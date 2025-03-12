11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
США и Украина не стали обсуждать в Саудовской Аравии отставку Зеленского
Журналистка Fox News Саджая заявила, что США и Украина не обсуждали отставку Зеленского
На переговорах американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии стороны не обсуждали тему выборов на Украине и возможность отставки Владимира Зеленского, заявила журналистка Fox News Нана Саджая.
Саджая сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «проведение выборов или отставка Зеленского не обсуждались в Джидде». При этом она ссылается на «источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной».
Напомним, западные СМИ заявляли, что Вашингтон не хочет иметь дело с действующим лидером киевского режима. Сам Зеленский выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.