Российские ученые выявили уникальный случай мутации коронавируса

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12 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

На Кубе теперь новая политическая система с новым президентом и собственная «перестройка» на манер советской Artur Widak/Global Look Press
Госдепартамент США вернул Кубу в список «стран – спонсоров терроризма», откуда ее в свое время исключил Барак Обама. У Трампа для столь скандального шага есть свои резоны – это своего рода «задел» для возможного реванша на выборах 2024 года. Но перечень могут пополнить еще и за счет России – к этому призывали и республиканцы, и демократы. Что это означает для Гаваны и Москвы? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...
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Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...
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Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
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США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 11 комментариев
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Российские ученые выявили уникальный случай мутации коронавируса

       12 января 2021, 11:01
    Фото: Игорь Онучин/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций: 47-летняя женщина с лимфомой четвертой стадии заразилась еще в апреле, результаты теста на COVID-19 оставались положительными до 9 сентября.

    В препринте исследования указывается, что за исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина, пишут «Известия».

    Сравнив материалы, специалисты заключили, что в организме женщины вирус приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок.

    Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом и с теми, которые возникли в «британском» варианте.

    «Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме», – подчеркнул специалист.

    Он также отметил, что делать выводы о скорости распространения нового «российского» штамма преждевременно, так как описан только один случай.

    Ранее эксперт объяснил, в каком случае нужно менять состав вакцины от коронавируса.

    Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.


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    Малышева раскрыла «великую пользу» от COVID

       11 января 2021, 21:52
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом.

    «Говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю», – цитирует РИА «Новости» телеведущую.

    В качестве примера она привела телеведущую Арину Шарапову. По словам Малышевой, после перенесенного COVID-19 Шарапова заявила, что «не может видеть алкоголь».  «Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» — подчеркнула Малышева. 

    Напомним, Малышева объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом: «Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное – он разрешен бремененным и кормящим матерям».

    Кроме того, она перечислила группы людей, кому необходимо как можно скорее сделать прививку от коронавируса. По словам медика, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом, «особенно тем, кто старше 50 лет», поскольку «риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных», «риск умереть от коронавируса выше на 50%». Также вакцинация, по словам телеведущей, необходима людям старше 65 лет.

    Малышева заявляла, что черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, еще она посоветовала есть печень трески, устрицы и бразильские орехи.

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    Аргентина может разделить одну дозу «Спутника V» для ускорения вакцинации

    11 января 2021, 17:26

    Текст: Абдулла Шакиров

    Аргентина рассматривает возможность вакцинации большего количества граждан только первым компонентом российского препарата «Спутник V». Такой шаг вызван значительным ростом числа заболевших COVID-19, рассказала заместитель министра здравоохранения страны Карла Виссотти.

    «У нас должен быть широкий взгляд на ситуацию, потому что она абсолютно беспрецедентная. Решения придется принимать в режиме реального времени и по мере поступления информации из других стран. Интервалы между дозами вакцин составляют не менее 21 дня, но если пройдет больше времени, это не станет проблемой. Самое важное решение в области здравоохранения, которое мы должны принять во внимание, – хотим ли мы, чтобы к марту 10 млн человек были вакцинированы двумя дозами, или мы предпочитаем, чтобы 20 млн были вакцинированы только одной», – цитирует Виссотти газета Pagina12.

    Она считает, что в контексте сложившейся проблемы правильнее будет применять только одну дозу вакцину, отложив применение второй до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль. Виссотти также подчеркнула, что 300 тыс. доз «Спутника V», который прибудут в Аргентину на следующей неделе, будут применены для тех, кто уже получил первую дозу. В будущем власти страны могут запросить у России больше доз первого компонента вакцины, тогда как сейчас она поставляется в пропорции 50% на 50%.

    В конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.

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    В Раде назвали отказ Киева закупать российскую вакцину геноцидом населения

       11 января 2021, 19:56
    Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Власти Украины обезопасили себя, проведя спецоперацию по закупке вакцины от коронавируса в Израиле, в то время как от COVID-19 в стране умирают ежедневно сотни человек. Позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.

    «У меня складывается впечатление, что это программа по сокращению численности людей на территории Украины. В сложившихся условиях кроме, как «геноцид», по-другому это назвать невозможно. Геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти, показывает, что это Госдеп разворачивает программу геноцида на территории колонии, полученной ими в результате государственного переворота. Наша страна давно превращена в колонию, сырьевой придаток, где проводят эксперименты», – сказано в заявлении Кивы, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

    Как отметил депутат, вакцину «без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно», поскольку препарат перевозится в специальных контейнерах при температуре -70 градусов. По мнению Кивы, власти закупили вакцину для себя и VIP-персон. «А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек», – отметил он.

    Депутат считает, что предоставление Россией вакцины «Спутник V» и возможности ее производства на харьковских фармакологических предприятиях – «неудобный политический вопрос» для Киева. Он подчеркнул, что украинское руководство привыкло представлять Россию страной-агрессором и врагом, на которого можно списать все внутренние провалы, в то время как Москва в действительности выступает спасителем.

    Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.

    Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

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    Супруга рассказала о состоянии Василия Ланового

    11 января 2021, 13:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Народного артиста СССР Василия Ланового и его супругу народную артистку РСФСР Ирину Купченко, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, выпишут после получения трех отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус.

    «Чувствуем себя нормально. Хотя Василий Семенович чувствует себя нормально, его не выпускают», – передает ТАСС слова Купченко.

    По словам артистки, супружескую пару не выпишут до тех пор, пока не будут получены три отрицательных результата ПЦР-теста.

    Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19.

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    В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Ланового

    11 января 2021, 15:39

    Текст: Алина Назарова

    Народный артист Советского Союза Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, но останется в больнице до конца недели, заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

    «До конца недели Василий Семенович вместе с супругой Ириной Петровной останутся в больнице. Состояние здоровья у него терпимое», – рассказал он, передает РИА «Новости».

    Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. У артиста обнаружено пятипроцентное поражение легких. Он вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.

    Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

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    Определено влияние радиации на COVID

    11 января 2021, 14:14

    Текст: Ксения Панькова

    Ученые выяснили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, не навредив при этом человеку, сообщила пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

    По данным вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится специалистами УрФУ и Академии наук Узбекистана. В ходе совместных исследований обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    «Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», – приводятся в сообщении слова профессора УрФУ Анатолия Зацепина.

    Группа ученых разрабатывает методику лечения. По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы, в частности его мутации, в связи с чем они предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

    Ранее ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что без фермента гуанилактиназа 1 (GK1) коронавирус не может размножаться в организме человека.

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    Байдену сделали вторую инъекцию вакцины от коронавируса

    11 января 2021, 22:45

    Текст: Антон Антонов

    Избранному президенту США Джо Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

    Байден привился от коронавируса в клинике в Ньюарке в штате Делавэр. Он был в защитной маске. Избранный президент выразил благодарность персоналу клиники, а также подчеркнул, что важно быстро распределить вакцину в США, передает ТАСС.

    Первую дозу вакцины ему ввели 21 декабря. Прививка также была сделана его жене Джилл. 14 декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Отметим, что были зафиксированы случаи гибели людей после прививки вакциной Pfizer. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.

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    Россия получила образец британского штамма коронавируса

       11 января 2021, 13:49
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    У Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» есть образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса, он был получен от зараженного, прилетевшего в Россию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил «британский» штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр Гамалеи не получал образца «британского» штамма коронавируса.

    В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

    Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Британию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. 

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    Мясников рассказал о вреде отказа от алкоголя

    12 января 2021, 09:29

    Текст: Алина Назарова

    Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что полный отказ от алкоголя вреден для организма.

    По словам Мясникова, ряд зарубежных исследований показали, что в умеренных дозах алкоголь может помогать в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Люди, употребляющие спиртное в небольшом количестве, в целом дольше живут и реже болеют, чем те, кто вообще не употребляет горячительных напитков, отметил телеведущий, пишет «Московский комсомолец».

    По словам медика, ученые подсчитали допустимую норму спиртного. «Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта», – сказал Мясников.

    Это эквивалентно рюмке крепкого напитка, бокалу вина или кружке пива. Превысив эту дозу, можно нанести вред своему организму, подчеркнул Мясников.

    Тем временем врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом. Она назвала это «великой пользой» от COVID-19.

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    Названы игнорируемые симптомы коронавируса

    11 января 2021, 14:45

    Текст: Абдулла Шакиров

    Сильные головные боли и боль в горле могут говорить о заболевании коронавирусом, рассказала врач больницы Кройдоновского университета Великобритании Лидия Осэй-Боатенг. Эти симптомы выходят за рамки критериев британского правительства, поскольку считаются легкими и на них обычно не обращают внимания.

    «Во время второй волны я наблюдаю более легкие симптомы. Люди не думают, что они у них есть», – цитирует врача Express.

    По мнению Осей-Боатенг, головные боли и боль в горле нужно включить в правительственные критерии симптомов COVID-19. «К тому времени, когда больные поймут, что у них COVID, они уже вступят в контакт с другими людьми», – отметила она.

    Врач также отметила, что пандемия коронавируса стала самым тяжелым испытанием за все время ее 12-летней карьеры врача.

    Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Британию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. 

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    Мясников оценил опасность «пандемии внутри пандемии»

       11 января 2021, 13:51
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность «британского варианта» коронавируса. По словам медика, многие предыдущие мутации COVID давно вытеснили «уханьский» вирус.

    «Почему-то предыдущие мутации нового коронавируса прошли не замеченными, а они ведь давно вытеснили первоначальный «уханьский» вирус. И также являются более заразными, чем «уханьский». Мутации будут и далее. Но все они не приводят к более тяжелым формам болезни и на них всех действует вакцина», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что так или иначе переболеет около половины населения Земли. По словам специалиста, сам «COVID-ОРЗ» не так страшен, поскольку это болезнь, которая проходит сама. «А вот тяжелая вирусная пневмония может быть предотвращена вакциной. Успеем мы, люди, вакцинацией покрыть достаточный процент населения планеты до того, как коронавирус это сделает сам – большой вопрос», – заключил Мясников.

    В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

    Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили.

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    Ученые выяснили происхождение коронавируса SARS-CoV-2

       12 января 2021, 09:10
    Фото: Salvatore Laporta/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Специалисты Кембриджского университета раскрыли, что ключевые генетические изменения, приведшие к появлению патогенного для человека вируса SARS-CoV-2, аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

    Ученые провели анализ родственного SARS-CoV-2 коронавируса RaTG13 – его геном на 96% схож с геномом возбудителя COVID-19. Выяснилось, что генетические различия затронули S-белок (белок-«шип»), который играет ключевую роль в заражении человеческой клетки. По мнению ученых, у RaTG13 этот белок не способен эффективно связываться с клеточными рецепторами человека, однако если в него вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, эффективность связывания повышается.

    Кроме того, обнаружено, что SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей – это указывает на наличие промежуточного хозяина, говорится в пресс-релизе к научной работе, опубликованной в журнале PLOS Biology, на портале Phys.org.

    По мнению ученых, у данной группы вирусов существует общий механизм, который делает их склонными к мутациям и позволяет переходить к новым хозяевам. Специалисты отмечают, что исследования могут помочь в выявлении зоонозов (циркулирующих среди животных вирусов), которые потенциально опасны для людей и могут представлять угрозу пандемии, сообщает телеканал «Звезда».

    Тем временем ученые из Гонконга выяснили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть COVID-19, а также на силу ответа иммунной системы на инфекцию. Дисбаланс в микробиоме кишечника, по мнению авторов, может стать причиной длительного COVID.

    Кроме того,  врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом.

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    Врач объяснил искажение вкуса мяса после перенесенного COVID-19

    11 января 2021, 18:18

    Текст: Абдулла Шакиров

    Искажение вкусового восприятия мяса после болезни коронавирусом характерно не только для COVID-19, но и для других респираторных инфекций, а также заболеваний верхних дыхательных путей и патологий центральной нервной системы, рассказал внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

    «У 50% заболевших коронавирусной инфекцией действительно может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов. У разных людей восстановление занимает разное время, но, как правило, этот период составляет несколько недель, в редких случаев – месяцев», – цитирует Выгоняйлова Ura.ru.

    Эпидемиолог отметил, что наличие подобных симптомов требует дополнительной консультации соответствующих специалистов. Как уточняется в сообщении, на искажение вкуса мяса жители Челябинской области пожаловались в соцсетях. Так, одна из подписчиц рассказала, что ее 12-летняя дочь, бессимптомно переболевшая COVID-19, после возвращения обоняния  и вкуса не может есть мясные блюда, так у них «ужасные запах и послевкусие». Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что после перенесенного коронавируса временно стали вегетарианцами.

    Ранее ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг.

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    Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID

    11 января 2021, 11:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Произошедший в период новогодних каникул спад новых случаев коронавируса в России объясняется существенным сокращением контактов и морозами, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

    «Мы прогнозировали этот спад еще до начала (новогодних каникул – прим. ВЗГЛЯД). Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди, конечно, ...не общались все каникулы, сидели дома, это точно, а те, которые куда-то выходили, это очень маленькое количество. То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах, плюс мороз на улице – это все работает на уменьшение распространения вируса», – передает РИА «Новости» слова Жемчугова.

    Две недели таких ограничений, по словам иммунолога, как раз составляют инкубационный период. В совокупности с каникулами в школах и вузах это дает достаточно серьезное ограничение контактов.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксированы 436 летальных случаев. Накануне, 10 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464.

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    В России за сутки выявили 23,3 тыс. случаев коронавируса

       11 января 2021, 11:18
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4646, Санкт-Петербурге – 3004, Московской области – 1315. Всего в стране выявлено 3 425 269 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 800 675 человек, из них 21 786 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксированы 436 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 62 273 человека.

    Накануне, 10 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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