Россиянам дали совет по сохранению сбережений

Наиболее правильным способом сохранить и преумножить сбережения в 2021 году будет вложение денег в валюту или недвижимость, рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По ее словам, сохранить средства можно с помощью формирования портфеля валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США, передает РИА «Новости».

«Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям», – подчеркнула эксперт, отметив, что необходимо вовремя покупать одну валюту или продавать другую.

Вкладываться в недвижимость не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение. Скрыль подчеркнула, что сейчас наблюдается период низких ставок, поэтому возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке.

«Но в отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе», – заключила она.

Ранее известный политолог и журналист Анатолий Вассерман дал совет россиянам, в чем хранить сбережения.