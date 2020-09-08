Панин захотел встать на колени ради помилования Ефремова

Российский киноактер Алексей Панин выразил готовность встать на колени ради помилования Михаила Ефремова, которого во вторник суд признал виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, приговорив к восьми годам колонии общего режима.

По словам Панина, он не знает точно, сидел ли Ефремов за рулем во время ДТП, сообщил «Ридус». «Если для этого (помилования Ефремова – прим. ВЗГЛЯД) нужно, чтобы артисты и вообще люди, которые неровно дышат к этой истории, вышли на улицы и встали бы на колени перед президентом, я буду в первых рядах. Буду у Мавзолея на коленях просить президента, чтобы помиловали Мишу Ефремова», – заявил Панин.

На ваш взгляд Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив? Да

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Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что в момент ДТП Ефремов находился за рулем автомобиля и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

В прошлый четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

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