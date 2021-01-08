Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус

Пассажиры воздушного, железнодорожного или морского транспорта по прибытии в Англию должны на пограничном контроле продемонстрировать наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, сообщили в Министерстве транспорта Великобритании.

Как уточнил глава ведомства Грант Шэппс, власти пошли на такой шаг вследствие выявления новых штаммов коронавируса по всему миру, в том числе в ЮАР и Дании, что увеличивает риск заболеваемости COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболеванием). Пассажиры, прибывающие в Англию на самолете, должны будут показать тест представителю компании-перевозчика до вылета, в противном случае им могут отказать в посадке на борт самолета. Кроме того, продемонстрировать наличие отрицательного теста нужно будет на пограничном контроле по прибытии в Англию. Отмечается, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в скором времени также могут ввести похожее требование, передает ТАСС.

«Мы уже приняли серьезные меры по сдерживанию распространения коронавируса, однако новые штаммы вируса, которые обнаруживаются по всему миру, вынуждают нас идти дальше. Тесты, сделанные перед вылетом, станут еще одной защитной линией и помогут нам остановить вирус, пока мы расширяем действие программы вакцинации населения», – подчеркнул Шэппс.

Он добавил, что наличие отрицательного теста тем не менее не освобождает пассажиров, прибывающих из разработанного британскими властями списка стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, от необходимости соблюдать десятидневный период самоизоляции. В этом списке находятся, в частности, большинство государств ЕС, США, Китай и Россия.

В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.