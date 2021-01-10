Блогер связал таинственные огненные шары с перевалом Дятлова

Блогер Валентин Дегтерев заметил таинственные огненные шары в космосе при записи трансляции с борта Международной космической станции, похожее явление наблюдалось над перевалом Дятлова в 1959 году.

Дегтерев записал прямую трансляцию с борта МКС, вебкамера работала в паре с телескопом, поэтому кадры получись довольно крупными. В глубоком космосе камера зафиксировала два мощнейших дуговых разряда. После «молний» в космосе появились два парных объекта, которые двигались с постоянной высокой скоростью. По словам блогера, больше всего они напоминают два раскаленных огненных шара – один большой, другой значительно меньше, передает «Ридус».

Увеличение видео позволило блогеру разглядеть объекты детально. Он рассказал, что вначале принял их за реактивные двигатели ракеты или летящий метеорит, но световая интенсивность заставили его в этом усомниться.

«Вот на что это похоже, пожалуй, я могу сказать наверняка. На две огромные по размеру шаровые молнии. Шаровые молнии – абсолютно загадочные образования, неясной энергетической природы. Наукой не изучены, в природе встречаются редко, людей видевших их единицы», – пояснил он.

По словам блогера, шаровые молнии проникают в наш мир из другой вселенной, возможно из другого измерения. «Но почему эти две шаровые молнии появились после «грозы»? Вопрос в том, что это может быть и не гроза. Возможно, так открывается некий портал, типа «звездные врата» в другую вселенную. Или, может быть, в другое измерение. Признаться, более разумного или научного объяснения у меня нет», – уточнил он.

При этом Дегтерев связал это событие с перевалом Дятлова, поскольку такие «огненные» шары наблюдали над перевалом в конце февраля и в начале марта 1959 года.

«Уверен в том, что эти самые «огненные» шары я и зафиксировал на своем видео. Но это касается только самих шаров, тайны гибели группы Дятлова, данное событие, никаким образом не объясняет», – добавил блогер.

Ранее таинственный монолит, похожий на объекты, которые ранее были обнаружены в США и ряде европейских стран, появился в канадском Торонто.