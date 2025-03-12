Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.2 комментария
Bloomberg: Британия подтолкнула США и Украину к соглашению
Bloomberg: Британия вела активную закулисную дипломатию для соглашения между США и Украиной
Великобритания приложила активные дипломатические усилия «за кулисами», чтобы добиться соглашения между США и Украиной в ходе переговоров в Саудовской Аравии, сообщило Bloomberg.
По данным агентства, Лондон приложил значительные дипломатические усилия, чтобы подтолкнуть Киев и Вашингтон к соглашению во время переговоров в Джидде, передает РИА «Новости».
Отмечается, что интенсивная интенсивная дипломатия под руководством Великобритании велась «за кулисами».
Ранее New York Times со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что французские и британские официальные лица учили украинскую делегацию, как вести переговоры с США.
The Times писала, что советник британского премьера посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США.
Глава СВР Нарышкин заявил, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.
Напомним, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины.
Украина выразила готовность к временному прекращению огня на 30 дней в обмен на то, что Соединенные Штаты примут меры для возобновления военной и разведывательной помощи Украине.