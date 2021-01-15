Акции китайской Xiaomi рухнули после введения американских санкций

Акции одного из крупнейших в Китае производителей смартфонов компании Xiaomi в пятницу упали на 11% после внесения компании в черный список администрацией США, свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

На открытии торгов в Гонконге ценные бумаги Xiaomi подешевели на 11,18% – до 29 гонконгских долларов за единицу на фоне внесения крупнейшего в Китае производителя смартфонов в черный список администрацией США, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными КНР.

Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Кроме того, 27 сентября США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Помимо этого, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.