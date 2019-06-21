Черный список США пополнили пять китайских компаний

Вслед за Huawei в американский черный список угодили еще пять китайских предприятий. Как отмечает Bloomberg, эти компании являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений.

Под ограничения, введенные американским министерством торговли, попали Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий, передает РИА «Новости».

В заявлении минторга США говорится, что перечисленные китайские компании «с высокой долей вероятности» будут или уже вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

Сотрудничать с этими компания смогут только те американские фирмы, которые получат соответствующие лицензии.

Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Сотрудничество с китайским гигантом приостановили Google, Intel, Broadcom и другие IT-компании.

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