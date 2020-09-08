Белорусские пограничники рассказали о ситуации с Колесниковой

Разбирательство по инциденту на границе с тремя белорусскими оппозиционерами продолжается, член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова пока не отпущена, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Разбирательство продолжается, Колесникова пока не отпущена», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, Бычковский отказался сообщить текущее местонахождение Колесниковой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что коллеги-оппозиционеры при пересечении белорусско-украинской границы «выбросили» из машины члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову.

Напомним, члена Координационного комитета Белоруской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти на Украину, однако она порвала свой паспорт.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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