Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида

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10 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Изгнание Трампа из соцсетей будет иметь для США большие последствия

Дональд Трамп потерял трибуну в социальных сетях Revierfoto/Reuters
Пользователи интернета приходят в себя после серьезного потрясения. Аккаунты президента США в Facebook и Twitter заблокированы, а значит, Дональд Трамп лишен трибуны, с которой много лет вещал сотням миллионов людей во всем мире. Какими последствиями аукнется это решение и социальным сетям, и внутренней политике США? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Врать легче по-украински

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Почему многие русскоязычные граждане переходят на украинский язык в публичном пространстве – в социальных сетях, на официальных мероприятиях, а часто и в дружеской беседе? Это ведь совсем уже не про дискриминацию, а про что-то иное. Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2021 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
2020 год показал, что точек соприкосновения между Россией и странами Европы осталось крайне мало. И в 2021 году картина едва ли изменится к лучшему. Слишком глубоки наши разногласия и слишком невелик в Евросоюзе запрос на улучшение отношений с Россией. Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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  • В гостях у друзей

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида

    10 января 2021, 18:45

    Текст: Вера Басилая

    Муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы.

    В Мадриде субботу вечером после 30-часовой снежной бури сотни человек собрались в центре города, чтобы посмотреть на последствия сильного снегопада. Несмотря на призывы властей оставаться дома, на одной из ключевых площадей города стали собираться молодые люди, не соблюдая меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на издание «20minutos».

    Вскоре молодежь начала играть в снежки, но вмешалась полиция, которая разогнала участников этой битвы.

    Ранее в Испании была объявлена тревога на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Высота снежного покрова в Мадриде превышала 50 см. Из-за снегопада с пятницы парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, на некоторых участках приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходят автобусы. В результате бури в Испании погибли не менее четырех человек.

    Между тем, власти Мадрида собираются попросить правительство признать город зоной катастрофы, а также призывают отправить сюда дополнительные подразделения военных для ликвидаций последствий стихии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, власти призвали горожан самим расчищать от снега подходы к домам, подъезды к подземным гаражам, снимать снег с балконов и окон. В городе наблюдаются длинные очереди за хлебом, поскольку с доставкой перебои.

    Подъезды к больницам очищены. Но врачи скорой помощи были вынуждены зачастую ехать к пациентам на метро из-за того, что скорые не могли пробраться через город. На помощь им отправили военных. Кроме того, в социальных сетях была организована группа добровольцев, у которых есть внедорожники, на них возили пациентов. Также были организованы группы добровольцев, чтобы помощь очищать подъезды к больницам.

    Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что все стратегические дороги в сообществе Мадрид разблокированы, хотя в целом в стране проблемы наблюдаются на более чем 700 дорогах, движение на 170 полностью запрещено, на 435 обязательно использовать цепи. По его словам, машины, брошенные на дорогах в сообществе Мадрид, будут эвакуированы в ближайшие часы, а в самое ближайшее время возобновиться движение поездов из столицы по некоторым направлениям.


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