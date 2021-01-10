Между захватом Капитолия и событиями в Донбассе нашли сходства

Журналист New York Times Эндрю Хиггинс считает, что люди, учинившие в беспорядках в Вашингтоне, во многом похожи на ополченцев, которые участвовали в событиях в Донецке в 2014 году.

Автор в своей статье указывает на схожую с военной форму одежды и «флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел». Среди подобных знамен донецких ополченцев Хиггинс называет флаги СССР, Российской Империи и Конфедеративных Штатов Америки. Журналист предполагает, что «никто из них ничего не знал о Конфедерации и не испытывал к ней особого интереса, но они знали, что ее ненавидят те, кого они ненавидят», передает РИА «Новости».

Но наибольшее сходство между участниками событий в Вашингтоне и Донбассе автор статьи увидел в «уверенности, непоколебимой убежденности в том, что, что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне». В правоте своего дела не сомневались ни сторонники Трампа, считающие, что «клика элитарных предателей» захватила страну, ни донецкие ополченцы, опасавшиеся за безопасность жителей своего региона после переворота в Киеве, объясняет Хиггинс.

Кроме того, он заявил о сходстве захвата Капитолия также и с трагическими событиями в Москве в 1993 году, когда люди захватили здание парламента, требуя восстановления Советского Союза. По его мнению, американские протестующие «по пылу с стилю» напоминали митингующих в Москве.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.