После «покраснения» реки в Волгоградской области началась проверка

Река Арчеда в Волгоградской области окрасилась в красный цвет, местные власти и прокуратура региона начали проверку.

Местные СМИ сообщили, что река Арчеда во Фроловском районе области окрасилась в красный цвет, в ней погибла рыба, передает РИА «Новости».

«По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда проводится межведомственная проверка», – отметили в администрации региона. Планируется взять пробы воды и осмотреть акваторию, а также береговую линию реки.

В декабре в Арчеде закончились работы по расчистке реки, после чего брались пробы воды. Тогда проверка показала, что вода соответствует требованиям СанПиН.

Также проверку инициировала прокуратура Волгоградской области.

«В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка доводам публикаций о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке реки Арчеда», – указали в ведомстве.

В октябре 2020 ода по факту мора рыбы в реке Артемовке Приморского края возбудили административное расследование. Об отравлении рыбы стало известно из социальных сетей.