После «покраснения» реки в Волгоградской области началась проверка

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11 января, понедельник  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Трампа лишают последней надежды

Дональд Трамп переживает одну из самых драматических страниц своей политической карьеры Kevin Lamarque/Reuters
Дональд Трамп столкнулся с очередным вызовом – ему снова угрожают объявить импичмент. Угроза, однако, выглядит весьма парадоксальной. Президента США хотят изгнать с поста насильно всего за несколько дней до того, как он в любом случае лишится всей своей власти. В чем же тогда смысл этой политической операции? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
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Интернет-гиганты – новые враги государств

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то необходимости в ужесточении законодательства не было бы. Подробности...
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Врать легче по-украински

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Почему многие русскоязычные граждане переходят на украинский язык в публичном пространстве – в социальных сетях, на официальных мероприятиях, а часто и в дружеской беседе? Это ведь совсем уже не про дискриминацию, а про что-то иное. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    После «покраснения» реки в Волгоградской области началась проверка

    11 января 2021, 13:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    Река Арчеда в Волгоградской области окрасилась в красный цвет, местные власти и прокуратура региона начали проверку.

    Местные СМИ сообщили, что река Арчеда во Фроловском районе области окрасилась в красный цвет, в ней погибла рыба, передает РИА «Новости».

    «По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда проводится межведомственная проверка», – отметили в администрации региона. Планируется взять пробы воды и осмотреть акваторию, а также береговую линию реки.

    В декабре в Арчеде закончились работы по расчистке реки, после чего брались пробы воды. Тогда проверка показала, что вода соответствует требованиям СанПиН.

    Также проверку инициировала прокуратура Волгоградской области.

    «В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка доводам публикаций о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке реки Арчеда», – указали в ведомстве.

    В октябре 2020 ода по факту мора рыбы в реке Артемовке Приморского края возбудили административное расследование. Об отравлении рыбы стало известно из социальных сетей.


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