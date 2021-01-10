Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида

Муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы.

В Мадриде субботу вечером после 30-часовой снежной бури сотни человек собрались в центре города, чтобы посмотреть на последствия сильного снегопада. Несмотря на призывы властей оставаться дома, на одной из ключевых площадей города стали собираться молодые люди, не соблюдая меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на издание «20minutos».

Вскоре молодежь начала играть в снежки, но вмешалась полиция, которая разогнала участников этой битвы.

Ранее в Испании была объявлена тревога на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Высота снежного покрова в Мадриде превышала 50 см. Из-за снегопада с пятницы парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, на некоторых участках приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходят автобусы. В результате бури в Испании погибли не менее четырех человек.

Между тем, власти Мадрида собираются попросить правительство признать город зоной катастрофы, а также призывают отправить сюда дополнительные подразделения военных для ликвидаций последствий стихии, передает РИА «Новости».

Кроме того, власти призвали горожан самим расчищать от снега подходы к домам, подъезды к подземным гаражам, снимать снег с балконов и окон. В городе наблюдаются длинные очереди за хлебом, поскольку с доставкой перебои.

Подъезды к больницам очищены. Но врачи скорой помощи были вынуждены зачастую ехать к пациентам на метро из-за того, что скорые не могли пробраться через город. На помощь им отправили военных. Кроме того, в социальных сетях была организована группа добровольцев, у которых есть внедорожники, на них возили пациентов. Также были организованы группы добровольцев, чтобы помощь очищать подъезды к больницам.

Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что все стратегические дороги в сообществе Мадрид разблокированы, хотя в целом в стране проблемы наблюдаются на более чем 700 дорогах, движение на 170 полностью запрещено, на 435 обязательно использовать цепи. По его словам, машины, брошенные на дорогах в сообществе Мадрид, будут эвакуированы в ближайшие часы, а в самое ближайшее время возобновиться движение поездов из столицы по некоторым направлениям.