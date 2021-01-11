Эксперт объяснил, в каком случае нужно менять состав вакцины от коронавируса

Изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Самое главное – вакцина создана, создана платформа, на основании которой можно менять составляющие вакцины, если та или иная мутация несет особое значение... Менять состав нужно после того, когда мутация будет значимой. Не после каждой мутации, а когда она действительно займет свою нишу в популяции того или иного региона», – заявил он в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Мутация, по мнению эксперта, существенно не изменяет геном вируса. «Не более 1,5% генома вируса вовлечено в изменчивость», – пояснил замдиректора центра.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России может быть собственный уникальный штамм коронавируса, как и в Британии, но его пока не выявили.

Между тем в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.