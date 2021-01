Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения из-за COVID-19 Локдаун объявлен в Англии из-за коронавируса 4 января 2021, 23:30

Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/

Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Со среды в Англии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон сообщил, что необходимо «принять решительные меры», иначе «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня». Карантин продлится как минимум до середины февраля. По его словам, «новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью». Как заявил Джонсон, «очевидно, что необходим третий национальный локдаун». Премьер сказал, что «начинать следовать правилам» нужно «прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом», передают РИА «Новости» и ТАСС. Локдаун уже объявлялся с марта по май и с ноября по декабрь. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. Большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. При этом еще с конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. BREAKING: Prime Minister Boris Johnson announces a national lockdown for England, urging people to "stay at home". He adds people will be asked to shield if they are clinically vulnerable and that schools and colleges will move to remote learning.https://t.co/FMEBaeGKkG pic.twitter.com/xQJrJ7VaNP — Sky News (@SkyNews) January 4, 2021 Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Украинские медики назвали враньем заявления властей о «Спутнике V» 4 января 2021, 07:25

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Текст: Антон Никитин

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач Олег Ляшко лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно зарегистрировать в стране. Кравченко на своей странице в Facebook напомнил, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией». Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин. «При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», – подчеркнул Кравченко. В частности, он указал, что завершение третьей фазы испытаний вакцины от Pfizer/BioNTech запланировано на январь 2023 года, вакцины от Moderna – на октябрь 2022 года, AstraZeneca – на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года (проводится несколько исследований одновременно), Sinovac Biotech – май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года (проводится несколько исследований одновременно). Касательно российской вакцины Кравченко сообщил, что по «Спутнику V» также проводится несколько исследований одновременно, а завершение третьей фазы запланировано на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года. Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». Генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, между тем, сообщил о срыве контракта по вакцине от COVID-19. При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя 4 января 2021, 14:28 Текст: Абдулла Шакиров

Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА «Новости». Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. Дочь госпитализированного Басилашвили рассказала о состоянии актера 4 января 2021, 15:47

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом. Артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. По словам Ксении Басилашвили, информации о том, когда его смогут выписать, пока нет, но врачи оценивают его состояние как нормальное. «Никакой катастрофы нет», – сказала дочь артиста в комментарии Пятому каналу. Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов также прокомментировал состояние Басилашвили. Режиссер признался, что устал объяснять каждому, что трагедии не случилось, а потому изъяснился в шутливой манере. «Смерти не дождетесь! Хуже не будет! Он находится на излечении. Все нормально: голова работает, все работает», – отметил близкий друг народного артиста СССР. Фурманов подтвердил, что Басилашвили госпитализировали с подтвержденным COVID-19 несколько дней назад. Он также добавил, что держит ситуацию под контролем и регулярно созванивается с товарищем – едва ли не каждый час. В понедельник утром сообщалось, что народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге. Олег Басилашвили – советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово». Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания. Медики оценили состояние Фрейндлих после госпитализации 4 января 2021, 02:33

Фото: Первый канал/YouTube

Текст: Антон Никитин

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих после госпитализации в клиническую больницу №122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус» остается стабильно тяжелым, сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре. «Отрицательной динамики нет. Состояние тяжелое, но стабильное. Ночь без происшествий. Идет интенсивное лечение, на которое наша дорогая пациентка хорошо реагирует. Режим строгий», – рассказали в медучреждении «Фонтанке» вечером 3 января. Кроме того, по данным издания, в том же медучреждении, но в разных палатах с народной артисткой СССР, находятся дочь Фрейндлих и ее внучка. По данным Большого драмтеатра имени Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате, передает ТАСС. Напомним, в преддверии Нового года Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов 4 января 2021, 18:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний. «При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС. Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии 4 января 2021, 20:29 Текст: Абдулла Шакиров

В Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, сообщает Daily Mail. Женщина работала педиатром в институте онкологии в Порту. Она скончалась спустя 48 часов после прививки, передает РИА «Новости». По словам отца Асеведу, женщина не испытывала проблем со здоровьем. Он рассказал, что после укола у его дочери не было никаких побочных действий. Для выяснения причин смерти женщины будет проведено вскрытие тела. Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину. Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом 4 января 2021, 12:19

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге, сообщил источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга. О госпитализации артиста сообщает «Московский комсомолец», отмечая при этом, что Басилашвили, у которого диагностирована хроническая болезнь легких, несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться. Кроме Басилашвили, коронавирусом заболели его жена и дочь. В настоящее время актер с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга. Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания. В декабре сообщалось, что более 12 тыс. коек развернуты в медучреждениях Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них свободны на конец декабря были свыше 22%. Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале наступившего года при условии достаточных поставок вакцины. Британка рассказала о редких симптомах коронавируса 4 января 2021, 16:25 Текст: Абдулла Шакиров

Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон, переболевшая COVID-19 в рождественские праздники, рассказала о редких и тяжелых проявлениях болезни. Кроме температуры и кашля, ее беспокоили боль в глазах и сильный отек. «Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся, глаза налились кровью», – цитирует женщину РИА «Новости» со ссылкой на Daily Star. Как отметила Коллинсон, наиболее остро болезнь проявилась на восьмой день самоизоляции, когда женщину начала мучила одышка и тошнота. Она почувствовала себя лучше только на десятый день, однако некоторые симптомы беспокоили ее еще несколько недель. Ранее ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг. Сербия анонсировала начало вакцинации препаратом «Спутник V» 4 января 2021, 15:58 Текст: Алина Назарова

Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартует в Сербии со вторника, 5 января, сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек. «На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», – заявил Джерлек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Танюг. Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Тем временем в Аргентине уже начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации. Прокуроры добились выплат российским медикам на 1,9 млрд рублей 4 января 2021, 10:14 Текст: Алина Назарова

Российские прокуроры за время пандемии коронавируса добились перечисления медикам задержанных или не начисленных стимулирующих выплат на сумму почти 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. «Благодаря вмешательству прокуроров медработникам произведены стимулирующие выплаты на сумму 1,9 млрд рублей», – заявили в ведомстве. Таким образом, сообщили в Генпрокуратуре, была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медицинских работников, передает ТАСС. По информации Генпрокуратуры, наибольший объем стимулирующих выплат благодаря прокурорскому вмешательству был выплачен в Приволжском федеральном округе. Так, 225 медработников Саратовской городской клинический больницы №5 получили выплаты на сумму свыше 7,4 млн рублей, а по представлениям прокуроров в Волгоградской и Саратовской областях 160 сотрудникам двух медицинских учреждений выплачено более 1,3 млн рублей. В целом в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия распространению COVID-19 и преодоления последствий пандемии прокуроры выявили более 71 тыс. нарушений закона, внесли 28 тыс. представлений, в суды направили 20,8 тыс. исков, объявили 13,4 тыс. предостережений. По протестам прокуроров отменено (изменено) 3,4 тыс. правовых актов. «По требованиям прокуроров 6,9 тыс. лиц привлечено к административной ответственности, 13,3 тыс. – к дисциплинарной ответственности», – сообщили в Генпрокуратуре. Власти России в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц. При этом упомянутые выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки. В декабре президент Владимир Путин заявил, что медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни. Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19 4 января 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Санкт-Петербурге – 3657, Москва, где ранее выявляли больше всего случаев COVID-19, оказалась на втором месте. «Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург – 3657; 2. Москва – 3591; 3. Московская область – 1250», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Наименьшее число новых случаев выявлено в Костромской области – 15, на Алтае – 12, в Ненецком автономном округе – три. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания. Ранее сообщалось, что более 12 тыс. коек развернуты в медучреждениях Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них свободны на конец декабря были свыше 22%. Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале наступившего года при условии достаточных поставок вакцины. «Пенсионерка-потрошительница» умерла в Хабаровском крае из-за COVID-19 4 января 2021, 11:16 Текст: Алина Назарова

В Хабаровске из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийствах трех человек, в том числе ребенка. Как сообщают «Аргументы и факты», 81-лентняя пенсионерка скончалась в больнице №10 еще 29 декабря, так и не дождавшись приговора за убийства. В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату. Позднее следствие выяснило, что обвиняемая также причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире. Всех троих жертв Жукова убила топором, после чего расчленила тела и выбросила недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой. Эксперты предупредили о волне банкротств в Германии из-за продления локдауна 4 января 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

На фоне роста случаев заражения коронавирусом власти Германии намерены продлить второй локдаун, что станет «не очень хорошей новостью» для экономики и грозит волной банкротств и ростом безработицы, передает телеканал Welt. «Магазины закрыты, рестораны тоже – второй локдаун продолжается, и число зараженных все еще велико. Немецкий институт экономических исследований предупреждает о годе экономических разочарований с волной банкротств и безработицей, несмотря на экономическую помощь и кратковременные пособия трудящимся», говорится в сюжете Welt, передает RT. По словам президента Немецкого института экономических исследований Марселя Фратцшера, если предприятия обанкротятся, то и кратковременные пособия трудящимся им не помогут, и безработица будет расти. «Я боюсь, в этом году компании, скорее всего, будут сокращать сотрудников, сами будут разоряться, и возникнет не так много новых рабочих мест», – отметил эксперт. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель на следующей неделе обсудят возможность продления введенных из-за коронавируса ограничений и комендантского часа. Ориентирами для принятия решения станут число новых случаев заражения, число жертв и ситуация в отделениях интенсивной терапии. Прирост заболевших при этом должен составлять не более 50 случаев на 100 тыс. человек в неделю, но пока почти все регионы Германии далеки от этих чисел. Большинство премьер-министров федеральных земель и, вероятно, канцлер склоняются к продлению локдауна. Для экономики это не очень хорошая новость. Изменений можно ожидать лишь в некоторых деталях. Тем временем число летальных исходов из-за коронавируса в Германии увеличилось за сутки на 302. Как сообщил в понедельник Институт Роберта Коха, всего за 24 часа в стране зарегистрировано 9 847 случаев заражения. При этом эксперты полагают, что эта статистика непоказательна, поскольку из-за праздников в стране осуществлялось меньше тестов и далеко не все случаи регистрировались, передает ТАСС. С начала пандемии в Германии выявлены 1 775 513 инфицированных, умерли 34 574 пациента с коронавирусом. В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Число случаев COVID-19 в мире превысило 83 млн 4 января 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в мире превысило 83 млн, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние сутки во всем мире подтвержден 740221 случай вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), общее количество заражений достигло 83322449, передает РИА «Новости». Всего умерло с подтвержденным COVID-19 1831412 человек, в том числе более 12,5 тыс. – за последние сутки. Больше всего случаев вызываемого коронавирусом заболевания выявлено в Американском регионе – более 36,3 млн, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 млн случаев COVID-19. Напомним, 26 декабря 2020 года число случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. К 1 января число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В России за сутки выявили 23,4 тыс. случаев коронавируса 4 января 2021, 11:04 Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3657, Москве – 3591, Московской области – 1250. Всего в стране выявлено 3 260 138 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 640 036 человек, из них 21 154 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксированы 482 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 58 988 человек. Накануне, 3 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 150. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 799. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.