек НАТО: Обеспечить безопасность Украины можно без отправки войск
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

    На пресс-конференции в Приштине, которую транслировала пресс-служба НАТО, Рютте подчеркнул, что существуют альтернативные способы обеспечения безопасности Украины после достижения перемирия, передает ТАСС.

    Он отметил важность инициативы со стороны Франции и Британии по вопросу гарантий безопасности после перемирия на Украине. Рютте подчеркнул, что отправка европейских сухопутных сил на Украину является лишь одним из возможных вариантов.

    Генсек НАТО также поддержал президента США Дональда Трампа в вопросе мирных переговоров по ситуации на Украине. Он отметил, что усилия американского лидера привели к значительному прорыву. «По ситуации на Украине я принимаю сторону президента Трампа. Необходимо подчеркнуть, что благодаря ему произошел прорыв и начались переговоры о мирном урегулировании, в котором нуждаются украинцы», – сказал Рютте.

    Ранее Рютте заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, а также призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

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    11 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 337 дронов ВСУ в регионах России

    Минобороны: Силы ПВО России уничтожили 337 украинских дронов, 91 из них над Московской областью

    Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 337 дронов ВСУ в регионах России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью, сообщило Министерство обороны России. Это стало крупнейшей атакой 2025 года.

    Как сообщается в Telegram- канале Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 337 беспилотников ВСУ, атаковавших различные регионы страны. Это событие стало самой крупной атакой дронов ВСУ в 2025 году, передает ТАСС.

    Из общего числа сбитых дронов 91 аппарат был уничтожен над Московской областью. Курская область также подверглась значительной атаке – там перехвачены 126 дронов. В Брянской области сбито 38 беспилотников, в то время как в Белгородской – 25. Также были сбиты дроны над Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.

    В Калужской области силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание строения и повреждение дома.

    В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

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