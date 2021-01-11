Гинцбург не исключил наличия в России своего уникального штамма COVID-19

В России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», – сказал Гинцбург, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в России секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новый штамм и не удалось обнаружить.

Также Гинцбург указал, что центр Гамалеи по-прежнему не получал образца «британского» штамма коронавируса. Кроме того, по его словам, при создании вакцины «Спутник V» учитывалось, что коронавирус может мутировать, пока новые штаммы не влияют на эффективность вакцины.

Он уточнил, что в начале создания вакцины центр Гамалеи предлагал Минздраву создать современную систему мониторинга за штаммами вируса, но средства на это не были выделены.

Между тем, в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Британию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.