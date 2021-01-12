Главком индийской армии обвинил Китай и Пакистан в создании угрозы для страны

Китай и Пакистан совместно создают угрозу для безопасности Индии, на которую вынуждена реагировать индийская армия, заявил на ежегодной пресс-конференции главнокомандующий сухопутными силами ВС Индии генерал Манодж Мукунд Нараване.

«Китай и Пакистан вместе создают мощную угрозу, которую нельзя игнорировать. Угроза с двух фронтов – это то, к чему мы должны быть готовы», – передает ТАСС слова командующего со ссылкой на газету Times of India.

Касаясь продолжающегося с мая 2020 года военного противостояния Индии и Китая в Восточном Ладакхе, Нараване выразил надежду на прекращение конфликта мирными средствами. «Переговоры [между Индией и Китаем о ситуации в Ладакхе] имеют целью обеспечение взаимной и равной безопасности. Я уверен, что мы сможем решить этот вопрос», – сказал он, подчеркнув, что индийская армия готова к любому развитию событий на границе с Китаем и ответу на вызов с его стороны.

Индия озабочена поддержкой терроризма со стороны Пакистана, подчеркнул Нараване. «Исламабад по-прежнему поддерживает терроризм. Мы оставляем за собой право ответить на это в любое время и в любом месте», – заявил главком.

По его словам, в прошлом году Индия столкнулась с двумя главными вызовами. «Их создала пандемия COVID-19 и ситуация на северной границе с Китаем. На случай новых непредвиденных ситуаций Вооруженные силы Индии должны сохранять бдительность и высокий уровень боевой готовности», – резюмировал Нараване.

Напомним, в понедельник источник в минобороны сообщил, что Индия в январе направит в Россию 100 военных специалистов для обучения работе с российской зенитной ракетной системой С-400.